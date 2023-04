Kreisklasse: Nächste Packung für Söchering – weiterer Dämpfer für Bernbeuren

Meist hatte der Gegner den Ball: Die Spieler der SG Antdorf/Iffeldorf (in roten Trikots) dominierten gegen Söchering das Geschehen nach Belieben. Foto: Ralf Ruder © Ralf Ruder

Der SV Söchering geht bei Antdorf/Iffeldorf mit 1:6 unter. Auch der TSV Bernbeuren verliert sein Duell gegen den SV Kinsau mit 0:2. Der Überblick.

Landkreis Weilheim-Schongau – Nach zwei Unentschieden fuhr der TSV Peiting II mit dem 4:1 in Fuchstal den ersten Sieg in der Meisterrunde ein. In der Abstiegsrunde ist die SG Antdorf/Iffeldorf weiter im Aufwind: Beim 6:1 gegen den SV Söchering fuhr sie den zweiten Sieg in Folge ein. Für die Söcheringer war es nach dem 0:8 in Uffing vor zwei Wochen bereits die zweite richtige Packung.

Zunehmend größer werden die Sorgen bei Kreisliga-Absteiger TSV Bernbeuren (0:2 gegen Kinsau) und bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien, die in Eching bis zur 89. Minute führte, schlussendlich aber mit 1:2 verlor. Den ersten Sieg in diesem Jahr feierte der ASV Eglfing mit dem 2:0 gegen die FF Geretsried. Stramm in Richtung Klassenerhalt segelt weiter der SV Wielenbach (mit dem 2:1 gegen Rott).

Meisterrunden

TSV Erling-Andechs 2 – MTV Dießen 2

Tore: 1:0 (4.) Ludwig Metz, 1:1 (47.) Ludwig Schranner, 2:1 (50.) Michael Heinzler, 2:2 (59.) Levin Braun. Gelbe Karten: Erling-Andechs 4, Dießen 3. Schiedsrichter: Felix Thiel. Zuschauer: 125.

SV Fuchstal 1 – TSV Peiting 4

Tore: 0:1 (21.) Christoph Enzmann, 0:2 (22.) Korbinian Kechele, 0:3 (53.) Martin Schauer, 0:4 (86.) Tobias Kuhn, 1:4 (89.) Michael Deininger. Gelbe Karten: Fuchstal 1, Peiting 0. Schiedsrichter: Günter Berendt. Zuschauer: 120.

Abstiegsrunden

ESV Penzberg 4 – SV Krün 4

Tore: 1:0 (5.) Felix Zanger, 1:1 (19.) Thomas Albrecht, 2:1 (28.) Tobias Szekeli, 3:1 (33.) Marlon Markart, 3:2 (58.) Corey Morgan, 3:3 (65.) Thomas Albrecht, 3:4 (69.) Stefan Kautecky, 4:4 (89.) Hubert Sander (Eigentor). Gelbe Karten: Penzberg 2, Krün 1. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 50.

FSV Eching 2 – Schwabbruck/S’soien 1

Tore: 0:1 (69.) Franziskus Reich, 1:1 (89.) Andreas Maier, 2:1 (90.+1) Johann Hoiss Gelbe Karten: Eching 2, Schwabbruck 5. Zeitstrafen: Schwabbruck/S’soien: Stefan Ola (42), Franziskus Reich (83.). Schiedsrichter: Orhan Kopov. Zuschauer: 40.

SV Hohenfurch 4 SC Unterpfaffenhofen II 0

Tore: 1:0 (1.) Nico Prinzing, 2:0 (2.) Nico Bayer, 3:0 (43.) Leonhard Grimm, 4:0 (65.) Michael Grimm. Gelbe Karten: keine. Schiedsrichter: Josef Bücherl. Zuschauer: 60.

Erfolgreich abgegrätscht: Die Böbinger (in gelben Trikots) setzten sich bei Altenstadt II problemlos durch. © Wieland

ASV Eglfing 2 – FF Geretsried 0

Tore: 1:0 (45.) Noah Sonntag, 2:0 (90.+3) Andreas Hutter. Gelbe Karten: Eglfing 2, Geretsried 7. Zeitstrafe: Geretsried: Marcel Ludsteck (77.). Schiedsrichter: Paul Thiel. Zuschauer: 60.

SV Wielenbach 2 – TSV Rott/Lech 1

Tore: 0:1 (10.) Christian Otto, 1:1 (66.) Lino Missel, 2:1 (90.) Maximilian Uhl. Gelbe Karten: Wielenbach 2, Rott 0. Schiedsrichter: Stefan Rießenberger. Zuschauer: 75.

SG Antdorf/Iffeldorf 6 – SV Söchering 1

Tore: 0:1 (7.) Gyula Hering, 1:1 (36.) Florian Calliari, 2:1 (44.) Erduan Abdyli, 3:1 (45.+2) Florian Calliari (Elfmeter), 4:1 (45.+4) Nikola Spasic (Elfmeter), 5:1 (69.) Nicola Spasic, 6:1 (85.) Gabriel Panholzer. Gelbe Karten: Antdorf/Iffeldorf 4, Söchering 3. Schiedsrichter: Alois Holzheu. Zuschauer: 150.

TSV Bernbeuren 0 – SV Kinsau 2

Tore: 0:1 (29.) Robin Swoboda, 0:2 (90.+4) Valentin Erhard. Gelbe Karten: Bernbeuren 2, Kinsau 1. Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder. Zuschauer: 80.