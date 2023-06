Jüngstes Trainer-Duo der BZL Süd: Salto-Mann Ersoy fungiert als spielender Co in Raisting

Von: Andreas Mayr

Er soll Raistings Offensivproblem beheben: Murat Ersoy (im roten Trikot) kehrt nach fünf Jahren beim Landesligisten Gilching zum SV Raisting zurück. Derzeit ist er aber verletzt. Foto: halmel © halmel

Murat Ersoy kommt aus der Landesliga nach Raisting und übernimmt als spielender Co-Trainer. Mit Johannes Franz bildet er das jüngste Trainer-Duo der Liga.

Raisting – Auch wem der Name Murat Ersoy nichts sagt, der dürfte sicher schon von ihm gehört haben: Der Stürmer, 26 Jahre alt, ist seit Jahren bekannt für seinen extravaganten Torjubel. Nach Treffern dreht er gern Richtung Publikum ab und präsentiert einen Salto. „Das ist mein Markenzeichen im Umkreis“, sagt der gebürtige Weilheimer. Früher sei man mit den buntesten Schuhen oder den ausgefallensten Haaren herausgestochen, sagt er.

125 Spiel für TSV Gilching-Argelsried: Ersoy stürmt künftig für den SV Raisting

Er hat sich da etwas Neues einfallen lassen. In den vergangenen fünf Jahren verzückte er mit seinen Showeinlagen die Fans des TSV Gilching in der Landesliga. Auf 33 Tore und 25 Vorlagen kam er in 125 Spielen. Künftig stürmt Murat Ersoy für den SV Raisting. Beim Bezirksligisten steigt er zudem als Co-Trainer mit ein.

Für den 26-Jährigen ist es eine Rückkehr an den Anfang. Mit vier Jahren begann er in Raisting zu kicken. Weil auch sein älterer Bruder dort spielte. Nach der C-Jugend wechselte er nach Starnberg, schoss später in der U19-Landesliga alles kurz und klein (14 Tore und 14 Vorlagen in 22 Partien), versuchte sich im letzten A-Jugend-Jahr in Augsburg, in der Jugend-Bundesliga.

„Ich hatte eine sehr gute Ausbildung. Ich hab’ die besten Sachen mitgenommen, die gehen“, sagt der Offensivmann, der vor dem Tor gern nochmals querlegt. Entsprechend viele seiner neuen Teamkollegen kennt er aus all den Jahren. Mit Timmy Greif, Max König, Mathias Sedlmeier, Urban Schaidhauf und natürlich Johannes Franz in Starnberger Jugendjahren hat er unter anderem schon zusammengespielt.

Raistings Spielertrainer Johannes Franz überzeugt Ersoy vom Wechsel: „Gute Freunde“

Der Kontakt zum Spielertrainer riss auch nach dem Wechsel von Raisting zu Gilching im Frühjahr 2018 nicht ab. „Wir sind gute Freunde und haben uns oft ausgetauscht“, sagt Murat Ersoy. In diesem Sommer schaffte es Hannes Franz, seinen Spezl zum Wechsel zu überreden. Gewiss spielte auch ein wenig das Schicksal mit. Im April hatte sich der Angreifer im Training das Wadenbein gebrochen. Raisting sicherte direkt Unterstützung zu und bot Murat Ersoy einen Trainerposten an. „Damit hat er mich überredet“, sagt der Weilheimer über Hannes Franz.

Die beiden bilden nun das jüngste Trainerduo der Bezirksliga. Ersoy, das ist ausdrücklich der Wunsch, soll alle seine Ideen mit einbringen. In der Hinrunde wird er zudem mit Manfred Kammermeier an der Seitenlinie stehen, beobachten, justieren, sich mit Franz austauschen. Ein wenig Erfahrung als Coach sammelte er bereits bei der Raistinger A-Jugend. Mit den Burschen kam er damals unter anderem vier Runden im Pokal weiter. „Da hab ich Blut geleckt“, sagt er.

Vom Typ her unterscheiden sich Ersoy und Franz stark, betont der Neuzugang. „Aber wir ergänzen uns.“ Der Angreifer ist einer der Paradiesvögel des Oberlands, und das soll ganz und gar positiv gemeint sein. „Mein Vater hat immer gesagt: Du hast das Herz auf der Zunge“, scherzt Ersoy. Von ihm bekommt man stets eine ehrliche Meinung, auch wenn die wehtun kann. „Manchen passt das nicht“, weiß er selbst.

„Erwartungen sind hoch“ – Ersoy leidet an schwerer Verletzung

Auf dem Platz tritt er als lautstarker Anführer auf: ehrgeizig, siegessicher, zielstrebig, engagiert – mit all den Attributen lässt sich sein Typus Fußballer umschreiben. „Ich bin ein Gewinnertyp“, sagt Murat Ersoy. Genau so einer der, für die Mannschaft, jeden Job erledigt, und auch für Unterhaltung nebenbei sorgt. „Auf dem Platz bin ich diszipliniert, daneben könnte es mehr sein“, scherzt der 26-Jährige. Auf jeden Fall hat der SVR mit Murat Ersoy einen verpflichtet, der das Offensivproblem abstellen kann. Wenn auch erst ab dem Winter, wenn er wieder fit ist.

„Die Erwartungen sind hoch. Aber ich komme damit klar“, betont er. Schließlich habe er sich über lange Zeit in der Landesliga bewiesen. Dass nun eine Verletzung dazwischenfunkt, ist Pech. Es ist seine erste große Blessur. „Seit ich Fußball spiele, war ich nie länger als drei Wochen verletzt.“ Die Unterstützung, die er von Freunden, Kollegen und den Raistingern bekommt, hilft ihm durch die harte Zeit. Gerade weil sich so viele um ihn bemühen, ist Ersoy überzeugt: „Ich komme gleich stark zurück – wenn nicht stärker.“