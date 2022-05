Haunshofen: Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Andechs - Abstand auf Dießen wächst

Von: Andreas Mayr

Musste einiges einstecken: Haunshofens Spielertrainer Korbinian Steigenberger. © Mayr

Haunshofen musste am Wochenende gegen den Spitzenreiter aus Andechs eine Heimniederlage einstecken. Der SV verpasst dadurch den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Haunshofen – Ja, ist denn schon Meisterfeier? Was die Fußballer aus Andechs am Sportplatz in Haunshofen abzogen, glich stark den Bildern, die man bei Aufstiegsfeten zu sehen bekommt. Nach Spielende verteilten sie Bier in Dosen, sammelten sich vor dem Fanblock, der sich hinter der Wechselbank gebildet hatte, feierten sich und ihren 2:0-Auswärtssieg.

„Gästekurve ausverkauft“, scherzte Korbinian Steigenberger, der Spielertrainer der Hausherren. Locker 60, 70 Schlachtenbummler samt Trommel und Glocke zählte der Anhang. So was haben sie in Haunshofen in der Fußball-A-Klasse noch nicht erlebt. „Ich hab’ schon so etwas erwartet“, sagte Steigenberger. Seine Spieler offenbar weniger. Zum ungünstigsten Zeitpunkt kamen sie vom rechten Weg ab. „Vielleicht waren meine Spieler überfordert, vielleicht haben wir einen Tick zu viel nachgedacht“, mutmaßte Steigenberger. Spurensuche ist keine einfach Angelegenheit.

Nach dem Spiel kniete Korbinian Steigenberger vor dem Schiedsrichter. Erkan Cerkez, ein Mann mit Erfahrung aus höheren Klassen, gilt als umsichtiger Spielleiter mit kommunikativem Stil. „Ein alter Crack, der weiß wie so ein Spiel zu leiten ist“, lobte der Coach. Er zeigte dem Schiedsrichter seinen rechten Knöchel, aus dem das Blut tropfte. Bereits nach drei Minuten hatten die Andechser den SVH-Stürmer malträtiert, als sie ihn auf der rechten Seite legten. Die beiden Augenblicke standen wie Alpha und Omega für die Partie. Der Spitzenreiter sei „schneller, wacher und härter“ aufgetreten. Wo das mit der Härte doch eigentlich Haunshofens Markenkern ist. „Irgendwie waren wir zu brav.“

„Heute war ein Tag zum Vergessen“

Andechs Marschroute war leicht zu entschlüsseln. Die Gäste konterten die gefährliche SVH-Offensive mit raffinierter Verteidigung, die keine Löcher offenbarte, und mit einer körperlichen Gangart. „Von 1 bis 16 eine robuste Mannschaft“, lobte Korbinian Steigenberger. Viele kleine Fouls, gewiss auf beiden Seiten, unterbrachen die Partie. Tatsächlich wurde mehr geschrien und gefoult als Fußball gespielt. „Wir waren auch spielerisch heute nicht gut“, kritisierte der Coach, sich selbst mit eingeschlossen. Die einzige gute Chance leitete Steigenberger mit einem Pass auf Christian Schuster ein, der jedoch an Torwart Johannes Hoyer gleich in doppelter Ausführung scheiterte. Auch die Flut an Freistößen, die meisten aus dem Halbfeld, brachte keine Gefahr für Andechs. Alles sei an diesem gebrauchten Tag zusammen gekommen, sagte der Spielertrainer. „Wir waren wie gelähmt. Nach dem Motto: Was passiert hier?“

Diese partielle Paralyse nutzte Andechs zu diversen Gegenangriffen. Gut fünf Mal konterte der TSV und kam zu nennenswerten Abschlüssen. Nach 30 Minuten schloss Michael Heinzler einen Angriff mit einem Linksschuss ins lange Eck ab. Beim 2:0 nahm es Jakob Sontheim alleine mit der gesamten linken Abwehrflanke der Haunshofener auf, spielte sie aus und schloss vom Sechzehner aus flach ab. Der Kommentar dazu aus dem lautstarken Anhang Richtung der Haunshofener: „Denen ist immer noch schwindelig.“ Das beschrieb den Gemütszustand der Gastgeber ziemlich gut.

„Heute war ein Tag zum Vergessen“, hielt Korbinian Steigenberger fest. Der Traum vom Aufstieg rückt damit in den Hintergrund. Dießen schlug Berg, wie das zu erwarten war, liegt jetzt vier Zähler vor Haunshofen. Der SVH benötigt nun Hilfe der Konkurrenz – sowie einen Sieg über Dießen. Der Coach sagt: „Wir probieren alles und schauen, was rauskommt.“ (Andreas Mayr)

Statistik

SV Haunshofen 0

TSV Erling-Andechs 2

Tore: 0:1 (30.) Heinzler, 0:2 (61.) Sontheim. Gelbe Karten: Haunshofen 3, Erling-Andechs 1. Schiedsrichter: Erkan Cerkez. Zuschauer: 120.