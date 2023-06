Huglfinger Blitzstart-Sieg gegen Puchheim - zwei Nachholspiele noch auf dem Programm

Von: Stefan Schnürer

Emerenz Asam (im grünen Trikot) erzielte den zweiten Treffer für den SC. Foto: sc huglfing © sc huglfing

Gegen den FC Puchheim siegte der SC Huglfing dank eines Blitzstarts. Nun warten mit dem SV 1880 und Vierkirchen noch zwei Nachholspiele auf den SC.

Huglfing – Zugegeben: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauen des SC Huglfing in der Bezirksliga noch in Abstiegsnöte geraten könnten, war verschwindend gering. Jetzt aber sind alle Restzweifel beseitigt. Zum einen, weil der SC Pöcking und der TSV Solln – diese beiden Teams belegen die Abstiegsplätze – am vergangenen Spieltag jeweils verloren, zum anderen, weil die Huglfingerinnen mit dem 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Puchheim ihr Punktekonto weiter aufstockten und sie dadurch auch rechnerisch den Verbleib in der Liga geschafft haben.

Nur ungern erinnerten sich die SC-Frauen an das Hinspiel in Puchheim, als die Gastgeberinnen dem Aufsteiger vom Hungerbach mit drei Toren binnen 13 Minuten den Garaus machten und damit die 1:4-Niederlage des SC besiegelten. Diesmal jedoch präsentierten sich die Huglfingerinnen vom Anpfiff weg hellwach.

Gleich den ersten Angriff ihres Teams schloss Laura Wisniewski erfolgreich ab, als sie ein Zuspiel von Judith Schneider mir dem 1:0 veredelte (1.). Die Gastgeberinnen ließen nicht locker, und schon wenig später erhöhte Emerenz Asam auf 2:0 (10.). Dann hatten die Puchheimerinnen Glück, als die Latte einen noch höheren Rückstand verhinderte.

Nach der Pause präsentierten sich die ersatzgeschwächten Gäste gegenüber dem ersten Abschnitt verbessert. Huglfings Torhüterin Theresa Bartl verhinderte mit einer sehenswerten Parade den Anschlusstreffer des FC.

SC Huglfing: Nachholspiele gegen 1880 und Vierkirchen

In den kommenden Tagen sind die Huglfinger Kickerinnen in zwei Nachholpartien gefordert. Diesen Sonntag sind sie zu Gast beim Tabellenachbarn SV 1880 München (17 Uhr), am kommenden Mittwoch, 7. Juni, geht’s zum SC Vierkirchen (19.45 Uhr). (ssc)