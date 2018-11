Ein wenig Euphorie und viel Desinteresse

Futsal-Meisterschaft im Kreis Zugspitze

von Roland Halmel

Futsal ist eine Form des Hallenfußballs, mit der viele Vereine in der Region nicht viel anfangen können. Der überwiegende Teil der Klubs glänzt bei der Meisterschaft des Kreises „Zugspitze“ durch Abwesenheit. Ganz anders ist die Stimmungslage dagegen beim FC Penzberg.

Landkreis – Nur wenige Wochen Pause hatten die meisten Fußballteams beim Wechsel von grünen Rasen in die Halle. In der Spielgruppe „West“ wurde in Utting bereits das erste Vorrundenturnier gespielt mit sechs Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg. Die zwei weiteren Gruppen im Westen werden diesen Samstag in der Peitinger Sporthalle ausgespielt (11 und 17 Uhr).

Insgesamt sind diesmal Jahr in der von Kreisspielleiter Heinz Eckl betreuten Gruppe nur 19 Teams gemeldet, was gegenüber dem Vorjahr (24) einen deutlichen Rückgang bedeutet. „Das hat mehrere Gründe“, meint Eckl zum nachlassenden Interesse am Futsal, der seit ein paar Jahren vom Verband in der Halle vorgeschrieben ist. „Einige Vereine wollen im Winter ihre Ruhe, bei anderen kollidiert der Termin mit Weihnachtsfeiern, und wieder andere wollen von den technisch besseren Mannschaften nicht hergespielt werden“, berichtetet Eckl, dem es in seiner Spielgruppe ähnlich wie in der Nord-Gruppe (20) bezüglich der Teilnehmerzahl noch relativ gut geht. In der Spielgruppe „Mitte“ sind dagegen nur noch zwölf Teams im Einsatz, in der der Gruppe „Ost“ sind es sogar nur sechs.

In der Spielgruppe „Mitte“ stehen am kommenden Samstag, 8. Dezember, ein Turnier in Huglfing und am Sonntag, 9. Dezember, eines in Penzberg auf dem Programm. Bei letzterem ist der FC Penzberg haushoher Favorit. Der Bezirksligist ist seit Jahren in der Halle die unumstrittene Nummer eins in der Region. „Seit der bayerischen Vizemeisterschaft 2016 ist hier eine richtige Euphorie entstanden“, sagt FCP-Coach Thomas Dötsch, der mit seiner Mannschaft seit dieser Saison auch in der Futsal-Bayernliga am Start ist. „Futsal ist die optimale Plattform für Spieler, die gern in der Halle spielen“, schwärmt Dötsch. „Es ist schnell, technisch und körperlich hoch anspruchsvoll, und es macht enormen Spaß, Futsal zu spielen oder als Zuschauer zu verfolgen.“ zählt er die Vorteile auf, die bei manchen Vereinen, die nicht über Filigrantechniker verfügen, gleichzeitig aber auch Nachteile sind. „Es gibt Vereine, die kein Interesse an der Halle haben, die aber auch nicht über Hallenzeiten verfügen“, ergänzt Dötsch, der hofft dass sein Team der Favoritenrolle gerecht wird.

In Peiting dürfte diesen Samstag in der Gruppe 2 diese Rolle dem SV Raisting und dem TSV Altenstadt zufallen. Sie treffen unter anderem auf den SV Unterhausen (B-Klasse), der nur krasser Außenseiter ist. In Gruppe 3, kämpfen anschließende unter anderem der TSV Peiting (Kreisliga), der TSV Hohenpeißenberg (Kreisklasse) und der SC Böbing (A-Klasse) um die Tickets für die Endrunde in der Spielgruppe „West“, die am 29. Dezember, wiederum in Peiting, ausgespielt wird.