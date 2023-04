Raistings Spielertrainer Franz: „In der zweiten Hälfte haben wir alles vermissen lassen“

Von: Roland Halmel

Gut durchgesetzt, doch dieser Kopfball von Raistings Florian Breitenmoser (in Schwarz) landet an der Latte. Foto: Halmel © Halmel

Die gute Serie beim SV Raisting mit vier Heimsiegen in Folge ohne Gegentor ist vorbei. Gegen den SC Unterpfaffenhofen unterlag der SVR mit 1:2.

Raisting – „Das war eine extrem bittere Woche mit zwei schweren Verletzungen und nur einem von neun möglichen Punkten“, war SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach der mehr als unerfreulichen Englischen Woche mehr als bedient. „In der zweiten Hälfte haben wir alles vermissen lassen, was uns auszeichnet. Deshalb brauchen wir uns über die Niederlage nicht zu beschweren.“

Mit der Leistung seiner Elf vor der Pause war er noch zufrieden. „Das war die richtige Reaktion auf das schlechte Großhadern-Spiel, wir waren griffig und dominant“, lobte Franz. Raisting setzte die Gäste, die verletzungsbedingt früh wechseln mussten, da gut unter Druck. Die erste Chance verzeichnete aber der SCU, als Konrad Wanderer (13.) nach einem Ballverlust der Hausherren in der Vorwärtsbewegung über den Kasten schoss. Im Anschluss brannte es zweimal vor dem Unterpfaffenhofener Tor. Nach einer Ecke köpfte Florian Breitenmoser (14.) knapp drüber, Vincenz Wolf (16.) scheiterte an SCU-Keeper Mahir Halilovic.

SV Raisting gleicht vier Minuten nach Führungstreffer durch Vincenz Wolf aus

In der Folge wurde die Partie zerfahrener mit Fouls und Unterbrechungen. Die daraus resultierenden Standards sorgten für Gefahr. Eine Freistoßflanke von Max König köpfte Breitenmoser (33.) an die Latte. Praktisch im Gegenzug brachte Andreas Heichele seinen Gegenspieler Jakob Zißelsberger an der Grundlinie zu Fall.

„Das war nicht clever“, sagte Franz über das Foul. Den daraus resultierenden Elfmeter versenkte Pierre König (35.) sicher zum 1:0 für Unterpfaffenhofen. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Wolf (39.) setzte sich gut gegen seinen Gegenspieler durch und markierte mit der Pike den 1:1-Ausgleich.

SV Raisting schwimmt nach 1:2-Rückstand - Schaidhauf verhindert Schlimmeres

„Wir wollten nach der Pause die Ballverluste vermeiden und noch mehr Zug zum Tor entwickeln“, schilderte Franz, was er dem Team in der Halbzeit mitgegeben hatte. Von dieser Vorgabe war nach dem Wechsel aber nichts zu sehen. Der Raistinger Spielaufbau kam ins Stocken.

Ein verlorener Ball, ein schlechtes Rückzugsverhalten und schwaches Stellungsspiel bescherten dem SVR in Summe den Rückstand, da Karl Szduy von der Grundlinie geschickt zurücklegte und Zißelsberger (60.) zum 2:1 für die Gäste abschloss. Die Raistinger begannen danach zu schwimmen. Bei den Chancen von Leon Heinzlmair (62.) und Wanderer (66.) verhinderte Schaidhauf aber Schlimmeres.

SV Raisting: Lukas Hartmann verpasst in der Nachspielzeit den Ausgleich

Mit drei Einwechslungen in der Schlussphase versuchte Franz, wenigstens noch einen Punkt zu retten. Die gefährliche Flanke von Severin Kölbl (74.) wurde in letzter Sekunde geklärt und jene von Benedikt Multerer (87.) fand keinen Abnehmer.

Dazwischen verhinderte Schaidhauf einen höheren Rückstand, als er Marco Wirsching (79.) bei seinem Alleingang den Ball vom Fuß klaute. So bekamen die Gastgeber noch eine Ausgleichschance. In Überzahl, da Szduy eine Zehnminutenstrafe (90+3.) bekommen hatte, traf der eingewechselte Lukas Hartmann (90+6.) aus aussichtsreicher Position aber nur das Außennetz. (ROLAND HALMEL)

Statistik

SV Raisting 1 SC Unterpaffenhofen 2

Tore: 0:1 (36.) König (Elfmeter), 1:1 (39.) Wolf, 1:2 (60.) Zißelsberger. Gelbe Karten: Raisting 4, Unterpfaffenhofen 6. Schiedsrichter: Nico Zimmer. Zuschauer: 130.