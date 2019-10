Elias Graf doppelt - TSV Peißenberg feiert Derbysieg gegen SV Polling 

Streitfall: Nach diesem Zweikampf zwischen Pollings Lukas Schimpl (in Weiß) und Peißenbergs Julian Weckerle gab es Elfmeter. Den Strafstoß nutzten die Peißenberger zum 1:0. Am Ende gewann der TSV mit 3:1.

„Klarer kann man den Ball nicht spielen“

von Roland Halmel schließen

Derby-Atmosphäre mit viel Kampf kam zwischen dem gastgebenden TSV Peißenberg und dem SV Polling erst nach der Pause auf. Am Ende freute sich der ersatzgeschwächte Aufsteiger über drei wichtige Punkte.

Wer nach der Pause ins Stadion in Wörth kam, musste sich nicht grämen – allzu viel hatte er nicht verpasst. Wirklich umkämpft war das Derby zwischen dem TSV Peißenberg und dem SV Polling nämlich erst nach der Pause. Auch die entscheidenden zwei Treffer, mit denen die ersatzgeschwächten Peißenberger den Nachbarn mit 3:1 (1:1) bezwangen, fielen in der zweiten Hälfte.

TSV-Trainer Bodo Nusser war das herzlich egal: „Die Mannschaft hat das mit den vielen angeschlagenen Spielern gut gemacht“, freute er sich nach dem dritten Heimspiel in Folge, in dem die Peißenberger punkteten. Bei den Pollingern herrschte dagegen Tristesse. „Das war ein schwacher Auftritt von uns, von dem Kampfgeist zuletzt gegen Lenggries war heute nichts zu erkennen“, ärgerte sich SVP-Trainer Robert Färber über den verkrampften Auftritt seiner Elf, mit einer Vielzahl von Fehlern. „Schade, wir waren eigentlich gut im ,Flow‘, aber so leicht darf man die Tore nicht weggeben“, sagte Färber.

Die 250 Zuschauer in Peißenberg mussten sich zunächst lange in Geduld üben, bis die Partie Fahrt aufnahm. Eine Klärungsaktion von Pollings Lukas Schimpl vor dem eigenen Tor, bei der Peißenbergs Julian Weckerle zu Fall kam, sorgte für den ersten Aufreger, da der Unparteiische auf Elfmeter entschied. „Klarer kann man den Ball nicht spielen“, echauffierte sich Färber. „Den kann man geben, aber man muss nicht“, sagte Nusser. Wie auch immer: Johannes Jungmann versenkte den Strafstoß zum 1:0 (28.). Die weitgehend ereignislose erste Hälfte, die mehr einem Freundschaftsspiel glich, endete dann aber doch mit einem Paukenschlag der Gäste. Eine Flanke von Hannes Schimpl wusste Philip Schöttl nicht zu verarbeiten. Der Ball landete landete danach aber beim freistehenden Sebastian Gößl, der zum 1:1 einschob (45.+1.).

Mayr nur an den Pfosten

Das Tor gab den Pollingern nach der Pause Auftrieb. Max Baumgartner prüfte erst TSV-Keeper Robert Spirkl mit einem gefährlichen Aufsetzer (47.) an das Außennetz und dann mit einem strammen Schuss (52.). Erst danach befreiten sich die Hausherren etwas vom Druck. Jungmann köpfte drüber (56.). Kurz danach ließ sich SVP-Keeper Mathias Schuster an der Grundlinie den Ball vom eingewechselten Georg Reich abnehmen. Dessen Zuspiel drückte Elias Graf aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie (58.). Die Pollinger taten sich danach schwer, eine passende Antwort zu finden. Drei Freistöße kurz hintereinander brachten nichts ein. Die beste Ausgleichschance vergab in der Schlussphase Marcel Mayr, dessen 22-Meter-Schuss den Außenpfosten streifte (82.). Direkt im Gegenzug machten die Peißenberger den Sack zu: Reich lief seinem Gegenspieler davon – und seine Vorarbeit nutzte Graf zum 3:1 und zur Entscheidung (83.).