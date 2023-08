Hitzeschlacht zur Mittagsstunde – Raisting verteidigt bei Wacker München die Tabellenführung

Von: Oliver Rabuser

Doppeltorschütze in Aktion: Viktor Neveling (im roten Trikot) verwandelte zwei Elfmeter. Foto: rabuser © rabuser

Der SV Raisting zieht seine überragende Form fort. Gegen Wacker München gewinnt der SV mit 4:2 und bleibt an der Spitze der Bezirksliga Süd.

Raisting – Mittagsstund’ hat im Falle des SV Raisting offensichtlich Gold im Mund. Zwar drohte ihm sein 13--Uhr-Gastspiel beim FC Wacker München trotz früher Führung zwischenzeitlich zu entgleiten, ein dominanter Auftritt im zweiten Abschnitt mündete dann aber in einen verdienten 4:2 (1:2)-Erfolg. Damit verteidigte der SVR die Spitzenposition in der Bezirksliga Süd – mit optimaler Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Partien.

Zynismus ist für gewöhnlich kein Stilmittel, dessen sich Johannes Franz befleißigt. Eine Spitze in Richtung Münchner Sportamt konnte er sich dann aber doch nicht verkneifen. „Ein Pokalspiel der Damen ist halt wichtiger“, kommentierte der SVR-Spielertrainer die Tatsache, bei 30 Grad in praller Sonne auf knallhartem Kunstrasen antreten zu müssen. Ein verständlicher Ärger, der aber schnell verrauchte. Denn nach nur sieben Minuten nahm Vinzenz Wolf den Ball 30 Meter vor dem Tor an, umspielte relativ mühelos seinen Gegenspieler, um dann präzise in die lange Torecke zu treffen – 1:0.

Doch ausgerechnet dieser Glücksmoment war Ursprung einer nachlässigen Phase im Spiel der Gäste. „Wir waren nicht mehr wirklich drin“, so Franz. Er räumte ein, „keine wirkliche Erklärung“ für dieses Phänomen zu haben. Die Blausterne aus der Landeshauptstadt bissen sich in die Partie und drehten sie mit einem Doppelschlag. Norbert Bzunek durfte ungehindert durchs Mittelfeld laufen, bis die Schussposition für einen geübten Linksfuß nahezu optimal war – 1:1 (20.). „Wieder mal einen Schuss aus der Distanz zugelassen“, musste der SVR-Coach nicht zum ersten mal feststellen. Dem 1:2 ging ein vermeintliches Vergehen an Maximilian König voraus. Zumindest reichte der Körperkontakt, um den Raistinger Defensivspieler auszuschalten. Lorenz Berntsen überwand Urban Schaidhauf mit einem verdeckten Schuss (24.), obgleich die Restverteidigung laut Franz „eigentlich am Mann dran“ gewesen sei.

Die Gäste stellten zur Pause wie schon in den vergangenen Partien zu Gunsten eines engmaschigeren Deckungsverbundes um. Und wieder war diese Maßnahme von Erfolg gekrönt. Der SVR stand kompakter und hatte dennoch gefällige Offensivaktionen, wohl auch die größeren Kraftreserven Viktor Neveling traf zweimal vom Elfmeterpunkt ins Schwarze (61., 90.+3), zuvor war jeweils Benedikt Multerer unerlaubt angegangen worden. Dazwischen lag eine starke Balleroberung von Moritz Seldlmaier, die Multerer mit seiner dritten Beihilfe von der Außenposition via scharfer Hereingabe auf Gianluca Zandt weiterverarbeitete – 3:2 (65.). Wacker hatte mit einem Kopfball nur noch einmal für Gefahr gesorgt. Die Gastgeber hatten aber keinesfalls die Auswechselbank als Faustpfand – ganz im Gegensatz zu den Raistingern. Fünf Spielerwechsel ohne Qualitätsverlust sei einmal mehr „unser großes Plus“ gewesen, nennt Franz die Kaderbreite als derzeitiges Erfolgsrezept. (or)