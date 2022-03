FC Penzberg schafft den Klassenerhalt - doch Sorge um Torhüter Utmälleki trübt die Feierlaune

Von: Andreas Mayr

Sein Ausflug nach Düsseldorf endete schmerzvoll: Penzbergs Torhüter Christian Utmälleki (hier eine Szene aus dem Heimspiel im vergangenen Oktober gegen Weilimdorf) musste nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler minutenlang behandelt werden. © Andreas Mayr

Eigentlich hätten die Futsaler des FC Penzberg nach dem 3:3 in Düsseldorf richtig abfeiern können. Die Heimfahrt traten sie allerdings in gedämpfter Stimmung an. Das hatte mit ihrem Torhüter Christian Utmälleki zu tun.

Penzberg – Den geschichtsträchtigen Moment wollten sie in einem Bild festhalten. Also mischten sich die Spieler beider Teams und schossen ein „Nicht-Abstiegs-Foto“, wie es Andreas Brunner nennt. Der FC Penzberg, finanziell das kleinste Licht der Liga, tritt ein weiteres Jahr in der Bundesliga an. Nach dem 3:3 in Düsseldorf hat der FCP den Klassenerhalt sicher. „Wirklich ein grandioser Erfolg“, befand der Coach. Und doch war niemandem nach Feiern vor der langen Heimfahrt.

Utmälleki knallt mit Becken und Kopf gegen den Hallenboden

Torwart Christian Utmälleki, der Uti, war in der Schlussphase minutenlang behandelt worden. 43 Sekunden vor Schluss, bei einem langen Schlag der Fortuna, wollte er ein Foul eines Gegenspielers provozieren, landete mit dem Becken wie dem Kopf auf dem Hallenboden und klagte darüber, seine Beine nicht mehr zu spüren. „Wir sind total erschrocken, das war sehr dramatisch“, sagte Andreas Brunner. Rasch umsorgten Rettungskräfte den Penzberger Goalie, der glücklicherweise am Ende des Abends wieder im Zug gen Heimat saß. Ganz zur Erleichterung aller Beteiligten, die sich ständig nach Utmällekis Wohlergehen erkundigten – auch online, wo die Partie live zu sehen war. Aus Respekt und weil der Schock tief saß, verzichteten beide Klubs darauf, die letzten Sekunden ernsthaft zu kicken. Eine große Geste unter zwei Mannschaften, die super miteinander auskommen. Für die Heimreise reichten die Düsseldorfer noch Bier und Verpflegung weiter. „Die waren sehr nett“, lobte FC-Trainer Brunner.

Penzbergs Trainer Andreas Brunner beklagt Fehlentscheidung der Schiedsrichter

An eine ausgelassene Feier, wie man sie hätte erwarten können, war aber nicht zu denken. Zumal das Ergebnis ein wenig störte. Einerseits, da Penzberg damit nicht wirklich Boden gut gemacht hat im Duell um Platz sieben. Andererseits weil eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter die Gäste drei Punkte kostete. „Einen Skandal“ nannte Andreas Brunner den ausbleibenden Pfiff vor dem 2:3 hinterher im Verbands-TV. Wobei er den Offiziellen ansonsten eine gute Leistung attestierte. Nur in dieser Szene in Minute 37 waren offenbar für einen kurzen Moment ihre Systeme heruntergefahren. Beim Stand von 3:1 für Penzberg eroberte Josef Siegert im Zweikampf den Ball, steuerte kurz vor der Mittellinie gen Fortuna-Tor, wurde dabei aber von hinten gelegt. Das Foul pfiffen die Schiedsrichter nicht – Düsseldorf nutzte das allgemeine Chaos zum Anschlusstreffer. „Unfassbar“, sagte Brunner, der verbal auf die Unparteiischen einprügelte. „Ich hab’ mich kaum beruhigen können.“

Platzierter Schuss von Düsseldorfs Torhüter führt zum Ausgleich

Zumal sie sich auch beim Ausgleich äußerst unglücklich anstellten. Nach einem Penzberger Foul verlegten sie den fälligen Freistoß um die fünf Meter nach vorn. Zwar immer noch einigermaßen weit entfernt vom FCP-Kasten, aber doch nah genug für einen Scharfschützen wie Torwart Christian de Groot, der mit einem harten wie platzieren Schuss in Tor-des-Jahres-Manier den Ausgleich erzielte. „Am Ende einfach blöd“, so Penzbergs Coach.

Nach der Pause steigert sich FC Penzberg erheblich

Nach schwächerer erster Hälfte, in der Penzberg durch einen Treffer von Akif Abasikeles jedoch führte (10.), steigerten sich die Gäste enorm. Gerade defensiv war beim FC die Entwicklung der vergangenen Wochen zu erkennen. „Wahnsinnig aggressiv“ sei sein Team aufgetreten, lobte Brunner. Maximilian Kalus (26./2:0) und Marco Hiry (32./3:1) bauten Penzbergs Vorsprung aus – „ein brutaler Kraftakt“, wie Brunner befand. Am Ende blieb nur ein Zähler, der immerhin die Hoffnung auf Rang sieben nährt. Während Düsseldorf zwei schwere Auswärtspartien bei den Titelaspiranten aus Stuttgart bevorstehen, hat der FCP noch ein Heimspiel gegen Hamburg am letzten Spieltag in der Hinterhand. Der Druck ist nun gewichen. Was bleibt, ist ein „wahnsinniger Stolz“ auf das gesamte Team, so Brunner.