Hungerbach bleibt Murnau II im Nacken – Stoffen/Lengenfeld mit Last-Minute-Sieg

Die SG Hungerbach (in weißen Trikots, hier Tobias Schüller) gewann 5:0 in Habach und ist gerüstet für den Schlager gegen Murnau II. © Andreas Mayr

Die Spitzenteams der Meisterrunden der A-Klassen haben durchweg überzeugt. Der FC Seeshaupt siegte fulminant nach 0:2-Rückstand gegen MTV Berg II.

Landkreis – In der Meisterrunde hält in zwei Gruppen mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Landkreis der Kampf um den Titel unvermindert an. In der Gruppe D verteidigte der SV Raisting II durch ein 4:0 in Haunshofen die Tabellenspitze und beendete damit obendrein die Aufstiegsträume der Gastgeber. Das Spiel war aber weitaus spannender, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Bis kurz vor Schluss führte der SVR lediglich mit 1:0. Weiter im Nacken sitzt den Raistingern die SG Lechsee, die sich in Herzogsägmühle knapp mit 3:2 durchsetzte.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze liefern sich in der Gruppe E weiterhin der TSV Murnau II und die SG Hungerbach. Beide Topteams fuhren jeweils einen hohen Sieg ein. In der Tabelle führt weiterhin die Murnauer Reserve mit einem Punkt Vorsprung vor Hungerbach. Am kommenden Wochenende kommt es am Staffelsee zum mutmaßlich entscheidenden Duell um die Meisterschaft. In der Abstiegsrunde gewann der FC Seeshaupt beim MTV Berg II nach einem 0:2-Rückstand noch mit 5:2 und hat damit den Klassenerhalt in so gut wie in der Tasche. Selbiges gilt auch für den TSV Bernbeuren II, der 2:1 bei Schlusslicht Tutzing gewann.

Meisterrunden

SV Bernried 1 SV Stoffen/Lengenfeld 2

Tore: 0:1 (52.) Matthias Rebasch (Eigentor), 1:1 (76.) Lennart Brandt, 1:2 (90.+2) Johannes Förstl. Gelbe Karten: Bernried 2, Stoffen 1. Rote Karte: Stoffen: Christoph Schneider (65.). Schiedsrichter: Finn Meister. Zuschauer: 40.

SV Herzogsägmühle 2 SG Lechsee 3

Tore: 0:1 (11.) Andreas Lory, 1:1 (33.) Samson Ebhomhenya, 1:2 (53.) Adrian Natzeder, 1:3 (63.) Josef Bayrhof, 2:3 (71.) Hassan Bah. Gelbe Karten: Herzogsägmühle 1, Lechsee 2. Gelb-rote Karte: Herzogsägmühle: Waheed Esagh (81.). Schiedsrichter: Robert Wexenberger. Zuschauer: 54.

SV Haunshofen 0 SV Raisting II 4

Tore: 0:1 (17.) Elias Stechele, 0:2 (87.) Justin Steeg, 0:3 (90.) Justin Steeg, 0:4 (90.+2) Majid Hassan. Gelbe Karten: Haunshofen 4, Raisting 1. Zeitstrafe: Haunshofen: Andreas Tafertshofer (90.+2). Schiedsrichter: Lukas Delleske. Zuschauer: 100.

TSV Burggen 0 FC Wildsteig/Rottenbuch II 4

Tore: 0:1 (9.) Fabian Lindauer, 0:2 (52.) Peter Cutri, 0:3 (65.) Peter Cutri, 0:4 (76.) Peter Cutri. Gelbe Karten: Burggen 1, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Klaus Stülpner. Zuschauer: 50.

ASV Habach II 0 SG Hungerbach 5

Tore: 0:1 (8.) Michael Listle, 0:2 (43.) Tobias Schüller, 0:3 (45.+4) Michael Fülla, 0:4 (46.) Jonas Listle, 0:5 (58.) Michael Fülla. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Felix Angerer. Zuschauer: 60.

TSV Murnau II 6 TSV Polling II 0

Tore: 1:0 (17.) Julian Popp, 2:0 (18.) Adrian Voß, 3:0 (32.) Hannes Wackerle, 4:0 (65.) Vitus Wagensonner, 5:0 (85.) Alexander Fürst, 6:0 (88.) Alexander Fürst. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Dragan Dekic. Zuschauer: 45.

Abstiegsrunden

TSV Tutzing 1 TSV Bernbeuren II 2

Tore: 0:1 (20.) Florian Bittner, 0:2 (57.) Christian Harsch, 1:2 (85.) Marius Klettke (Elfmeter). Gelbe Karten: Tutzing 1, Bernbeuren 3. Rote Karte: Bernbeuren: Adrian Bernhard (78.). Schiedsrichter: Heiko Herbart. Zuschauer: 40

TSV Pähl 1 SV Apfeldorf 3

Tore: 1:0 (21.) Leander März, 1:1 (41.) Michael Staltmeier, 1:2 (49.) Gabriel Schamper, 1:3 (90.) Peter Staltmeier. Gelbe Karten: Pähl 2, Apfeldorf 1. Schiedsrichter: Andreas Lemke. Zuschauer: 40.

FC Thaining 1 SV Reichling 1

Tore: 1:0 (17.) Bernhard Stork, 1:1 (32.) Vincent Darchinger-Prothmann. Gelbe Karten: Thaining 2, Reichling 2. Schiedsrichter: Josef Bücherl. Zuschauer: 40.

TSV Steingaden 0 FC Dettenschwang 1

Tor: 0:1 (17.) Simon Seethaler. Gelbe Karten: Steingaden 2, Dettenschwang 1. Schiedsrichter: Orhan Kopov. Zuschauer: 45.

FC Megas Garmisch-P. 2 TSV Ingenried 2

Tore: 0:1 (16.) Siegfried Magg, 0:2 (41.) Florian Wagner, 1:2 (44.) Wahid Ghlamian, 2:2 (67.) Ebrahem Azeza. Gelbe Karten: Megas 3, Ingenried 5. Rote Karte: Megas Garmisch: Der Spielername wurde im Spielberichtsbogen nicht genannt (90.). Schiedsrichter: Michael Krich. Zuschauer: 40.

SC Böbing 2 TSV Altenstadt II 1

Tore: 1:0 (25.) Peter Bertl, 2:0 (29.) David Keßler 2:1 (82.) Christoph Haussmann. Gelbe Karten: Böbing 2, Altenstadt 2. Gelb-rote Karte: Altenstadt: Benjamin Streit (88.). Schiedsrichter: Hermann Keil. Zuschauer: 100.

SV Ohlstadt II 3 SV Eberfing 3

Tore: 1:0 (17.) Johannes Ammer (Eigentor), 1:1 (37.) Florian Hoiß, 1:2 (66.) Martin Plonner, 1:3 (71.) Martin Plonner, 2:3 (73.) Thomas Benedikt, 3:3 (81.) Rafat Attal. Gelbe Karten: Ohlstadt 1, Eberfing 0. Schiedsrichter: Michael Kugler. Zuschauer: 30.

MTV Berg II 2 FC Seeshaupt 5

Tore: 1:0 (7.) Maximilian Simm, 2:0 (23.) Ruben Weibrecht, 2:1 (43.) Mario Luna Garcia, 2:2 (51.) Mathias Poettgen, 2:3 (73.) Mario Luna Garcia, 2:4 (76.) Sebastian Piechatzek, 2:5 (80.) Sebastian Piechatzek. Gelbe Karten: Berg 2, Seeshaupt 1. Schiedsrichter: Petrit Kamaj. Zuschauer: 55. (lk)

Steingaden (in roten Trikots) musste sich in der Abstiegsrunde dem Tabellenführer aus Dettenschwang knapp geschlagen geben. F © www.holger-wieland.de