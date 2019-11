SV Polling will die „Drachen“ zähmen - ASV Habach muss zu Real Kreuth

Kreisliga 1 Zugspitze: kompakt

von Roland Halmel

Der ASV Habach tritt beim Team der Stunde an, der TSV Peißenberg trifft auf einen Bekannten aus der vorigen Saison. Und der SV Polling sieht sich „Drachen“ gegenüber.

ASV Habach

Die Chance, bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter Lenggries heranzurücken, hat der ASV Habach zuletzt verpasst. Durch die unglückliche 0:2-Heimniederlage im Verfolgerduell gegen den TSV Otterfing ist der ASV weiterhin Dritter. Gleichzeitig kamen die dahinter lauernden Teams aus Peißenberg und Kreuth, die jeweils Siege einfuhren, näher. Zumindest von den Kreuthern können sich die Mannen von Trainer Jürgen Staiger absetzen, denn auf sie treffen die Habacher im Auswärtsspiel an diesem Samstag (14.15 Uhr).

Der FC Real hat seit letzter Woche einen neuen Trainer. Der Bayernliga-erfahrene Rainer Leitl übernahm das Kommando. Schon im Spätsommer hatte Coach Nedeljko Tomic nach einem schwachen Saisonstart das Handtuch geworfen, Tobias Schnitzenbaumer war als Interimscoach eingesprungen. In den vergangenen Wochen ging es mit den Kreuthern aufwärts: Von den letzten sechs Partien verloren sie nur eine. „Das ist die Mannschaft der Stunde“, hat Staiger großen Respekt vor dem Gegner. „Mit dem engen FC-Platz und den fanatischen Zuschauern dort wird es sehr schwer. Dennoch wollen wir gewinnen“, stellt Staiger klar. Dazu wird er eventuell eine defensivere Taktik wählen, da der Kader immer mehr ausdünnt. Nun ist auch noch der Einsatz von Kapitän Benedikt Heckmeier fraglich. „Ich habe nur zehn gesunde Spieler“, sagt Staiger.

TSV Peißenberg

Personell besser als zuletzt schaut es beim TSV Peißenberg vor dem Aufsteigerduell am Samstag (14.15 Uhr) zu Hause gegen den SV Uffing aus. Christoph Berner ist wieder fit, Elias Graf ist aus dem Urlaub zurück. Ob die angeschlagenen Spieler wie Johannes Jungmann und Hannes Kunterweit auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Sicher ist, dass es einen Wechsel im Tor geben wird: Für den privat verhinderten Robert Spirkl steht Adrian Erhart zwischen den Pfosten.

„Gegen Uffing haben wir noch etwas gut zu machen“, erinnert sich Nusser an die beiden Niederlagen in der vergangenen Saison gegen den SVU, der als Meister der Kreisklassse 3 den Aufstieg packte. In der neuen Saison lief es für das Team vom Staffelsee anfangs nicht so gut. Inzwischen haben sich die Uffinger aber akklimatisiert. Zuletzt trotzten sie dem Spitzenreiter Lenggries ein 2:2 ab. „Da waren sie eigentlich die bessere Mannschaft“, so Nusser, der die Partie verfolgt hat. Der SV Uffing „hat eine sehr ausgeglichene Truppe, die uns nicht einfach die Punkte überlassen wird“, erwartet der TSV-Trainer ein hartes Stück Arbeit für sein Team, das angesichts der guten Platzierung ohne Druck in das vorletzte Spiel vor der Winterpause gehen kann. Die Uffinger stehen als Zwölfter mehr unter Zugzwang.

SV Polling

Heimstärke war in dieser Saison bisher nicht das Markenzeichen des SV Polling. Erst vergangene Woche holte der SVP den ersten Sieg (2:1 gegen Egling-Straßlach) auf eigenem Platz. Ähnliche Probleme vor dem eigenen Publikum hat auch der TSV Murnau, bei dem die Pollinger am Samstag (16 Uhr) antreten. Die „Drachen“ (das Murnauer Wappen ziert einen Lindwurm) kassierte zuletzt zu Hause vier Niederlagen in Folge. Dennoch rangiert der TSV drei Punkte vor dem SV Polling, da er auswärts regelmäßig punktete. Mit drei Siegen in der Fremde liest sich die Auswärtsbilanz des SVP aber auch nicht schlecht.

„Wir wollen auch aus Murnau etwas mitnehmen“, sagt Pollings Coach Robert Färber. „Gegen den erfahrenen Gegner erwarte ich ein Kampfspiel.“ Beim Tabellenachten, der drei Punkte mehr als die Pollinger auf dem Konto hat, ragt Fabian Hirschler (früher beim ASV Eglfing) mit sieben Toren heraus. Auf den groß gewachsenen Stürmer muss die SVP-Abwehr achten, genauso wie auf Spielmacher Manuel Pratz. Gegenüber dem 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Egling wird sich die Pollinger Aufstellung vermutlich etwas ändern, da zwei Spieler grippegeschwächt und zwei weitere angeschlagen sind. „Ihr Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden“, sagt Färber, der mit Stefan Weinhart, der nach langer Verletzung in die Mannschaft zurückkehrt ist, eine Alternative mehr zur Verfügung hat. ROLAND HALMEL