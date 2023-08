Hattrick gegen Oberau/Farchant: Missel schießt Wielenbach an die Tabellenspitze

Von: Stefan Schnürer

Ihn bekam der Gegner nie in den Griff: Lino Missel (im blauen Trikot) erzielte in Farchant drei der vier Treffer der Wielenbacher. Damit hat der SVW auch sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Foto: rabuser © rabuser

Der SV Wielenbach hat auch dank ihres Torjägers Lino Missel den dritten Sieg in Serie eingefahren. Mit 4:1 gewann der SVW gegen die SG Oberau/Farchant.

Wielenbach – Rein tabellarisch gesehen war der 4:1 (1:0)-Erfolg des SV Wielenbach im Gastspiel der Kreisklasse 6 bei der SG Oberau/Farchant wenig überraschend. Die Wielenbacher hatten ihre ersten beiden Partien gewonnen, die gastgebende SG hatte ihr bis dato einziges Saisonspiel verloren und war am anderen Ende der Tabelle zu finden. Wielenbachs Spielertrainer Kevin Enzi hatte vor dieser Partie jedoch schwerste Bedenken, ob es auch diesmal zu Punkten reichen würde.

Enzi: „Haben all das gezeigt, was wir in der Rückrunde haben vermissen lassen“

Was ihm große Sorgen bereitet – und das eigentlich schon seit Saisonstart – ist die personelle Situation. Der Kader ist durch Verletzungen und urlaubsbedingte Absenzen arg ausgedünnt. Gerade einmal drei Wechselspieler hatte Enzi am Samstag zur Verfügung. Daraus wurden im Handumdrehen zwei, da sich Kapitän Kevin Rippel beim Aufwärmen verletzte und die Wielenbacher Ausfall-Liste verlängerte. Für ihn rutschte Roman Schuster, der seine Karriere vor einem Jahr beendet hatte, in die Startelf.

Doch was den Wielenbachern an Quantität fehlte, machten sie durch Einsatzwillen und Laufbereitschaft wett. „Wir haben all das gezeigt, was wir in der vergangenen Rückrunde haben vermissen lassen“, konstatierte Enzi. Und zum Glück haben die Wielenbacher ja noch einen Lino Missel. Der 28-jährige Stürmer bewies einmal mehr seinen Torriecher und erledigte die Hausherren mit drei Treffern fast im Alleingang.

Missel trifft dreimal für Wielenbach – Dritter Sieg in Serie

Insgesamt gesehen hatte die Spielgemeinschaft aus Oberau und Farchant laut Enzis Rechnung mehr Ballbesitz, doch mit optischer Überlegenheit allein lässt sich kein Spiel gewinnen. Die Gäste, die bewusst mit langen Diagonalbällen hinter die Kette des Gegners operierten, erwiesen sich schlussendlich als das abgezocktere und effektivere Team – und hatten mit Missel einen gnadenlosen Vollstrecker.

Beim 1:0 nach etwa einer halben Stunde beförderte er den Ball nach einem angetippten Freistoß in die lange Torecke. Dem 2:0 kurz nach der Pause ging ein Torwartfehler voraus. SG-Keeper Daniel Ostler verirrte sich beim Herauslaufen, wurde vom aufspringenden Ball überlupft, der Rest war Formsache für den Wielenbacher Torjäger. Das 3:0 schob Missel nach einem Angriff des SVW über außen nach.

Entschieden war die Partie damit aber noch nicht. Die SG verkürzte 20 Minuten vor dem Ende auf 1:3. „Da hat’s dann Unsicherheiten bei uns gegeben, Hektik ist aufgekommen“, berichtete Enzi. Wenn den Hausherren in dieser Phase der Anschlusstreffer gelungen wäre, hätte die Partie nach Einschätzung des Wielenbacher Spielertrainers auch noch eine unerwünschte Wendung für seine Elf bringen können. Tat es aber nicht. Johann Ücker machte mit dem 4:1 den Deckel drauf – der dritte Sieg in Folge war perfekt. „Damit habe ich nicht gerechnet“, gab Enzi zu.

Statistik

SG Oberau/Farchant 1

SV Wielenbach 4

Tore: 0:1 (31.) Missel, 0:2 (55.) Missel, 0:3 (58.) Missel, 1:3 (70.) Bäuerle, 1:4 (85.) Ücker. Gelbe Karten: Oberau/Farchant 1, Wielenbach 0. Schiedsrichter: Martin Berkmann. Zuschauer: 50.