„Glückliches Händchen“: SV Raistings Joker sorgen für spätes Remis in Wolfratshausen

Von: Oliver Rabuser

Jubel-Ekstase: Florian Breitenmoser (l.) läuft nach seinem Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit seinen Mitspielern in die Arme. Foto: Rabuser © Oliver Rabuser

Der SV Raisting schien die Tabellenführung in der Bezirksliga los zu sein. Dann aber kam Florian Breitenmoser des Weges. Ein Akteur, der unter gewöhnlichen Umständen nicht zwingend für einen Einsatz vorgesehen gewesen wäre.

Wolfratshausen - Doch benötigte Hannes Franz an der Front Abnehmer für die Flugbälle, die die Raistinger ohne Unterlass in Richtung des Wolfratshausener Strafraums schickten. Und die konsequent verteidigt wurden. Eben bis zu jenem Moment, da Adama Diarra im Mittelfeld gegen Maximilian König zupfte, der den verhängten Freistoß auf den langen Pfosten zirkelte, wo ihn Breitenmoser mit Wucht in die Maschen köpfte – 2:2. Und der SVR verweilt weiter ganz oben.

„Glückliches Händchen“, sagte Coach Franz hinterher schmunzelnd. Denn nicht nur Breitenmoser stach als Joker, auch Moritz Sedlmaier traf ins Schwarze. Kurz vor der Pause, und fünf Minuten nach Dienstbeginn. Sedlmaier kam für Sinan Grgic, der mit semi-begeisterter Mine sein Knie kühlte – Diagnose ungewiss. Es war die Umstellung auf zwei Angreifer, die den Gästen in die Partie half.

BCF Wolfratshausen gegen SV Raisting: Falsche Taktik des Tabellenführers in der ersten Halbzeit

Die 40 Minuten davor hatten mit den bis dato so famosen Auftritten dieser Saison herzlich wenig gemein. Ein Umstand, den Franz auf seinem Büßergewand verteilte. „Wir wollten den Druck rausnehmen, Spaß vermitteln, die Mannschaft sollte mehr oder weniger den Kopf ausschalten“, verriet er seine Strategie. Schließlich sei man die Rolle des Gejagten nicht gewohnt. Franz’ Einsicht: Sein Plan „hat nicht wirklich geklappt“. Mit Ausnahme von zaghaften Vorstößen von Grgic und Benedikt Multerer fand der SVR nicht statt.

Die Hausherren gingen früh in Führung, nachdem Urban Schaidhauf stark gegen Adama Diarra gerettet hatte, beim ungewollten Drop von Fabio Ratte aber nichts mehr machen konnte. Dann touchierte Diarras Flanke die Latte – und wieder musste Schaidhauf retten; mit flottem Fußreflex gegen Manuel Spreiter. Das frühe Gegentor habe „zusätzlich verunsichert“, räumte Franz ein.

Torwart Schaidhauf rettet Raisting mehrere Male

Zuvorderst die Außenverteidiger waren völlig überfordert. Lukas Hartmann musste Diarra immer wieder passieren lassen, und Ratte war über rechts weniger von David Gretschmann, als vielmehr erst von Spielertrainer Franz final zu blocken. Nach Sedlmaiers Kopfballtreffer, dem ein feiner Diagonalball von Viktor Neveling vorausging, mischten die Raistinger besser mit.

Die beste Chance im zweiten Abschnitt aber hatte wieder Diarra. Spätestens jetzt war Torwart Schaidhauf der Spieler des Tages. Franz sah „eigentlich ein Spiel auf ein Tor“, er bemängelte aber die Vakanz an spielerischen Ansätzen. Die vielen langen Bälle hätten dem BCF „in die Karten gespielt“. Warum die Abwehr der Farcheter inklusive Keeper Adrian Neumeier ausgerechnet im finalen Moment schlief, wissen die Betroffenen wohl nur selbst. Den Raistingern war’s egal. Sie erfreuten sich an Breitenmosers Ekstase – und dem verteidigten Spitzenplatz. (Oliver Rabuser)

Statistik

Tore: 1:0 (14.) Ratte, 2:0 (38.) Geci, 2:1 (45.) Sedlmaier, 2:2 (90.+5) Breitenmoser. Gelbe Karten: BCF 4, SVR 4. Schiedsrichter: Lukas Windfellner. Zuschauer: 160.