Peißenbergs Stoßberger nach Schmach gegen HASV: „Müssen uns nicht schämen“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Spielertrainer Michael Stoßberger (vorne links) und der TSV Peißenberg (rote Trikots) hatten gegen den ASV Habach das Nachsehen. © Markus Nebl

Beim ASV Habach unterlag der TSV Peißenberg letztlich deutlich mit 2:6. Dennoch war die Leistung besser als das Ergebnis zunächst vermuten lässt.

Peißenberg – Es war ja nicht so, dass der TSV Peißenberg im Gastspiel der Kreisliga-Aufstiegsrunde beim Landkreisrivalen ASV Habach enttäuscht hätte. Am Ende aber hatten sie deutlich mit 2:6 (0:3) das Nachsehen. Den Habachern ist der Titel und der damit verbundene Sprung in die Bezirksliga kaum noch zu nehmen, die Peißenberger müssen ihre restlichen beiden Partien wohl gewinnen, wollen sie noch den Relegationsplatz erreichen.

Die Peißenberger standen da, wie nicht zur Party eingeladen. „Das ist überhaupt kein tolles Gefühl“, sagte Spielertrainer Michael Stoßberger. Er und seine Mannen hatten sich nichts vorzuwerfen. Wie sie auf die fußballerische Brillanz des ASV reagierten, war bemerkenswert. Trotz 0:4-Rückstands nach 65 Minuten starteten sie eine Aufholjagd, kamen auf zwei Tore heran, verzeichneten danach einen Pfostenschuss von Stoßberger. Ein dritter Treffer, das hat Miesbach vor zwei Wochen gezeigt, hätte die Kraft gehabt, um Habach ins Wanken zu bringen. „Die Moral ist da. Wir müssen uns nicht schämen“, sagte Stoßberger. Sein Kollege Hubert Jungmann wollte unbedingt noch anmerken, dass das Ergebnis zu hoch ausfiel. Wobei man das so und so sehen kann. Denn bei der Ansammlung an individuellem Talent in der Habacher Offensive purzeln die Tore eben manchmal schnell. (am)

Statistik

ASV Habach 6

TSV Peißenberg 2

Tore: 1:0 (21.) Feigl, 2:0 (25.) Nebl, 3:0 (44.) Nebl, 4:0 (65.) Baumgartner, 4:1 (70.) Weckerle, 4:2 (77.) Jungmann, 5:2 (78.) Nebl, 6:2 (88.) Buchner. Gelbe Karten: Habach 2, Peißenberg 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 350.