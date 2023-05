Hochzeit statt Klassenerhalt: Polling verliert ersatzgeschwächt in Waldram

Von: Christian Heinrich

Bis dato ein Team: Michael Schöttl (vo.) und Hansi Huber trainieren den SV Polling. © Ralf Ruder

Pollings Trainer Hansi Huber war sich nach der Niederlage gegen Waldram sicher: „Wenn wir das erste Tor machen, gewinnen wir“.

Polling – Das Spiel in Waldram war für den SV Polling schon so gut wie verloren, bevor es begonnen hatte. Tobias Niederleitner feierte am vergangenen Samstag seine Hochzeit und mit dem Kicker auch sechs seiner Mitspieler. Obwohl der Termin schon lange feststand, hatten es die Verantwortlichen versäumt, bei der DJK frühzeitig um eine Verlegung der Partie nachzusuchen.

Trainer Hansi Huber musste letztlich eine 0:2 (0:0)-Niederlage verantworten, die seine Mannschaft wieder das Fürchten um ihre Existenz in der Kreisliga lehrt. „Ich habe schon vorher gesagt, dass diese Begegnung der Knackpunkt wird“, fühlte sich der Coach bestätigt. Am Pfingstsamstag geht es für seine Elf im letzten Saisonspiel gegen den TSV Sauerlach um alles.

Die Pollinger hätten sich trotz der schwierigen personellen Situation in Waldram aus eigener Kraft retten können. Die Mannschaft spielte eine Halbzeit lang stark und hatte durch zwei raffinierte Freistöße von Marcel Mayr hervorragende Möglichkeiten zur Führung. Auch Michael Schwinghammer und Felipe Creutzner hatten das 1:0 auf dem Fuß. „Wenn wir das erste Tor machen, gewinnen wir“, war Huber überzeugt. Nach dem Seitenwechsel agierten die Platzherren wesentlich engagierter. Bis dato waren sie nur durch ihre Weinerlichkeit aufgefallen, die ein wenig an das Auftreten des AS Rom im Halbfinale der Europa League gegen Leverkusen erinnerte. „Das war sehr theatralisch“, monierte Huber. Referee Franz Bernlochner fand Gefallen an der Vorstellung der DJK und bestrafte vorwiegend die Pollinger. Durch zwei Unachtsamkeiten in der Abwehr kassierte der SVP die entscheidenden Tore. Nach Gelb-Rot für Fabio Hägl erlosch die Hoffnung endgültig, die Begegnung zu drehen. (hch)