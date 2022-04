Kreisliga kompakt: Hiobsbotschaft für Polling - Für Habach und Peißenberg zählen nur Siege

Von: Roland Halmel

Dieser Ausfall wiegt schwer: Pollings Kapitän Sebastian Gößl (links, im Liga-Spiel gegen Bad Kohlgrub) hat sich im Training einen Knöchelbruch zugezogen. Er fehlt nun im Saisonendspurt. © Roland Halmel

Schlechte Nachrichten für den SV Polling: Kapitän Sebastian Gößl fällt verletzt lange aus. Für den ASV Habach und den TSV Peißenberg zählen am Wochenende nur Siege.

Landkreis – Nur zwei Partien in der Kreisliga 1 ließen die Schneefälle am vergangenen Spieltag zu. Auch an diesem Wochenende ist mit Schnee zu rechnen. Die drei Teams aus dem Landkreis sind aber dennoch guter Dinge, um Punkte für den Aufstieg sowie gegen den Abstieg kämpfen zu können.

ASV Habach in Bad Kohlgrub klarer Favorit

Den Spielausfall der Partie beim FC Real Kreuth nahm Markus Vogt, der Coach des ASV Habach relativ gelassen hin: „Dann machen wir halt ein Abendspiel. Die haben ein gutes Flutlicht, da freuen wir uns drauf.“ Bevor die Habacher am 13. April in Kreuth antreten, steht am Sonntag (13 Uhr) aber erst noch die Pflichtaufgabe beim FC Bad Kohlgrub auf dem Programm. Der FC rangiert ohne Punkt abgeschlagen auf den letzten Platz.

„Wir werden die Aufgabe aber genauso ernsthaft und mit der gleichen Leidenschaft wie gegen Ohlstadt angehen“, betont Vogt. Gegen den SVO absolvierten die Habacher ihr bis dato letztes Ligaspiel. Die Bad Kohlgruber, die wegen der Platzsanierung bisher nur einmal zu Hause spielten, wurden im Hinspiel von den Habachern mit einer 1:10-Pleite heimgeschickt. Ein Zeichen, dass der ASV den Tabellenletzten ernst nimmt, findet sich in der Startformation. „Wir werden bestmöglich aufstellen“, sagt Vogt. Aus der Stammbesetzung muss der Coach nur auf Benedikt Heckmeier (Zerrung) verzichten.

SV Polling hat FC Real Kreuth zu Gast

Eine Hiobsbotschaft musste der SV Polling unter der Woche wegstecken: Bei Sebastian Gößl brach im Training ohne Fremdeinwirkung der Knöchel. Der SVP-Kapitän, der inzwischen auch schon operiert ist, fällt damit für die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt aus. „Das ist Pech, aber es hilft nichts. Jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, sagt SVP-Coach Robert Färber vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den FC Real Kreuth.

„Ein sehr spiel- und offensivstarkes Team mit einigen individuell sehr guten Spielern“, sagt Färber über den Tabellensechsten. Kreuth startete gut in die Saison, bekam dann aber im Herbst etwas Probleme und fiel ins Mittelfeld zurück. Angesichts von nur vier Punkten Rückstand könnten die Pollinger dem FC ordentlich auf die Pelle rücken. „Uns bringt auch nur ein Sieg weiter,“ macht Färber deutlich, dass ihm ein Unentschieden, wie zuletzt gegen Miesbach, zu wenig ist. Aufgrund der 0:3-Pleite im Hinspiel haben die Pollinger auch noch Wiedergutmachungsbedarf. Neben Gößl fehlen einige weitere Stammkräfte, die noch mit Nachwirkungen einer Corona-Infektion kämpfen. „Wir werden versuchen das zu kompensieren“, so Färber.

TSV Peißenberg trifft zu Hause auf TuS Holzkirchen II

Eigentlich wollte der TSV Peißenberg zuletzt mit einem Sieg über Schlusslicht Bad Kohlgrub Selbstvertrauen im Abstiegskampf sammeln. Daraus wurde nichts, weil die Partie witterungsbedingt abgesagt werden musste. Immerhin: Die Elf von Trainer Florian Heringer kann ausgeruht in das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den TuS Holzkirchen II gehen. „Die Partie hat für uns Endspielcharakter“, macht Heringer deutlich. Der TuS braucht als Tabellenneunter ebenfalls Punkte für den Klassenerhalt.

An das Hinspiel bei der Reserve des Landesligisten erinnert sich der TSV gerne, da es einen 2:1-Erfolg gab. Für die Peißenberger spricht auch die schwache Auswärtsbilanz des TuS II mit nur einem Sieg in der Fremde. Allerdings sind die Gastgeber nach wie vor nicht komplett. „Wir haben aber drei Rückkehrer nach einer Corona-Erkrankung, die aber erst mal auf der Bank Platz nehmen werden“, berichtet Heringer. Erfreulich für den TSV: Neuzugang Michael Stoßberger wird sein Debüt geben.