Huglfing taumelt Richtung Abstiegszone – Dießen kommt ins Rollen

Von: Paul Hopp

Punktlos: Huglfing (in Grün) verlor beim Spitzenreiter Röhrmoos. Foto: Privat © Privat

In der BZL verloren die Huglfinger Damen bei Tabellenführer SG Röhrmoos/Schwabhausen. Dießen konnte in der BOL gegen Herbertshausen souverän gewinnen.

Huglfinger Frauen verlieren erneut

Erst eine Partie haben die Fußballerinnen der SG Röhrmoos/Schwabhausen in der laufenden Bezirksliga-Saison verloren. So gesehen ist die 0:4-Niederlage des SC Huglfing beim Spitzenreiter keine allzu große Überraschung. Und dennoch schmerzt das Resultat, denn mittlerweile warten die Huglfingerinnen seit fünf Partien auf einen Sieg. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt noch vier Punkte.

Beim Tabellenführer zeigte der Aufsteiger durchaus schöne Ballstafetten und erspielte sich einige Torchancen. Allerdings blieben die Möglichkeiten ungenutzt. Ohnehin tut sich der SC in dieser Saison mit dem Toreschießen schwer. Die SG Röhrmoos machte durch zwei Tore in jeder Hälfte (7., 22., 73., 90.) seinen zwölften Saisonsieg perfekt. Am Samstag, 13. Mai, trifft Huglfing zu Hause auf den Tabellensiebten, ESV Freimann. Anstoß: 17 Uhr. ph

Dießener Frauen auf dem Vormarsch

Die Fußballerinnen des MTV Dießen sind in der Bezirksoberliga in Fahrt gekommen. Aus den jüngsten beiden Partien holte das Team von Trainer Nico Weis vier Punkte. Nach einem 1:1 im Heimspiel gegen den FSV Höhenrain gab es am Dienstagabend in der Nachholpartie gegen die SpVgg Hebertshausen einen 2:0- Erfolg.

Die Tore gegen den Tabellenletzten erzielten Sandra Kemmelmeier (21.) und Maria Breitenberger (42./Elfmeter). Der Sieg war verdient, der MTV hatte noch weitere Chancen. Mit dem FSV Höhenrain hatte sich der MTV drei Tage davor laut einer Mitteilung ein intensives Spiel geliefert. Nach einer schönen Kombination über Julia Stapff und Caro Bader traf Andrea Bichler zum 1:0 (6.). Nur wenig später glich Höhenrain aus (13.). Nach der Pause hatte Dießen die klareren Chancen, einmal rettete die FSV-Torfrau mit einer Fußabwehr. (ph)