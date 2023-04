TSV siegt beim bisherigen Spitzenreiter – Bernbeuren zementiert Söchering am Tabellenende

Teilen

Der sitzt: Eglfings Josef Miller (in Grün, Nummer drei) bringt mit diesem Kopfball sein Team gegen den ESV Penzberg in Führung. Foto: Ruder © Ruder

Muntere Duelle lieferten sich die Fußball-Kreisklassisten auch am vergangenen Wochenende.

Landkreis – Mit einem späten Tor hat sich der MTV Dießen gegen Schlehdorf dabei einen Punkt gesichert. Der war auch wichtig, denn der reichte, um auf Platz zwei zu verharren, während sich rundherum einiges tat. Bad Kohlgrub gewann in Andechs und erklomm die Spitze, Unterammergau rutschte an Dießen vorbei auf Rang drei. In der Tabelle bleibt’s aber mächtig eng – den Ersten und den Letzten trennen nach vier Partien gerade einmal drei Punkte.

Auch in den Abstiegsrunden ist weiter Spannung drin. Hohenfurch hat den Abstand zum Abstiegsplatz in der Gruppe F mit dem dritten Sieg im vierten Spiel weiter ausgebaut. Penzberg musste sich in der Gruppe H dem Tabellenführer ASV Eglfing beugen. In der Gruppe I hat sich der SV Wielenbach an die Spitze geschoben. Für den reichte es gegen Schlusslicht Schwabbruck/Schwabsoien zwar nur zum Unentschieden, doch es gab Schützenhilfe vom TSV Rott, der beim SV Prittriching mit 4:1 die Oberhand behielt. In der Gruppe K verschaffte sich Bernbeuren im Abstiegskampf Luft – allerdings zum Leidwesen des SV Söchering, der weiter nur einen Punkt hat.

Meisterrunden

MTV Dießen 2 FCK Schlehdorf 2

Tore: 0:1 (17.) Sebastian Reissenweber, 1:1 (44.) Sascha König, 1:2 (45.+1) Matthias Leiss, 2:2 (85.) Sebastian Kropp. Gelbe Karten: Dießen 1, FCKS 4. Gelb-rote Karte: FCKS: Liridon Vocaj (90.+1). Schiedsrichter: Wolfgang Bertol. Zuschauer: 80.

Abstiegsrunden

ESV Penzberg 0 ASV Eglfing 2

Tore: 0:1 (28.) Josef Miller, 0:2 (83.) Andreas Hutter. Gelbe Karten: Penzberg 1, Eglfing 2. Schiedsrichter: Markus Doll. Zuschauer: 80.

SV Uffing 4 SV Kinsau 2

Tore: 1:0 (5.) Felix Hoffmann, 1:1 (11.) Julian Schöber, 1:2 (28.) Michael Kirchbichler, 2:2 (35.) Felix Hoffmann, 3:2 (51.) Stefan Resch (Elfmeter), 4:2 (88.) Nicolas Reising. Schiedsrichter: Nico Rahm. Zuschauer: 30.

SV Söchering 0 TSV Bernbeuren 3

Tore: 0:1 (24.) Simon Hofmann, 0:2 (65.) Manuel Jäger, 0:3 (85.) Johannes Birk. Gelbe Karten: Söchering 3, Bernbeuren 4. Gelb-rote Karte: Söchering: Robert Kölbl (78.). Schiedsrichter: Tobias Frühholz. Zuschauer: 66.

TSV Türkenfeld 1 SV Hohenfurch 3

Tore: 0:1 (33.) Nico Prinzing, 1:1 (34.) Jakob Schmidt, 1:2 (50.) Leonhard Grimm, 1:3 (77.) Maximilian Jung. Gelbe Karten: Türkenfeld 1. Schiedsrichter: Önder Kücük. Zuschauer: 60.

SV Prittriching 1

TSV Rott 4

Tore: 0:1 (9.) Christian Otto, 0:2 (33.) Lukas Hofmann, 1:2 (67.) Benedikt Scherer, 1:3 (77.) Lukas Hofmann, 1:4 (87.) Michael Welzmiller (Elfmeter. Gelbe Karten: Prittriching 2, Rott 3. Schiedsrichter: Orhan Kopov. Zuschauer: 60.

Hier geht’s nicht durch: Spieler der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien stoppen Wielenbachs Lino Missel. Foto: Wieland © Wieland

Schwabbruck/Schwabsoien 0 SV Wielenbach 0

Tore: keine. Gelbe Karten: Schwabbruck/Schwabsoien 2, Wielenbach 2. Rote Karte: Wielenbach: Lino Missel (69.). Schiedsrichter: Klaus Stülpner. Zuschauer: 40.