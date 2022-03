Habach gegen mutlose Ohlstädter früh auf der Siegerstraße

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der Gegner attackierte nicht immer so entschlossen: Die Habacher (in blauen Trikots, hier Martin Leiß) hatten mit den eher mutlosen Ohlstädtern kaum Probleme. © Oliver Rabuser

Es war für den ASV Habach der perfekte Start ins neue Fußballjahr und ein Ergebnis, das die interne Zielsetzung von Team und Trainer befeuert.

Habach – Beim 3:0 (2:0)-Erfolg im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Ohlstadt profitierte der ASV Habach von einem unverhofften Blitzstart, der überschaubaren Gegenwehr eines mutlosen Opponenten, aber auch der eigenen Entschlossenheit, die Spielkontrolle jederzeit zu wahren. Ihre Spitze erreichte die Emotionskurve auf der Habacher Sportanlage am Samstag im Zeitraum kurz vor und wenige Augenblicke nach 15 Uhr. Zunächst schoss Florian Neuschl im Duell der beiden zweiten Mannschaften in der B-Klasse 6 nach einem Tempogegenstoß tief in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg über Ohlstadt im Gipfeltreffen beider Spitzenreiter, pflasterte damit ein weiteres Stück Wegstrecke in Richtung A-Klasse.

Blitzstart für Habach: Nebl trifft in der 1. Minute

Kaum waren die Protagonisten der Hauptveranstaltung auf dem Rasen, ertönte erneut die ASV-Tormelodie „Weiß und blau ein Leben lang“. Was war passiert? Kevin Ziener war Empfänger eines Rückpasses. Der so lange ungefährlich war, bis der Ohlstädter Keeper den Ball ungünstig verarbeitete, sprich: zu weit vorlegte und es zum Pressschlag mit Maximilian Nebl kam, der letztlich das 1:0 für die Gastgeber zur Folge hatte. „Spielt uns natürlich in die Karten“, urteilte Markus Vogt. Habachs Coach war hinterher „total zufrieden“ mit der Vorstellung seines Teams.

Die ansonsten kampfstarken Ohlstädter sind diesmal harmlos

Dieses legte alsbald vorentscheidend nach. Nebl vernaschte nach einem öffnenden Pass auf die linke Seite Ohlstadts Innenverteidiger Simon Nutzinger an der Torauslinie, den durchdacht abgelegten Ball in den Halbraum setzte Michael Baumgartner mit dem linken Schlappen in die lange Torecke - 2:0 (34.). In vielen Fällen lange noch kein verbrieftes Siegel in Sachen „Spielausgang“. Doch der ansonsten so kampf- und willensstarke SVO entpuppte sich an diesem Nachmittag als Raubkatze ohne Krallen: mutlos, im ersten Abschnitt planlos, und mit ganz wenigen Ausnahmen in Summe chancenlos. „Wir haben den Respekt vor Ohlstadt abgeschüttelt“, kommentierte Vogt das dominante Auftreten seiner Mannen. Bei der einzigen Möglichkeit der Gäste landete ein Distanzschuss von Luis Frombeck am Pfosten.

Max Tafertshofer erzielt seinen ersten Saisontreffer

Gleich nach Seitenwechsel dann ein absolutes Novum. Maximilian Tafertshofer fand nach langem Anlauf die Aufnahme in die Torschützenliste. Nach einem Eckball von Maximilian Feigl stand der Innenverteidiger derart blank nahe des Elferpunktes, dass es kein Auskommen mehr gab – 3:0 (49.). In der Folgezeit lockerten die Habacher die Zügel , sodass die Ohlstädter offensiv öfters in Erscheinung traten. Zu kippen drohte das Match aber zu keiner Zeit. Vielmehr erkannte Vogt das „eigentliche Potenzial“ seiner Eleven, diverse Szenen „besser auszuspielen“. Doch auch so sei der Matchplan „super aufgegangen“.

Statistik

ASV Habach - SV Ohlstadt 3:0

Tore: 1:0 (1.) Nebl, 2:0 (34.) Baumgartner, 3:0 (49.) Tafertshofer Gelbe Karten: Habach 1, Ohlstadt 4. Schiedsrichter: Valentin Schuster (FC Bayern München). Zuschauer: 250.