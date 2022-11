„Ich bin froh, dass Fußballpause ist“: WM-Vorfreude bei Amateurtrainern bleibt aus

Von: Andreas Mayr

Die Botschaft ist eindeutig: Viele Fußballfans (wie hier die von Union Berlin vergangene Woche beim Spiel in Freiburg) plädieren für einen Boykott der WM. Auch einige Fußballtrainer aus dem Landkreis erwägen dies. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Eine Umfrage unter den Amateurtrainern im Kreis Schongau zeigt deutlich die fehlende Begeisterung vor der WM. Die FIFA, der Gastgeber und der Zeitpunkt schrecken ab.

Landkreis – Korrupte FIFA, WM im Winter, homophobe Gastgeber: Vor dem Start des Turniers in Katar ist die Stimmung bei den Fußballern im Landkreis nahe am Gefrierpunkt. Manch Trainer weiß nicht einmal, wann genau es losgeht. Eine Reise durch den Landkreis, der so gar nicht bereit ist für diese Weltmeisterschaft.

Vor WM in Kater: Wilde Partys und Autokorsos? „Keiner hat gesagt, dass er sich freut“

Im Landkreis Weilheim-Schongau leben etwa 136 000 Menschen. Zu den schwierigsten Aufgaben dieser Tage gehört, unter ihnen einen mit flammender Begeisterung zu finden für den Volkssport der Deutschen, den Fußball, und die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. Da wäre Jürgen Feistl, Trainer der SG Hungerbach, einem erfolgreichen A-Klassisten, da sollte doch ein wenig Vorfreude aufzuspüren sein. Anruf beim Jimmy, wie ihn alle nennen. Der sagt: „Ich hab’ erst mal nachschauen müssen, wann es überhaupt losgeht.“ Nach Vorfreude klingt das nicht. Kommenden Sonntag (17 Uhr) eröffnen die beiden Fußball-Großmächte Katar und Ecuador das Turnier im Wüstenwinter. Feistls Kommentar dazu: „Totaler Käse.“ Er hat sich zuletzt unter seinen Fußballern umgehört, was die denn von der WM 2022 halten. „Keiner hat gesagt, dass er sich freut.“ Fußballer, die sich nicht auf eine Fußball-Weltmeisterschaft freuen – das ist keine Anomalie sondern in diesem Jahr die Realität.

Vielleicht muss man an dieser Stelle erinnern, wie WM-Sommer in Deutschland früher aussahen. Jürgen Feistl erinnert sich an Partys in Garagen, Biergärten und dem Sportheim. Fabian Melzer, Trainer des Kreisligisten TSV Peiting, weiß noch, wie er in seinen Studienjahren praktisch vier Wochen hauptberuflich Fußballfan war. Pollings Trainer Hans-Georg Huber überzeugte seinen Chef diverse Male davon, früher mit der Arbeit aufzuhören, weil mehr oder weniger wichtige Spiele anstanden. Fußball-WM in Deutschland war ein Mix aus Volksfest, Malle-Urlaub und Smalltalk von 80 Millionen Hobby-Bundestrainern und -trainerinnen. Ein bisschen Anarchie mit Schwarz-Rot-Gold-Fähnchen, Autokorso und ganz viel Bier.

Für Moral keinen Platz mehr im Fußball? „Als Mensch kann man das System nicht unterstützen“

Durchs Internet sausten diese Woche die traurigen Ansichten von vollgepackten Regalen mit Fanartikeln, die niemand will und schon gar niemand anzieht. Wenn schon einer wie Hansi Huber sagt, „ich bin froh, dass Fußballpause ist“, weiß man, dass dieses Turnier zum falschen Zeitpunkt steigt. „Eine WM im Winter ist nichts“, sagt Christopher Resch vom SV Kinsau. Früher hat die Landjugend im Dorf für Public Viewing gesorgt. Nicht einmal das gibt’s heuer. Wie soll man sich das auch vorstellen: Fernsehschirme am Glühweinstand?

Eine Reihe von Dokumentationen haben zuletzt noch einmal die Missstände in Katar und im Umfeld des Turniers rekapituliert. Im ZDF hörte man den WM-Botschafter, wie er Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnete. Der schwule Ex-Profi Thomas Hitzelsperger reiste mit einem ARD-Team zu den Familien toter Arbeiter nach Nepal. „Das ist ein Lügenkonstrukt sondersgleichen. Als Mensch kann man das System nicht unterstützen“, sagt Fabian Melzer, nachdem er die Bilder gesehen hat und sie „erschütternd“ nennt. Für Moral sei kein Platz mehr. Hauptsache, die „Geldmaschine“ wirft ihre Dollars und Euros ab. „Die großen Verbände interessieren sich nicht mehr für den Sport“, sagt der Peitinger.

Machenschaften der FIFA schrecken ab: „Ich weiß nicht, ob man sich über so einen WM-Titel freuen kann“

„Was die FIFA macht, finde ich schrecklich“, sagt Kollege Markus Winkler von der SG Antdorf/Iffeldorf. Schon 2018 hat bei ihm der Prozess der Entfremdung eingesetzt, den er mit vielen Fans teilt. Mit jeder weiteren Enthüllung über die Machenschaften im Hintergrund verlor die Weltmeisterschaft mehr und mehr ihre Anziehungskraft. In Antdorf ist das so weit gekommen, dass sich Trainer Aleksandar Simic keine einzige Partie anschaut, das Turnier de facto boykottiert. Sein Coachingpartner Markus Winkler sagt: „Ich gebe mir Mühe, dass ich kein Spiel außer vielleicht Deutschland anschaue.“

Peitinger Trainer Fabian Melzer nimmt die Spieler in Schutz

Keine Frage quält die Fußballer der Region mehr: Schau’ ich oder schau’ ich nicht? Fabian Melzer spricht von einem inneren Zwiespalt. Ethisch und moralisch möchte er sich nicht mit dem System identifizieren, als Fußballfan werde er trotzdem einschalten – wenn auch nicht wie im früheren Umfang. Hansi Huber unterstützt jeden, der die WM ignoriert. Alleine er schaffe es nicht, solch eiserne Enthaltsamkeit aufzubringen. Bei ihm aber hat die Abspaltung von der Fußball-WM schon ein Endstadium erreicht: „Im Prinzip ist mir wurscht, wer gewinnt. Ich weiß nicht, ob man sich über einen WM-Titel in so einem Land freuen kann.“

Wobei er den Spielern als schwaches Glied keinen Vorwurf macht. „Der ist froh, wenn er nominiert wird und den Adler auf der Brust tragen darf.“ Das Deutsche Team sieht die lokale Fußballszene in der Rolle des Geheimfavoriten, der sich in einen Rausch spielen kann. An die WM 2002 in Südkorea erinnert Fabian Melzer: „Plötzlich standen sie im Finale. Das ist der Reiz: Du kannst in wenigen Spielen zum Helden werden.“ Nicht ausgeschlossen, dass in diesem Fall das Fußballfieber schnell wieder das Land befällt. Auch wenn Chris Resch und Co. das bezweifeln. Der Kinsauer sagt: „Ich bin eher in der Stimmung, dass ich Eishockey schaue.“