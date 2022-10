Brock-Doppelpack sichert Aufsteiger SC Huglfing ersten Saisonsieg gegen ST Scheyern

Von: Paul Hopp

Punktgewinn auf fremdem Rasen: Der SC Huglfing (in Grün) trennte sich vom TSV Rott mit 0:0. © halmel

Der SC Huglfing hat endlich den ersten Sieg in der Bezirksliga gefeiert. Gegen den ST Scheyer holte man am Ende souveräne drei Punkte.

Nach zwei Unentschieden in Folge hat es für den SC Huglfing mit dem ersten Sieg in der Bezirksliga geklappt: Der Aufsteiger gewann das Heimspiel gegen den punktlosen ST Scheyern mit 3:0.

Die Huglfingerinnen begannen gut und gingen durch Lea Tragl mit 1:0 in Führung (15.). Mit zunehmender Dauer verloren die Gastgeberinnen in spielerischer Hinsicht den Faden. Das war letztlich aber verschmerzbar, denn auch so kamen die Huglfingerinnen zu einem letztlich deutlichen Sieg. Die Tore zum 2:0 (57.) und 3:0 (8.) steuerte die emsige Ines Brock bei. Einmal mehr konnte sich der SC auf eine sichere Abwehr um Victoria von Schrötter und Carina Singer verlassen.

Die nächste Partie steht am morgigen Samstag, 8. Oktober, 17 Uhr, auf dem Programm. Die Huglfingerinnen gastieren dann beim amtierenden Vizemeister FC Oberau, der zuletzt zweimal in Folge gewann. (ph)