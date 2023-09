TSV Peißenberg prangert nach deutlichen Sieg über MTV Dießen deren Spielweise an

Vorbei an seinem Dießener Gegenspieler ist Peißenbergs Hubert Jungmann in dieser Szene.

MTV mit zwei Platzverweisen

Von Christian Heinrich schließen

Die Peißenberger behaupteten sich gegen den MTV Dießen mit einem klaren 4:0-Sieg. Der Gegner wurde im Nachhinein für seine Spielweise kritisiert.

Peißenberg – Aufatmen beim TSV Peißenberg. Mit dem 4:0-Sieg über den MTV Dießen nahm die Mannschaft von Trainer Michael Stoßberger wieder Kurs auf die Meisterrunde in der Fußball-Kreisliga. „Wichtig ist, dass wir gewonnen haben“, freute sich Hubert Jungmann über den Dreier gegen den Aufsteiger, der seine Mannschaft auf den dritten Platz in der Gruppe 2 katapultierte.

Bei aller Erleichterung über den Sieg konnte der Co-Trainer des TSV sein Unverständnis über die Spielweise des MTV nicht verbergen. „Es ist furchtbar“, stellte er klar. „Die Herangehensweise von ihnen ist so angelegt, dass immer wieder versucht wird, den Gegner zu provozieren.“

Lob für Schiedsrichter Tabler: „Er hat sich das einfach nicht bieten lassen“

Schiedsrichter Constantin Tabler durchschaute jedoch das Sinnen und Streben der Dießener und griff tüchtig durch. „Er hat sich das einfach nicht bieten lassen“, lobte Jungmann den Unparteiischen für seine konsequente Linie, die er gegenüber beiden Seiten energisch vertrat.

Liga-Neuling Dießen büßte im Laufe der 90 Minuten zwei Spieler ein. Nach einer halben Stunde musste Raphael Ankam vom Feld, weil er eine Zeitstrafe, die der Referee zuvor gegen ihn ausgesprochen hatte, mit seinem Verhalten und mit Worten kommentierte. In der 73. Minute flog Ahmad Assad mit Rot vom Platz, da er einen Gegenspieler beleidigt hatte.

Ropers enthält sich zur Spielweise seiner Mannschaft

„In der einen oder anderen Aktion schwingt ein bisschen Frust mit“, kommentierte Philipp Ropers die beiden Feldverweise für seine Mannschaft. Dass es seinem Team an der nötigen Disziplin fehle, verneinte er: „Das würde ich nicht sagen.“ Zu dem Vorwurf, die Spielweise seiner Elf sei darauf ausgelegt, den Gegner zu provozieren, wollte er keine Stellung beziehen. „Dazu werde ich nichts sagen.“

Der Coach wies vielmehr daraufhin, dass seine Mannschaft in den vergangenen Jahren in der Fairness-Tabelle respektable Werte aufgestellt hätte. Aktuell ist der MTV in dieser Rubrik jedoch Letzter in seiner Gruppe mit elf gelben Karten, zwei Mal Gelb-Rot, ein Mal Rot und vier Zeitstrafen nach vier Partien.

Peißenberg hätte aus den Platzverweisen mehr Profit schlagen können, war Jungmann überzeugt: „Wenn wir da ruhig weiterspielen, schießen wir sechs, sieben Tore.“ Seinen Kickern sei anzumerken gewesen, dass nach dem Stolperstart noch das Selbstbewusstsein fehlte, das die Mannschaft in der vergangenen Saison noch ausgezeichnet hat.

Peißenberg findet in der zweiten Hälfte besser ins Spiel

Obwohl sie von Beginn an das Spiel kontrollierte, blieben die Aktionen selbst nach der Führung von Hubert Jungmann fahrig. Trotz Überzahl ließen die Peißenberger vor der Halbzeit einige Chance liegen, weil die Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt wurden.

Sicherheit kam erst nach der Pause ins Spiel der Platzherren, als Michael Stoßberger nach einer scharfen Hereingabe von Andreas Hett das 2:0 gelang. „Das war ganz wichtig“, stellte Jungmann fest. Der TSV kontrollierte nun die Begegnung und legte nach einer guten Stunde durch Dennis Mulaj noch den dritten Treffer nach. „Er musste ihn nur noch über die Torlinie drücken“, spracht der Coach von einem mustergültig heraus kombinierten Tor.

Das war beim 4:0 durch Thomas Voelkle nicht viel anders. Jungmann wertete diese gelungenen Angriffe als verheißungsvollen Schritt in die richtige Richtung. „Wir müssen sauberer werden in unserem Passspiel“, fordert er, auch in Zukunft auf die Grundlagen zu achten. Dann klappt es auch mit den Punkten wieder – und mit der Meisterrunde. (hch)

Statistik

TSV Peißenberg 4:0 MTV Dießen

Tore: 1:0 (26.) Jungmann, 2:0 (49.) Stoßberger, 3:0 (63.) Mulaj, 4:0 (81.) Voelkle. Gelbe Karten: Peißenberg 3, Dießen 3. Rote Karte: MTV: Assad (Schiedsrichterbeleidigung/73.). Gelb-Rot: MTV: Anklam (Unsportlichkeit/Meckern/31.) Schiedsrichter: Constantin Tabler. Zuschauer: 102.