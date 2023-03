Kein Gegner zum Brillieren - Raisting will bei Schlusslicht Großhadern Aufwärtstrend fortsetzen

Von: Andreas Mayr

Teilen

Und wieder steht die Null: Wie zuvor gegen Neuried hielt Raistings Torhüter Urban Schaidhauf (im gelben Trikot) auch in Bad Heilbrunn seinen Kasten sauber. Foto: esc © esc

Beim SV Raisting zeichnete sich in den vergangenen Wochen ein Aufwärtstrend ab. Diesen will der SV auch gegen den Tabellenletzten Großhadern fortführen.

Raisting – Manche Phänomene lassen sich erst rückwirkend deuten. Wer also den 2:0-Erfolg des SV Raisting über Bad Heilbrunn, den ersten Sieg gegen einen Top-Vier-Klub der Bezirksliga Süd, erklären will, muss auf die Partie gegen Aubing zurückblicken. Nach der Auftaktniederlage zum Frühjahrsstart setzten sich die Raistinger Fußballer zusammen. Trainer Johannes Franz stellte fest, dass die Leichtigkeit abging und dass er einer der Hauptfaktoren hierfür war. Weil er doch zu verbissen an die Partie herangegangen war und sein Auftreten nicht gerade Entspannung suggeriert hatte.

Das Ergebnis der Teambesprechung: weniger Verbissenheit, mehr Lockerheit. Was soll man sagen? Seitdem tun sich die SVR-Kicker deutlich leichter. Die Angst vor Fehlern verschwand. Stattdessen sah Franz in Bad Heilbrunn „eine geschlossene Mannschaftsleistung“, was abgedroschen klingt, aber auch erwähnenswert ist. „Das haben wir davor nicht immer geschafft“, sagt der Trainer.

An diesem Sonntag geht es für seine Mannschaft nach Großhadern. Es ist kein Spiel zum Überraschen, keines zum Brillieren und auch keines zum Experimentieren. Im Grunde ist es eines, in dem der SV Raisting nur verlieren kann, wenn er nicht gewinnt. Großhadern ist Tabellenletzter. „Absolutes Kontrastprogramm und deshalb sehr, sehr gefährlich“, sagt Johannes Franz. Er streicht die individuelle Qualität von drei Akteuren des Gegners heraus – Khareem Zelmat, Hannes Wimmer, Yusuf Aykac. Die hält er für „richtig gute Fußballer“. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass Großhadern sieben Tore mehr erzielt hat als sein Team.

Seit Franz in Raisting arbeitet, lehrt er den Grundsatz, schwächere Teams niemals zu unterschätzen. Vielleicht mag man damit gegen die Großen nichts holen, doch die Ausrutscher gegen die Kleinen halten sich dafür in Grenzen. Und das ist viel wert in einer Spielklasse wie der Bezirksliga, die praktisch von vorn bis hinten ausgeglichen ist.

Aktuell findet sich der SVR auf Rang sechs wieder. Zu den großen Vier ist es nicht mehr so weit, nur noch fünf Zähler. Andererseits lag Raisting vorige Woche noch auf Platz neun. Diese Schwankungen erinnern derzeit an eine Zalando-Aktie. Raisting steigt und fällt. „In ein, zwei Spieltagen kannst du wieder Zehnter sein“, sagt Franz. Und trotzdem betont der Coach: „Die Tabelle bedeutet mir was.“ Weil sie in einer Saison, in der es nicht mehr um Auf- oder Abstieg geht, wie eine Devotionalie ist, die sich zur Schau stellen lässt. Für Außenstehende sehe ein einstelliger Platz im oberen Bereich schon besser aus, hält Franz fest. Platz fünf am Ende, das wäre sein Wunsch.

Nur weil die Raistinger Bad Heilbrunn bezwungen haben, macht sie das nicht zum Spitzenteam. Johannes Franz lag viel daran, den richtigen Maßstab anzusetzen. Den SVH habe man mit Sicherheit nicht in Bestform erwischt. „Das war nicht das beste Bad Heilbrunn der Saison.“ Andererseits hat sich die Stammformation, die Franz nach der Aubing-Pleite aufgestellt hat, etabliert. Mit Ausnahme von ein paar taktikbedingten Wechseln – Raisting muss am Sonntag das Spiel machen – bleibt sie unangetastet. Mit Christopher Schmitt und Viktor Neveling könnten gar zwei hochklassige Alternativen in den Kader zurückkehren. (Andreas Mayr)