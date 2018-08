Halbes Dutzend zum Auftakt: SC Böbing startet torhungrig

Absteiger gewinnt erstes A-Klassen-Spiel

von Stefan Schnürer schließen

Der SC Böbing konnte sein erstes Spiel nach dem Abstieg aus der Kreisklasse mit 6:0 gewinnen. Der Gast aus Prem war jedoch ein dankbarer Gegner für den SCB.

SC Böbing - SV Prem 6:0

Tore:1:0 (22.) Schweiger, 2:0 (25.) Wörmann, 3:0 (68.) Schweiger, 4:0 (71.) Schweiger, 5:0 (80.) Wörmann, 6:0 (85.) Wörmann.Gelb-rote Karte:Prem: A. Lory (84.).Schiedsrichter:Josef Bücherl (SV Herzogsägmühle).Zuschauer:40.

„Das war ein guter Auftakt“, so Georg Schwaller. Diese Aussage des Böbinger Spielertrainers war allerdings noch gehörig untertrieben. Nach dem Abstieg präsentierte sich seine Mannschaft zum Start in die A-Klasse spielfreudig und torhungrig. In der ersten Hälfte „war das Spiel noch einigermaßen ausgeglichen“, so Schwaller. Und ein bisschen Glück hatten die Gastgeber auch: Nach dem 1:0 des am Ende dreifachen Torschützen Markus Schweiger trafen die Premer im Gegenzug nur den Pfosten. Unmittelbar danach gelang Felix Wörmann, der ebenfalls insgesamt dreimal erfolgreich war, das 2:0.

Nach dem Wechsel waren die Premer zwar um den Anschlusstreffer bemüht, die kompakte Abwehr der Hausherren ließ aber nichts zu. Als Schweiger Mitte des zweiten Abschnitts auf 3:0 erhöhte, „haben die Premer die Köpfe hängen lassen“, so Schwaller. Bei den folgenden drei Toren seiner Mannschaft leistete der Gegner kaum noch Widerstand. Nach diesem deutlichen Sieg war Schwaller sehr zufrieden: „In vielen Situationen waren wir einfach schneller als der Gegner.“ ssc