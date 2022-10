In der Erfolgsspur: TSV Peißenberg siegt im Heimspiel gegen Münsing

Von: Oliver Rabuser

Zug zum Tor haben die Peißenberger (in Rot). Hier versucht Eleftherios Caci sein Glück. Er kann aber von den Pollingern gestoppt werden. © Rabuser

Der TSV Peißenberg hat den SV Münsing mit 4:0 geschlagen. Durch den Sieg ist die Mannschaft fast sicher in der Kreisliga-Meisterrunde dabei.

Peißenberg – Für den TSV Peißenberg erfüllt sich ein Traum. In der Vorsaison noch tief durch den Abstiegssumpf gewatet, gehört die Elf von Michael Stoßberger und Hubert Jungmann nun zum Konzert der Großen. Nach dem 4:0-Erfolg über den SV Münsing ist den Peißenberger Fußballern die Teilnahme an der Kreisliga-Meisterrunde kaum noch zu nehmen.

Man möchte es kaum glauben. Aber es ist der gleiche TSV, der vor vier Monaten noch fast in die Kreisklasse gerutscht wäre. Der Aufschwung hat seine Gründe. Zum einen leistet das Trainerduo ausgezeichnete Arbeit. Während Stoßberger sich auf dem Platz vornehmlich auf seine Aufgaben als Spieler fokussiert, übernimmt Jungmann an der Seitenlinie den Part des Mahners und Motivators. Wichtiger Aspekt ist zudem der große Kader, der nahezu vollzählig, mit Ausnahme von Christoph Berner zumindest aber ohne Langzeitausfälle, zur Verfügung steht. Und bisweilen ergänzt wird.

Münsing: Hett wird zum „wichtigen Baustein“

So erschien Andreas Hett vor zwei Wochen mit frischer Motivation zum Training. Am Samstag stach er trotz Fitnessrückstands heraus. „Er war der beste Mann auf dem Platz“, betont Stoßberger. Hett werde fortan ein „wichtiger Baustein“ im zentralen Mittelfeld sein. Wenn Hett dann noch öfter so trifft wie mit seinem Schlenzer zum 4:0, lässt sich getrost von einem Neuzugang in Form eines Qualitätsspieles sprechen.

Weiteres Merkmal des Peißenberger Erfolgs ist die Ruhe am Ball. Die kollektive Geduld, nicht sofort und hektisch auf alles reagieren zu müssen. So auch zuletzt. „Münsing hat sehr gut verschoben“, sagt Stoßberger. Doch im Wissen um die eigene Stärke stört das nicht. „Wenn wir Räume bekommen, haben wir das Tempo.“

Die Treffer dienen dabei als Belegexemplar. Philipp Solleder bedient Johannes Jungmann von Außen am Sechzehner, der Spielmacher trifft präzise in die lange Ecke – 1:0. Beim zweiten Treffer ging’s flott über Hett und Jungmann zu Solleder. Nach dem 3:0, das Michael Gladiator mit einem Distanzschuss markierte, fiel die Bastion Münsing.

Und dann war da noch Jonas Peitinger. „Sein erstes Spiel im Herrenbereich“, verwies Stoßberger auf das Debüt des jungen Keepers. Viel bekam er nicht zu tun, aber was auf sein Tor kam, das hat er „sicher gefangen“. OLIVER RABUSER

Statistik

TSV Peißenberg 4

SV Münsing 0

Tore: 1:0 (13.) Jungmann, 2:0 (38.) Solleder, 3:0 (67.) Gladiator, 4:0 (83.) Hett. Gelbe Karten: Peißenberg 1. Schiedsrichter: Mert Akkoyun. Zuschauer: 101.