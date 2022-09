Aufsteiger SV Söchering: Das Problem liegt in der Offensive

Von: Oliver Rabuser

Voller Einsatz ist gefragt: Obwohl es spielerisch bisweilen noch ein wenig hapert, mangelndes Engagement kann man den Söcheringern (hier Thomas Haas, rechts, im gelben Trikot im Derby beim ASV Eglfing) nicht vorwerfen. In der Offensive geschwächt Neuer Modus „nicht schlecht“ © Oliver Rabuser

Noch ist der SV Söchering als Neuling in der Kreisklasse 5 sieglos. Die gute Stimmung lassen sich Coach Besim Musliu und die Seinen aber nicht verderben.

Söchering – Nach einer alles andere als stimmigen Vorbereitung steht der SV Söchering nach vier Runden in der Kreisklasse 5 nicht ganz unerwartet noch ohne Sieg da. Gleichwohl war das Team umd das Trainerduo Besim Musliu und Mark Preissing auch erst ein einziges Mal unterlegen. Hervorzuheben ist das respektable 1:1 gegen den favorisierten WSV Unterammergau. Die bisherige Ausbeute ist auch Sicht der der Söcheringer also nicht enttäuschend, zumal sich die Verantwortlichen keine Illusionen machen: „Es geht nur darum, die Liga zu halten“, stellt Coach Musliu klar.

Er beobachtet bei seinem Team die typischen Kinderkrankheiten eines Aufsteigers. „Als Neuling musst du erst mal ankommen.“ Erst recht, wenn nach erfolgreicher Aufstiegsrelegation dringend Zeit zum Durchschnaufen benötigt wird. Bewusst stieg der SVS später als üblich in die Vorbereitung ein, um die Kicker mental nicht zu überfrachten, respektive deren Lust am Kicken nicht aufs Spiel zu setzen. Und als es dann doch losging, war natürlich auch in Söcherung Urlaubszeit, der sich selbst der Trainer als Vater zweier schulpflichtiger Kinder nicht entziehen konnte.

Dafür bräuchten wir ein Wunder.

Überdies muss der frisch gebackene Kreisklassist das Faustpfand früherer Jahre kompensieren: seinen stets torhungrigen und erfolgreichen Angriff. Anton Guggemoos hat praktisch ganz mit dem Fußball aufgehört, Jonas Klemm war zuletzt mit dem Rad auf Tour unterwegs, ab Oktober studiert er in Regensburg. Und Robert Kölbl tut sich schwer, berufliche Anforderungen mit den vermehrten Terminen auf dem Sportplatz in Einklang zu bringen. Bleibt Tobias Nebl: Der aber klagte zuletzt immer wieder über Knieprobleme, er schafft den Anschluss ans Team nur schwer. „Er kommt irgendwie nicht richtig in Fahrt“, rätselt Musliu. Ergo: „Das Problem ist unser Sturm.“ Lediglich drei Treffer in vier Partien dokumentieren Muslius These.

Doch davon lässt sich der 47-Jährige nicht ausbremsen. Er sieht Abwehr und Mittelfeld qualitativ hinreichend aufgestellt, um in der Kreisklasse zu bestehen. „Meine Mannschaft zeigt Willen und Leidenschaft.“ Sie habe sich inzwischen auf die höhere Spielklasse und die Spielweise der Gegner eingestellt. „Du weißt als Trainer, was du auf dem Feld hast. Diese Möglichkeiten musst du nutzen“, nennt Musliu das Prinzip des SVS. Als hilfreich für den Klub erachtet er die neue Gruppeneinteilung. Klar, die Meisterrunde wird es wohl nicht werden: „Dafür bräuchten wir ein Wunder.“

Aber gleich wieder absteigen wird durch den im Test befindlichen Modus eben auch schwieriger. „Die Einteilung ist nicht schlecht und kommt uns entgegen“, findet Musliu. An diesem Wochenende kann der Söcheringer Trainer verstärkt die Konkurrenten seiner Mannschaft in der Kreisklasse 5 in Augenschein nehmen. Der Spielplan har seiner Mannschaft ein freies Wochenende beschert.

Was die Macher beim SV Söchering bedauern, ist die Abmeldung der Zweiten Mannschaft aus dem Spielbetrieb. Die dünne Spielerdecke habe aber keine andere Entscheidung zugelassen. Die Hoffnung beim SVS ist aber groß, in der kommenden Spielzeit wieder ein Reserveteam ins Rennen zu schicken.