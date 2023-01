Dreifacherfolg für die SG Penzberg: U13, U15 und U17 qualifizieren sich für Bezirksfinale

Einzug in die oberbayerische Endrunde: Die U15-Mädchenmannschaft der SG Penzberg mit Trainer Arthur Schenk holte sich in der Vorrunde den Gruppensieg.

Hallenfußball Frauen

Von Patrick Hilmes schließen

Überaus erfolgreich ist die Qualifikation zur oberbayerischen Hallenmeisterschaft für die Fußball-Mädchen der SG Penzberg verlaufen.

Penzberg – Alle drei Mannschaften (U13, U15, U17) haben sich für die Bezirkstitelkämpfe qualifiziert. „Ein Novum in der noch jungen Geschichte des Mädchenfußballs in Penzberg“, freute sich Arthur Schenk, der bei der SG federführend tätig ist. Ausgetragen wurden die Vorrundenturniere in der Turnhalle am Wellenbad in Penzberg.

Bei der U15 waren acht Teams, eingeteilt in zwei Gruppen, am Start. Die Penzbergerinnen holten Siege gegen den SV Aubing (1:0) und den FSV Höhenrain (5:0). Zum Abschluss genügte ein Remis gegen den TSV Peiting (0:0), um als Sieger der Gruppe A in die oberbayerische Endrunde einzuziehen. Die Peitingerinnen belegten mit fünf Punkten den zweiten Platz. Die Mädchen des SC Huglfing gewannen in der Gruppe B gegen den Lenggrieser SC (1:0) und den Post SV München (2:0). Im entscheidenden Spiel ums Weiterkommen unterlag das Team allerdings dem FFC Wacker München knapp mit 0:1.

Auch das U13-Turnier ging mit acht Mannschaften über die Bühne. Die SG Penzberg zog dabei als ungeschlagener Erster der Gruppe A in die oberbayerische Endrunde ein. Sowohl gegen den TSV Grünwald als auch gegen den FC Lengdorf siegten die Gastgeberinnen mit 1:0. Vom Post SV München trennte man sich torlos. In der Gruppe B kam der SV Aubing (5 Punkte) weiter. Den dritten Qualifikanten spielten die beiden Gruppenzweiten aus: Die SG Gröbenzell kam durch ein 2:1 gegen den FC Lengdorf weiter.

„Die eigentliche Überraschung“ an diesem Tag stellte laut einer SG-Mitteilung das Abschneiden der Penzberger U17 dar. Denn sie holte gegen die höher spielenden FFC Wacker München (Bayernliga/0:0) und SC Huglfing (Landesliga/0:0) je einen Punkt. Mit neun Punkten aus fünf Partien belegten die von Cornelius Schenk betreuten Penzbergerinnen den zweiten Platz hinter Wacker München (11) und schafften damit den Sprung zur oberbayerischen Endrunde. Der SC Huglfing (8) verpasste als Dritter knapp die nächste Runde. Die oberbayerische Hallenmeisterschaft der Mädchen findet in allen Altersklassen am 28./29. Januar statt. ph