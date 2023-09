Penzberg holt gegen Schlehdorf nur einen Punkt: „Hätten mindestens fünf Tore schießen müssen“

Von: Oliver Rabuser

Knapp verpasst Hans Huber, ESV-Trainer und nun auch -Torwart, hier den Ball nach einer Flanke. © Rabuser

Auch nach dem vierten Saisonspiel ist der ESV Penzberg noch ohne Sieg. In der jüngsten Partie gegen FC Kochelsee reichte es zumindest zu einem Punkt.

Penzberg – Michael Scharbert sprach das aus, was die Gesichter der Spieler ohnehin suggerierten: „Das ist dramatisch“, sagte der Fußball-Abteilungsleiter. Der ESV Penzberg bleibt auch im vierten Anlauf in der Kreisklasse sieglos. Passieren hätte das nicht dürfen. Die Eisenbahner waren gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf das in allen Belangen bessere Team. Trotzdem reichte es nur zum 2:2. Immerhin der erste Punktgewinn in dieser Saison. Vom Fleck kommt der ESV dadurch freilich nicht.

Entsprechend angefasst war der Coach. Hans Huber hütete höchst selbst den Kasten der Penzberger. Als Signal an Niclas Küblbeck, dessen Trainingsbeteiligung deutlich unter 50 Prozent liegt. Dass sich Huber dabei den Gegentreffer zum 2:2 ankreiden lassen muss – er konnte den Ball nach einer Flanke nicht greifen –, ist bedauerlich, war aber nicht der maßgebliche Faktor. Denn der ESV betrieb Chancenwucher erster Güte. „Wir hätten mindestens fünf Tore schießen müssen“, stellt der Trainer klar. Es reichte nur zu einem Bruchteil.

Und selbst da halfen die schläfrigen Gäste mit. Beim 1:0 klärten sie einen hohen Ball fahrlässig auf Bastian Schweiger. Das 2:1 war auf einen Eckball mit personeller Überzahl am kurzen Pfosten zurückzuführen. „Keine Zuteilung“, monierte FC-Coach Thomas Pfaffenzeller. Dazwischen packte Huber gegen Matthias Leiß zu, es gab Foulelfmeter – und den Ausgleich. Die Eisenbahner agierten aggressiv, giftig und entschlossen.

Auf der Bank wurde mitgefiebert, man sah aber auch vor den Kopf gepresste Hände als Zeichen der Fassungslosigkeit. Beste Einschussmöglichkeiten wurden fahrig umgesetzt, falsche Entscheidungen reihten sich aneinander. Die Mannschaft wolle es „besonders gut“ machen, sagt Huber, verliere so bisweilen die „einfachen Sachen“ aus den Augen. „Viele erkennen die Situation nicht richtig.“ Dennoch, und das war Huber wichtig, habe sein Team in dieser Partie „einen Schritt nach vorne gemacht“. (or)

Statistik

ESV Penzberg 2:2 FCK Schlehdorf

Tore: 1:0 (17.) Schweiger, 1:1 (21.) Leiss (Elfmeter), 2:1 (33.) Bauer, 2:2 (80.) Raffeiner. Gelbe Karten: Penzberg 2, Schlehdorf 2. Schiedsrichter: Matthias Dolderer. Zuschauer: 80.