ASV Habach macht Rennen um Platz zwei wieder spannend

Fußball: Kreisliga 1

Eine frühe rote Karte für den Gegner war im Verfolgerduell der Kreisliga 1 die entscheidende Szene. Der ASV Habach hat das Rennen um Platz zwei wieder spannend gemacht.

Habach - „Das war eine ganz überzeugende Leistung meiner Mannschaft, die von der ersten Minute an dagegen gehalten hat“, so Martin Wagner. Der Habacher Trainer war mit dem Auftritt seiner Elf, im Gegensatz zum Nachbarderby in der vergangenen Woche gegen Antdorf, diesmal sehr zufrieden. „Die frühe rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gab Wagner nach dem 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den Tabellenzweiten aus Lenggries zu. Besagter Platzverweis war auch für LSC-Trainer Willi Link ausschlaggebend. „Mit Elf gegen Elf hätten wir das Spiel gewonnen, so war es ein verdienter Sieg der Habacher“, urteilte Link.

Handspiel von Lenggries-Torjäger führt zum 1:0

Eine spektakuläre Aktion seines Torjägers Max Scheck, der in bester Torhütermanier einen Kopfball von Felix Habersetzer auf dem Weg ins Tor mit der Hand aus dem Winkel pflückte, leitete den unschönen Nachmittag für die Gäste aus dem Isarwinkel ein. Beide Mannschaften legten zu Beginn ein höllisches Tempo vor. Nach vier Minuten lag den mitgereisten Gästefans bereits der Torjubel auf den Lippen, als sich Scheck auf der rechten Seite durchsetzte. Seinen Schuss wehrte ASV-Schlussmann Tobias Radiske jedoch ab. Beim Abstauber von Leonhard Gerg wäre der Habacher Torhüter allerdings chancenlos gewesen, der Ball landete jedoch knapp neben dem Kasten. Auf der Gegenseite verfehlte auch Habachs Torgarant Maximilian Nebl bei einem Kopfball das Ziel (7.). Kurz danach köpfte auf der anderen Seite Jakob Gerg (15.) über das Habacher Gehäuse. Im Anschluss scheiterten sowohl Nebl als auch Felix Habersetzer am jungen LSC-Keeper Moritz Wechselberger. Die anschließende Ecke führte dann zum Handspiel von Scheck. Den fälligen Elfmeter versenkte Peter Diepold sicher zum 1:0 (24.).

Habach erspielt sich Konterchancen

Die numerische Ungleichheit wirkte sich zunächst jedoch nicht auf das Spiel aus, denn die Gäste drängten in der Folge auf den Ausgleich. Sie blieben jedoch immer wieder in der vielbeinigen Abwehr der Habacher hängen. Zu zwingenden Chancen kam der LSC nicht mehr. Stattdessen erspielten sich die Hausherren nach dem Wechsel einige hochkarätige Konterchancen. Michael Baumgartner staubte nach einem abgewehrten Schuss von Felix Habersetzer zum 2:0 ab (56.) . Mittelfeldmotor Maximilian Feigl vertändelte im Anschluss eine Großchance (64.), Tobias Habersetzer köpfte den Ball an die Latte (67.). Erst der eingewechselte Martin Leiß machte mit seinem sehenswerten Treffer zum 3:0 (70.) in der bisweilen von beiden Seiten sehr hart geführten Partie endgültig alles zu Gunsten der Hausherren klar.

Felix Habersetzer bei Habach ein Pechvogel

Danach vergab Felix Habersetzer, die in dieser Partie der Pechvogel war, zwei weitere große Möglichkeiten (72., 82.). Aufgrund der deutlichen Führung für seine Mannschaft war dies aber nur eine Randnotiz. „Die Tore hebt sich Felix für die nächsten Spiel auf“, sagte Coach Wagner mit einem Augenzwinkern.

Statistik: ASV Habach: T. Radiske – Heckmeier, F. Habersetzer, Puchner, Ch. Radiske, Feigl, Schatten, Diepold, Baumgartner, T. Habersetzer, Nebl/eingewechselt: Leiß (60.), Adelwart (77.), Kirnberger (82.). Lenggrieser SC: Wechselberger – Artmann, Adlwarth, Biagini, Forster, Berger, Lindner, J. Gerg, M. Gerg, L. Gerg, Scheck/eingewechselt: Schmid (46.), Jendrzej (62.). Tore: 1:0 (24.) Diepold (Elfmeter), 2:0 (56.) Baumgartner, 3:0 (70.) Leiß (70.). Gelbe Karten: Habach: Heckmeier, Feigl – Lenggries: M. Gerg, Adlwarth, J. Gerg. Rote Karte: Lenggries: Scheck (23.). Schiedsrichter: Fridolin Angerer (SC Böbing). Zuschauer: 120.

Text: Roland Halmel