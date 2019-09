Haunshofen sonnt sich im Glanz der Tabellenführung

Alle Vorschauen - Ein Überflieger und zwei Sorgenkinder

von Stefan Schnürer schließen

Landkreis – Georg Ginter muss lange überlegen, zu einem Ergebnis kommt er aber nicht. „Ich glaube, dass wir in der A-Klasse noch nie Tabellenführer waren“, sagt der Vorsitzende des SV Haunshofen.

Jetzt ist es aber so weit: Seine Mannschaft hat nach dem 5:3-Heimsieg gegen den Nachbarn Bernried die Spitze in der A-Klasse 5 übernommen. Nun wurde nach vier Spieltagen noch nie eine Meisterschaft entschieden und Ginter ist weit davon entfernt, in Ekstase auszubrechen: „Aber man schaut schon gern hin“, gibt er zu.

Für Ginter ist der erste Platz eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. „Man muss auch mal schauen, gegen wen wir gespielt haben“, gibt der SVH-Vorsitzende zu bedenken. Da wären unter anderem Aufsteiger Unterhausen (2:0), der TSV Schäftlarn (4:0) und der SV Bernried. Diese Mannschaften nehmen in der A-Klasse 5 momentan die letzten drei Plätze ein. Da wäre aber auch der TSV Erling-Andechs, den die Haunshofener in einem Wochentagsspiel mit 2:1 bezwungen. Im Gegensatz zu den drei anderen Konkurrenten zählt Ginter die Erlinger zu den Titelkandidaten. „Da haben wir wenige Chancen zugelassen, das spricht für unsere Defensive“, lobt Ginter.

Positiv ausgewirkt hat sich auch, dass Michael Günther vom treffsicheren Torschützen – vergangene Saison erzielte er in 26 partien 18 Treffer – erfolgreich zum Torhüter umfunktioniert wurde. „Der verleiht unserer Abwehr schon Stabilität“, so Ginter. Als effektiver sehr Schachzug hat sich auch erwiesen, dass Spielertrainer Korbinian Steigenberger vom Mittelfeld in den Sturm aufgerückt ist. „Mit seiner körperlichen Präsenz kann er schon einiges bewegen“, sagt Haunshofens Vorsitzender.

Zum Spitzenteam „fehlt noch einiges“

Trotz der momentanen Spitzenposition sieht er seine Haunshofener noch nicht als Spitzenteam. „Da fehlt noch einiges“, sagt er und verweist auf die jüngste Partie gegen Bernried. Nach einer 3:0-Führung ließ seine Elf die Zügel schleifen, sodass der Gegner zum 3:3 ausglich. Danach gelangen dem SVH noch zwei Treffer zum Sieg. An diesem Samstag geht’s zum ASC Geretsried (13 Uhr, Sportplatz an der Böhmwiese). In ihren Heimspielen haben die Geretsrieder bislang Angst und Schrecken verbreitet. Gegen Pähl gewannen sie 9:1, Peißenberg II wurde mit 10:0 abgewatscht. Vergangene Woche gab’s beim 0:3 bei Berg II jedoch die erste Niederlage. Diese Partie wird mutmaßlich einer weiterer Gradmesser für die Haunshofener. Doch auch im Falle eines Sieges wird der Vorsitzende Ginter die Bälle weiter flach halten: „Wenn wir drei Spieltage vor Schluss immer noch Erster sind, können wir über die Meisterschaft reden.“

Weniger gut ist die Stimmung im nur wenige Kilometer entfernten Bernried. Nach einer hervorragenden Rückrunde in der vergangenen Saison wollte das Team vom Starnberger See in dieser Spielzeit vorsichtig nach oben schielen. Doch diese Pläne sind vorerst auf Eis gelegt, nachdem der Start in die Hose gegangen ist. Nach dem 3:3 gegen Tutzing am ersten Spieltag setzte es drei Niederlagen in Folge.

Personalnot in Bernried

Für Trainer Josef Effner ist der bisherige Verlauf für sein Team wenig überraschend: „In der Urlaubszeit ist es bei uns katastrophal. Es fehlen gleich sieben, acht Stammspieler, und das teilweise über sechs, sieben Wochen.“ Dazu gesellen sich noch einige Verletzte, unter anderem der Bayernliga-erfahrene Verteidiger Florian Breitenmoser und Torhüter Matthias Ruprecht. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den FSV Höhenrain II (14.30 Uhr) schaut’s besonders düster aus: „Ich muss schauen, dass ich elf Leute zusammenbekomme“, berichtet Effner. Panik bricht bei ihm wegen des schlechten Starts nicht aus: „Vergangene Saison war’s am Anfang genauso.“ Zudem habe man mit Tutzing, Haunshofen und Berg II Mannschaften zum Gegner gehabt, „die ich schon weiter vorn ansiedle“, sagt Effner. Er ist zuversichtlich dass seine Mannschaft, wenn sie mal wieder einigermaßen vollzählig ist, bereits in der Hinrunde mit dem Punktesammeln anfängt.

Vom Titel durfte in der vergangenen Saison der SV Wessobrunn in der A-Klasse 8 bis zum Schluss träumen. Auch wenn es am Ende nur zu Rang drei reichte, war die Saison für das Team aus dem Klosterdorf ein voller Erfolg. Das hat bei einem Teil der Spieler allerdings keine Euphorie entfacht, sondern manchen eher zur Bequemlichkeit verleitet. So jedenfalls sieht es Trainer Stephan Kopp: „Bei einigen liegt der Fokus auf anderen Dingen. Fußball kommt da erst an dritter oder vierter Stelle.“ Entsprechend mau ist auch die Trainingsbeteiligung. Das hat dazu geführt, dass die Wessobrunner drei ihrer vier Partien verloren haben und sich im Moment an vorletzter Stelle der A-Klasse 8 wiederfinden. „Das hatten wir uns mit Sicherheit anders vorgestellt“, sagt Kopp.

Dabei hat Kopp derartiges geahnt und seine Spieler eindringlich dazu angehalten, sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. „Doch meine Worte haben kein Gehör gefunden“, bedauert der SVW-Coach. Besonders schmerzlich war das 1:7 im Heimspiel gegen Böbing, auch wenn die Niederlage für Kopp viel zu hoch ausgefallen ist. „Böbing hatte einen Sahnetag, und wir haben Geschenke verteilt.“

Noch aber ist Kopp guten Mutes, dass seine Mannschaft die Trendwende hinbekommt. Dazu aber muss sich die Einstellung bei einem Teil seines Personals grundlegend ändern. Im Heimspiel an diesem Sonntag gegen Tabellenführer TSV Steingaden (15 Uhr) sieht der Wessobrunner Coach sein Team „als krassser Außenseiter“. Der Blick auf die Tabelle offenbart aber auch: Das Klassement in der A-Klasse 8 ist noch sehr dicht gedrängt. Im Falle eines Sieges könnten die Wessobrunner den Rückstand auf Steingaden bis auf einen einzigen Zähler verringern. „Vielleicht kriegen wir ja die paar PS, die wir im Moment haben, auch auf den Platz“, so Kopps Hoffnung.