Konkurrenten für 90 Minuten - Durim Gjocaj vom FC Penzberg trifft auf seinen Spezl Marco Wirtl

Von: Andreas Mayr

Da jubelten sie noch gemeinsam: Durim Gjocaj (links) und Marco Wirtl spielten über viele Jahre beim FC Penzberg in einem Team (hier im Spiel gegen Pöcking in der Saison 2021/22). Wirtl hat sich mittlerweile dem SV Aubing angeschlossen. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Durim Gjocaj und Marco Wirtl sind neben dem Platz gute Freunde. Am Sonntag wird die aber beiseite geschoben, wenn Penzberg auf den SV Aubing trifft.

Penzberg – Aubing gegen Penzberg am Sonntag: Für Marco Wirtl vom SV Aubing ist’s das Wiedersehen mit seinem Heimatverein, für Durim Gjocaj vom FCP das erste Spiel gegen seinen guten Spezl. Vor dem Duell hat unser Mitarbeiter Andreas Mayr mit den beiden gesprochen. Über Wirtls Wechsel, Gjocajs Schnelligkeit und die Fanszene beider Klubs.

Herr Wirtl, Sie haben Ihr Fußballerleben in Penzberg verbracht. Was fehlt Ihnen denn nun in Aubing?

Wirtl: Das erste halbe Jahr war ich in Finnland, da hab’ ich ein paar Spiele von Penzberg und Aubing verfolgt. Was ich vermisse, sind meine Freunde. Mit vielen, wie zum Beispiel Sabir Neziri, habe ich in der Jugend zusammengespielt, Marco Hiry und Maxi Kalus waren meine Jugendtrainer. Das Familiäre geht mir ab. Das haben wir in Aubing zwar auch, aber mit den Penzbergern bin ich halt aufgewachsen. Zuletzt fehlt die Kabine, besonders die ganzen Scherze von Marco Hiry.

Andersherum gefragt: Wo fehlt denn ein Marco Wirtl dem FCP?

Gjocaj: Seine Art fehlt schon. Vom Typ passt er perfekt ins Team. Wir haben gemeinsam ein Jahr zusammengespielt. Er war immer eine sehr wichtige Person, ich bin mit ihm gut ausgekommen.

Was zeichnet Ihn als Fußballer aus?

Gjocaj: Seine körperliche Präsenz ist sehr stark. Und seine Art, wie er sich auf dem Platz benimmt. Sein Wille, sein Ehrgeiz und motiviert ist er auch immer.

Sie spielen als Innenverteidiger in Aubing, Typen wie Durim Gjocaj dürften zu den unangenehmeren Gegenspielern gehören, oder?

Wirtl: Klar, als Verteidiger ist es immer schwierig gegen schnelle Spieler. Wenn sie’s clever machen mit einer Körpertäuschung, kann man schwierig was machen. Das Eins-gegen-Eins mit einem Schnellen ist hart – und der Durim ist schnell.

Wie sind Sie in Aubing gelandet?

Wirtl: Studienbedingt bin ich nach München gezogen. Dort habe ich eine günstige WG gefunden. Das war für mich eine gute Gelegenheit, weg von den Eltern zu kommen. Letztes Jahr habe ich es noch mit Pendeln probiert. Das war viel Fahrerei. Aktuell schreib ich auch noch meine Master-Thesis. Die Penzberger haben versucht, mich zu halten. Aber ich wollte auch mal was anders sehen, ich hab’ von Kindheit an beim FC gespielt. Und der Platz in Aubing ist bei mir gleich um die Ecke.

Wäre das auch mal was für Sie, Herr Gjocaj?

Gjocaj: Aktuell will ich mich auf den FC konzentrieren und mich als Stammspieler etablieren. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Wenn der Weg nach oben offen ist, will ich gerne so hoch wie möglich spielen. Aber ich fühle mich hier sehr wohl.

Seit Sie aus Finnland zurück sind, hat Aubing nicht verloren, fünf Mal standen Sie alleine in der Elf des Tages beim Online-Portal „Fupa“. Kennen Sie einen Mitarbeiter oder sind Sie so gut in Form?

Wirtl (lacht): Ich kenne keinen. Aber da sind ein paar Freunde dabei, die regelmäßig abstimmen. Das ist ein Spaßding bei uns in der Mannschaft. Da werde ich öfter gefragt: Wie hast du’s da reingeschafft? Wir nehmen das nicht so ernst. Aber unsere letzten Spiele waren super. Wir haben gerade einen Lauf. Schauen wir mal, wie weit wir den ausdehnen können und oben noch ein paar ärgern.

Wie geht’s aus am Sonntag aus? Jetzt wäre Zeit für eine Kampfansage.

Gjocaj: Was ich sagen kann: Dass wir unser Bestes geben und die drei Punkte holen wollen.

Wirtl: Ich spiele Fußball, um zu gewinnen. Das ändert sich am Wochenende nicht. Wir wollen unserer Fanbase etwas bieten.

Ein gutes Stichwort: Ihr Fanclub begleitet die Aubinger zu jeder Partie.

Wirtl: Der wurde schon vor ein paar Jahren gegründet. Inzwischen gibt es ein paar Fangesänge, die ich kenne. Die Mädels und Jungs sind auf eigene Kosten zum Trainingslager in die Türkei mitgeflogen, haben seit der Gründung kein Spiel verpasst. Das ist einzigartig in der Liga, das hat keiner. Wir freuen uns, wenn wir den Fans was zurückgeben können.

Auch Sie, Herr Gjocaj, haben einen eigenen Fanblock, der stets rechts neben der FC-Bank sitzt. Wo haben Sie die rekrutiert?

Gjocaj: Das sind Freunde und Unterstützer vom FC, darunter auch mein Bruder, mein größter Fan und Unterstützer. Nach einer Zeit wurden es immer mehr. Das macht ihnen Spaß und mich freut es riesig. Das motiviert mich noch mehr.