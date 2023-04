„Du musst einfach deine Dinger machen“: Von wegen Untergangsstimmung beim SV Söchering

Fußball: Kreisklasse

In der Abstiegsrunde der Kreisklasse läuft es noch nicht gut für den SV Söchering: Beim 0:2 gegen Benediktbeuern fehlte auch das nötige Glück.

Obersöchering – Besim Musliu hat noch lange nicht aufgegeben. Für die Kicker des SV Söchering wird er bis zum Ende kämpfen. Er hat das versprochen. Und diese Nachricht übermittelte der Trainer auch.

Nach der nächsten Niederlage – diesmal 0:2 gegen Benediktbeuern – steuerte er auf seine Spieler zu. Egal, wie weit verteilt sie auch auf dem Platz waren. Viele nahm er in den Arm, herzte sie. Es waren Gesten des Trosts. „Ich sehe nicht schwarz“, sagt der Coach des SV Söchering. „Wir müssen nicht ausflippen.“

SV Söchering unterliegt TSV Benediktbeuern

Seine Mannschaft hat die Abstiegsrunde in der Kreisklasse mit null eigenen Treffern und zehn Gegentoren begonnen. Mit einem Punkt steht sie am Ende der Tabelle. Trotzdem sucht man vergeblich nach Untergangsstimmung. Gewiss, Selbstvertrauen sei momentan nicht vorhanden, gibt auch Co-Trainer Siegfried Kleinmeier zu, der Musliu hilft. Man sieht das in Aktionen wie dem 0:1 gegen Benediktbeuern, einem Eigentor von Abwehrmann Maximilian Köstler. In vielen anderen Spielen hätte der den Flankenball wohl neben und nicht in das Tor gesetzt. Aber so ist das nun einmal im sportlichen Tal: Da rollen einem die Stolpersteine von alleine vor die Beine. „Dann kriegst du doofe Tore“, sagt Kleinmeier, der Sigi, wie sie ihn nennen. Auch das zweite Tor der Gäste war nicht viel schöner: Nach einer Ecke ping-pongte der Ball zu Karim Teufel. Wahrscheinlich wusste der selbst nicht, welch Glück er hatte. Benediktbeuern ist Tabellenführer. „Irgendwann erarbeiten wir uns dieses Glück schon wieder“, sagt Musliu.

Allzu viel trennte diese beiden Mannschaften nicht. Mit Ball sei Benediktbeuern einen Tick besser gewesen, räumt Musliu ein. Und ein Tick besser reicht in dieser Liga schon, dass Welten zwischen Klubs in der Tabelle liegen. Egal, wie man dieses Duell auch beleuchten wollte, nach der Qualität der Pässe, der Abschlüssen, den Tacklings, der Fitness – viel Erbauliches fand sich nicht. Die Spannung des Abstiegskampfes machte den Reiz der Partie aus, sicher nicht die Ästhetik. Was aber nicht weiter störte. Denn Söchering muss ja nicht schön spielen, um in der Liga zu bleiben, nur seine Chancen nutzten.

„Mit ein bissl Glück verlierst du nicht. Du musst einfach deine Dinger machen“, klagt Musliu. Ein Pfostenschuss, Josef Luidls Fehlschuss aus circa drei Metern, die Möglichkeiten waren da. So ist das halt, wenn wichtige Stammkräfte fehlen und andere mit „70, 80 Prozent“ spielen, sagt Kleinmeier. Bei Leistungsträgern wie Thomas Haas oder Robert Kölbl gibt’s zwar fußballerisch rein gar nichts auszusetzen, aber fit sind sie auch nicht. Wobei das keine Kritik sein soll. Wir befinden uns im Hobbybereich. In der Vorbereitung fehlten zehn Mann wochenlang krank. Grippe und Corona hatten Söchering stark zugesetzt. „Das merkst du halt“, sagt Musliu. Nicht schlecht aber auch nicht richtig gut sei die Testphase gewesen. Was für die allgemeine Lage in Söchering wiederum nicht hilfreich ist. Denn: „Wenn du unten drin stehst, müsstest du mehr als der Gegner tun“, weiß Musliu. Das geht aktuell nicht. „Wenn die Angeschlagenen kommen, schaut es besser aus. Dann denke ich, sind wir auf Augenhöhe“, glaubt der Trainer. Er hat ja 20 Mann im Kader, die potenziell zur Verfügung stehen.

Vorige Woche, gegen Uffing, brachen ihm gleich sechs Stammspieler weg. Sogar Korbinian Soyer, ein Läufer, der zum Spaß mit kickt, musste ran. So lässt sich das 0:8 erklären. Die Klatsche war schnell abgehakt. Nein, der SV Söchering ist noch lange nicht tot. Nur einen ersten Sieg bräuchte für die Seele. Am Ostermontag geht es gegen Antdorf/Iffeldorf, den Vorletzten. Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt.

Statistik:

SV Söchering 0

TSV Benediktbeuern 2

Tore: 0:1 (13.) Köstler (Eigentor), 0:2 (27.) Teufel. Gelbe Karten: Söchering 1, Benediktbeuern 1. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 70.