Günther Haunshofens Derby-Held - Müller und Schmid überragen bei Pähl

A-Klasse 5 kompakt

von Simon Nutzinger schließen

Das hitzige Derby zwischen Bernried und Haunshofen entschieden die Gästefür sich. Beim Pähler Tor-Festival überragen Simon Müller und Torwart-RückkehrerAlexander Schmid.

SV Bernried - SV Haunshofen 1:2

Tore:1:0 (10.) Prasselsperger, 1:1 (84.) A. Steigenberger (Elfmeter), 1:2 (89.) Günther.Gelb-rote Karte: Schaffer (85., Bernried).Schiedsrichter:Xaver Fabisch (JFG Staffelsee).Zuschauer: 100

Durch zwei Treffer in der Schlussphase drehte der SV Haunshofen das hitzig geführte Derby gegen Bernried noch zu seinen Gunsten. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und haben guten Fußball gespielt“, berichtete Bernrieds Trainer Josef Effner. Christof Prasselsperger traf für die Platzherren mit einem direkten Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:0. Im zweiten Abschnitt war Haunshofen laut Trainer Korbinian Steigenberger am Drücker. Ihm zufolge war die erste Hälfte ausgeglichen. Per Foulelfmeter erzielte Andreas Steigenberger das 1:1. „Ab da hat Bernried die Nerven verloren“, ärgerte sich Korbinian Steigenberger über mehrere, aus seiner Sicht unfaire Aktionen. In der Schlussphase gab es dreimal Gelb und einmal Gelb-Rot für die Bernrieder. SVB-Coach Effner war nicht erbaut: In den letzten 20 Minuten habe seine Mannschaft „katstrophal gespielt“. Er sprach allerdings von einem fairen Spiel. Den Haunshofener Siegtreffer erzielte Michael Günther mit einem abgefälschten Freistoß. mo

TSV Perchting-H. - TSV Pähl 3:5

Tore:0:1 (26.) März, 0:2 (28.) Müller, 0:3 (39.) Müller, 0:4 (53.) Muhumuza, 1:4 (70.) Ghaznawi, 1:5 (74., Elfmeter) Müller, 2:5 (87.) März, 3:5 (89.) Glas.Schiedsrichter:Alexandru Craciun (SV Lichtenau).Zuschauer: keine Angabe.

So stellt man sich eine glorreiche Rückkehr vor: Torhüter Alexander Schmid, erst am Mittwoch nach einem zweimonatigen Intermezzo beim SV Raisting zurück zum TSV Pähl gewechselt, zeigte beim 5:3-Auswärtssieg in Perchting eine bärenstarke Leistung. „Ohne ihn hätten wir nicht gewonnen“, adelte Abteilungsleiter Alfred Greiner seinen neuen, alten Torwart. Dass er trotz des Lobes drei Mal hinter sich greifen musste, lag laut Greiner an den gut aufgelegten Perchtingern. „Das war der beste Gegner in dieser Saison“, sagte er. Doch glücklicher Weise aus Sicht des TSV lieferten auch die Pähler eine Top-Leistung ab. Überragender Mann in der Offensive war der dreifache Torschütze Simon Müller. Greiner sprach von einem „verdienten Sieg in einem guten A-Klassen-Spiel“. nutz

SC Pöcking-P. II - TSV Weilheim 3:2

Tore:1:0 (8., Eigentor) Kreidl, 2:0 (58.) Nusser, 2:1 (80.) Köpke, 2:2 (84.) Obergruber, 3:2 (87.) Wellbrock.Schiedsrichter:Markus Doll (FSV Höhenrain).Zuschauer: 35.

Thomas Grumbach versuchte erst gar nicht, die Leistung seiner Mannschaft schönzureden. „Wir waren richtig schlecht“, räumte der Trainer des TSV Weilheim ein. Sinnbildlich für den verkorksten Auftritt auf dem Kunstrasen des SC Pöcking-Possenhofen war die Entstehung des ersten Gegentores: Nach einem Rückpass von Philip Kreidl schlug Torhüter Valentin Kraus über den Ball und ließ diesen somit passieren. „Damit haben wir den Gegner gleich zu Beginn stark gemacht“, haderte Grumbach. Bis die deutlich zweikampfstärkeren Gastgeber auf 2:0 erhöhten, dauerte es allerdings bis zur 58. Minute. Die sehr fahrig agierenden Weilheimer wachten erst in der Schlussphase auf. Durch einenm direkt verwandelten Freistoß von Patrik Köpke und ein Abstaubertor von Florian Obergruber glich der TSV sogar aus. Doch die plötzliche Hoffnung auf einen Punktgewinn war schnell verflogen. Fast postwendend trafen die Pöckinger zum Sieg. Für Grumbach nur folgerichtig. „Alles andere als eine Niederlage wäre unverdient gewesen.“ nutz

TSV Peißenberg II - FSV Höhenrain 0:2

Tore:0:1 (52.) Oberrieder, 0:2 (84.) Rieger.Schiedsrichter:Stefan Haas (BSC Memmingen).Zuschauer: 35.

Die Niederlage gegen den FSV Höhenrain war aus Sicht von Trainer Wolfgang Wandinger vermeidbar. „Wir haben die Punkte hergeschenkt“, sagte der Trainer des TSV Peißenberg II. Vor allem in der ersten Halbzeit sei seine Mannschaft drückend überlegen gewesen. Doch sowohl Thomas Bauer als auch Thomas Ptok versagten allein vor dem Gäste-Tor die Nerven. „Da musst halt auch mal einen machen.“ Die Höhenrainer brachten laut Wandinger offensiv nur wenig zustande. Die Peißenberger Abwehrkette um Innenverteidiger Modou Niang stand sicher. Erst ein abgefälschter „Verlegenheitsschuss“ bescherte den Gästen die Führung. Danach vergab unter anderem James Godbless die Ausgleichs-Chance. Als die Höhenrainer nach einer Ecke zum 2:0 trafen, war die Partie entschieden. Wandinger will in den kommenden Wochen auf der Leistung aufbauen. „Wenn wir so spielen, kommen die Punkte von ganz allein.“ nutz

FC Seeshaupt - SV Wielenbach 1:1

Tore:0:1 (12.) Ücker, 1:1 (82., Elfmeter) Brückl.Schiedsrichter:Martin Berkmann.Zuschauer: 85.

„Wenn du deine Chancen nicht nutzt, kannst du dich über einen Punkt nicht beschweren“, sagte Wielenbachs Trainer Martin Fendt, der seine Enttäuschung über das Ergebnis nicht verbarg. Der Start geriet wunschgemäß: Johann Ücker traf zum 1:0 für den SVW. Die Gäste waren laut Fendt überlegen und zeigten auch technisch eine gute Leistung. Die Seeshaupter gaben aber das Spiel nicht verloren. „Wir haben Moral und Wille bewiesen“, sagte FC-Coach Ozren Krizanac. Die Gastgeber warfen laut Krizanac am Schluss alles nach vorn und wurden belohnt. Mit einem berechtigten Foulelfmeter erzielte Fabian Brückl den 1:1-Ausgleich. mo

MTV Dießen - TSV Erling-And. 2:3

Tore:0:1 (25.) Öhler, 0:2 (31.) Sprinkart, 1:2 (64.) Ropers, 2:2 (67.) Sepperl, 2:3 (87.) Sontheim.Rote Karte: Assad (38., Dießen).Gelb-rote Karte: Sprinkart (86., Erling-Andechs). Schiedsrichter:Stefan Rießenberger (SC Pöcking-Possenhofen).Zuschauer: 75.

Der Aufholjagd fehlte letztlich der finale Höhepunkt. Nachdem die Dießener in Unterzahl einen 0:2-Rückstand egalisiert hatten, standen sie am Ende dennoch ohne Punkte da. Kurz vor Schluss schlugen die Gäste vom TSV Erling-Andechs – zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nur noch zu zehnt – erneut zu und gewannen schließlich 3:2. nutz