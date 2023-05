Kreisklasse: Antdorf und Bernbeuren verschaffen sich Luft – Dießen träumt vom Durchmarsch

Teilen

Abgedrängt: Die bereits geretteten Wielenbacher (in Blau, hier Kevin Enzi) mussten sich Rott (hier Julian Birkner) mit 2:4 geschlagen geben. © Roland Halmel

In der Abstiegsrunde der Kreisklasse Zugspitze siegen die SG Antdorf/Iffeldorf und der TSV Bernbeuren. Aufsteiger MTV Dießen bleibt auf Aufstiegskurs.

Landkreis – Aufsteiger MTV Dießen darf weiter vom Durchmarsch in die Kreisliga träumen. Mit einem hart erkämpften 1:0 im Derby gegen Erling-Andechs verteidigte der MTV Rang zwei und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Unterammergau, der gegen den FCK Schlehdorf nur 4:4 spielte, auf einen einzigen Punkt.

Der TSV Peiting II wahrte mit einem 1:1 gegen Fuchstal seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger. Allerdings hatten die Peitinger den Sieg schon vor Augen, dann aber kassierten sie in letzter Minute den Ausgleich.

In der Abstiegsrunde H hat der ESV Penzberg die 0:4-Klatsche in Warngau gut verdaut. Mit dem 3:1 in Krün kehrte der ESV in die Erfolgsspur zurück. Aus den vergangenen vier Partien holten die Penzberger drei Siege, der Klassenerhalt rückt immer näher. Hochspannung herrscht hingegen weiter in der Abstiegsrundengruppe K: Dort verschafften sich die SG Antdorf/Iffeldorf (5:1 bei Absteiger Söchering) und der TSV Bernbeuren (3:0 in Kinsau) Luft im Kampf gegen die Abstiegsrelegation.

Diesen Platz nimmt jetzt der SV Kinsau ein. Aufatmen bei der SpVgg Schwabbruck: Der späte Treffer von Florian Bauer bescherte dem Team einen 1:0-Heimsieg gegen Eching. Damit hat die SpVgg den letzten Platz verlassen.

Meisterrunden

MTV Dießen 1 TSV Erling-Andechs 0

Tor: 1:0 (79.) Alexander Neiser. Gelbe Karten: Dießen 0, Erling-Andechs 2. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 170.

TSV Peiting II 1 SV Fuchstal 1

Tore: 1:0 (36.) Tobias Hindelang, 1:1 (90.) Markus Kuttner. Gelbe Karten: Peiting 3, Fuchstal 2. Schiedsrichter: Martin Meier. Zuschauer: 60.

Abstiegsrunden

Unterpfaffenhofen II 0 SV Hohenfurch 1

Tor: 0:1 (38.) Nico Schönfelder. Gelbe Karten: Unterpfaffenhofen 2, Hohenfurch 2. Schiedsrichter: Arthur Peteratzinger. Zuschauer: 60.

FF Geretsried 2 ASV Eglfing 0

Tore: 1:0 (83.) Markus Rappel, 2:0 (90.) Selim Alas. Gelbe Karten: Geretsried 6, Eglfing 5. Schiedsrichter: Sascha Achilles. Zuschauer: 60.

SV Krün 1 ESV Penzberg 3

Tore: 0:1 (17.) Bastian Schweiger, 1:1 (32.) Hubert Holzer, 1:2 (49.) Semi Güven, 1:3 (77.) Valentino Stojadinovic. Gelbe Karten: Krün 2. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 75.

TSV Rott 4 SV Wielenbach 2

Tore: 0:1 (7.) Florian Lautenbacher, 1:1 (14.) Frederik Reese, 2:1 (31.) Christian Otto, 3:1 (35.) Jonas Rankl, 4:1 (56.) Aaron Hofmann, 4:2 (72.) Lino Missel. Gelbe Karten: Rott 1, Wielenbach 0. Schiedsrichter: Norbert Wagner. Zuschauer: 55.

SV Söchering 1 SG Antdorf/Iffeldorf 5

Tore: Tore: 0:1 (8.) Nikola Spasic, 0:2 (21.) Nikola Spasic, 1:2 (57.) Robert Kölbl, 1:3 (66.) Nikola Spasic, 1:4 (72.) Dominik Kühberger, 1:5 (86.) Erduan Abdyli. Gelbe Karten: Söchering 2, Antdorf/Iffeldorf 3. Schiedsrichter: Michael Brandl. Zuschauer: 55.

SV Kinsau 0 TSV Bernbeuren 3

Tore: 0:1 (11.) Manuel Jäger, 0:2 (31.) Johannes Birk, 0:3 (87.) Johannes Birk. Gelbe Karten: Kinsau 1, Bernbeuren 0. Schiedsrichter: Tobias Barth. Zuschauer: 150.

Schwabbruck/S’soien 1 FSV Eching 0

Tor: 1:0 (80.) Florian Bauer. Gelbe Karten: Schwabbruck/S’soien 2, Eching 0. Schiedsrichter: Fridolin Angerer. Zuschauer: 45. lk

Lange Gesichter beim TSV Peiting II: Die Reserve des Kreisligisten kassierte im Heimspiel gegen Verfolger Fuchstal in letzter Minute das 1:1. Dennoch verteidigten die Peitinger durch dieses Remis in der Aufstiegsrunde D den zweiten Platz. Fotos (2): halmel © Roland Halmel