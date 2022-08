Gnadenlos auf Talfahrt: SV Polling kassiert 1:5-Klatsche in Ohlstadt

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Alles andere als sattelfest: Pollings Defensive wackelte gegen Ohlstadt (in weißen Trikots) bedenklich. Foto: rabuser © rabuser

Der SV Polling musste in Ohlstadt eine herbe Niederlage einstecken. Den einzigen Treffer der Gäste erzielte Sebastian Lindner kurz vor Schluss.

Polling – Die Talfahrt des SV Polling nimmt rasant Fahrt auf. Beim SV Ohlstadt war der Kreisligist aus dem Klosterdorf heillos überfordert und mit dem 1:5 (0:2) sogar noch gut bedient. „Wenn wir zehn Dinger kassieren, dürfen wir uns auch nicht beschweren“, sagte Torhüter-Spielertrainer Hansi Huber, der mit seinen Paraden ein Debakel verhinderte. Huber ist froh um das spielfreie kommende Wochenende. Denn so kann es beim SVP nicht weitergehen.

An der Qualität der meisten seiner Spieler mangelt es fraglos nicht. Nur als Kollektiv bekommt es der SVP nicht gebacken. Ohlstadt war gut aufgestellt und motiviert. Aber dass die Pollinger auch noch tatkräftig mithelfen würden, war nicht Teil des Matchplans. Zwei Standards ebneten der Heimelf den Weg zum Erfolg. Hannes Fischers Ecke köpfte Franz Leis bilderbuchmäßig ein (11.). Überhaupt nichts zu halten gab es für Huber beim Freistoß von Philippe Schulz. 21 Meter Torentfernung, vier Schritte Anlauf – der stramme Schuss flog zum 2:0 in den langen Winkel (24.). Solche Treffer kassieren die Pollinger mit Sicherheit nicht alle Tage.

Was man sich dagegen nicht erlauben darf, sind Einladungen an den Gegner in Form üppiger Räume. „Wir sind im Kopf zu langsam und in der Umschaltbewegung nach Ballverlusten zu schläfrig“, monierte Huber. „Mehr als es ständig ansprechen, können wir nicht.“ Pollings Spiel nach vorn war indes ganz ordentlich. Christian Baierlacher nötigte Keeper Jonas Fuhrmann mit einem Distanz-Freistoß zur Glanztat, ein Kopfball von Philipp Seligmann landete neben dem Pfosten.

Nach Seitenwechsel wurde Felippe Creutzner beim Konter über Max Baumgartner gerade noch gestört, später gelang Sebastian Lindner bei Pollinger Unterzahl – Tobias Niederleitner wurde wegen seiner überkochenden Emotionen mit der Ampelkarte bedacht – das Ehrentor zum zwischenzeitlichen 1:4 (80.). „Aber uns fehlt einfach die Überzeugung“, bedauerte Huber. Konnte man von Ohlstadt nicht behaupten. Bei den Treffern drei und vier war Pollings Hintermannschaft nicht im Bilde. Beim 1:5 schnappte die Abseitsfalle nicht zu. Und so manifestierten die weiter sieglosen Pollinger mit nunmehr schon 14 Gegentreffern ihren Aufenthalt im Tabellenkeller. (Oliver Rabuser)

Tore: 1:0 (11.) Leis, 2:0 (24.) Schulz, 3:0 (49.) Fischer, 4:0 (66.) Augscheller, 4:1 (80.) Lindner, 5:1 (82.) Thümmler. Gelbe Karten: Ohlstadt 0, Polling 3. Gelb-rote Karte: Polling: Niederleitner (77.). Schiedsrichter: Dominik Otte. Zuschauer: 150.