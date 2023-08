FC Wildsteig genügt ein Tor für zweiten Saisondreier:„Haben uns das Leben unnötig schwer gemacht“

Er war fürs Tor des Tages zuständig: FC-Spieler Martin Zeller (am Ball) © Holger Wieland

Ein Tor reichte für den FC Wildsteig/Rottenbuch, um gegen MTV Dießen zu siegen. Torschütze zum einzigen Treffer der Partie war Martin Zeller.

Rottenbuch – Allzu viele Schattenplätze bietet der Rottenbucher Sportplatz nicht. Umso mehr waren sie begehrt bei den Temperaturen über 30 Grad Celsius, die gestern Nachmittag herrschten. Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch und des MTV Dießen mussten derweil in der prallen Sonne ihr Tagwerk verrichten, was sie nicht daran hinderte, ein gutes Kreisliga-Spiel abzuliefern. Am Ende durfte jedoch nur ein Team jubeln – und das war der gastgebende FC. Mit 1:0 gewann das Team.

Das Trainerteam zeigte sich zufrieden. „Es ist ein verdienter Sieg, wir hatten mehr Ballbesitz und eine Vielzahl von Großchancen“, sagte Fabian Lindauer. Ein Aspekt, der für die Partie eine wichtige Rolle spielte: „Über die Zweikämpfe sind wir gut in die Partie gestartet.“

Wenn wir in der ersten Halbzeit zwei, drei Dinger machen, können wir das Spiel ruhiger nach Hause spielen.“

Rückblickend gab es aber dann doch auch einen Kritikpunkt, auf den Spielercoach Martin Hennebach hinwies: „Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht. Wenn wir in der ersten Halbzeit zwei, drei Dinger machen, können wir das Spiel ruhiger nach Hause spielen.“

Bei den Gästen war nach der knappen Niederlage naturgemäß die Stimmung nicht die beste. „Ich bin der Meinung, dass wir nicht das schlechtere Team waren und in der ersten Halbzeit ein bis zwei Tore hätten machen können. Das ist sehr ärgerlich, dass wir das nicht geschafft haben“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Er sah aber auch Qualität beim Kontrahenten: „Die Freistöße und Ecken wurden extra einstudiert und waren immer gefährlich, aber der Gegner hat alles wegverteidigt und das Spiel clever zu Ende gespielt.“

Martin Zeller mit goldenem Treffer der Partie direkt beim ersten Angriff

Nach einer Anfangsphase mit leichter Feldüberlegenheit der Gäste war gleich der erste Angriff der Wildsteiger und Rottenbucher von Erfolg gekrönt: Tobias Trainer wurde gut angespielt, seine präzise Flanke nutzte Martin Zeller zu einem Kopfball – aus acht Metern flog der Ball zum 1:0 ins Netz (15.).

Nur kurz nach dem Anstoß kam Dießen zu einer hochkarätigen Möglichkeit, der MTV schoss aus fünf Metern Distanz übers Tor. Auf der Gegenseite scheiterte FC-Spieler Maximilian Berchtold freistehend am gut reagierenden MTV-Torwart Michael Heinrich. Danach hatte der FC binnen weniger Momente drei Einschussmöglichkeiten: Erst wurden ein Schuss und danach ein Kopfball von Fabian Kees von der Gästeabwehr abgeblockt, den Nachschuss von Berchtold parierte erneut Dießens Keeper glänzend.

Doch auch der MTV hatte seine Aktionen in der Offensive: So bei einem Freistoß aus rund 20 Metern – aus halblinker Position zirkelte Philipp Ropers den Ball an den Außenpfosten. Wenig später fand FC-Spieler Berchtold bei einer hochkarätigen Chance einmal mehr in Heinrich seinen Meister.

Nach dem Wechsel waren beide Teams weiter um Treffer bemüht. Bei einem gefährlichen Dießener Eckstoß ging der Ball nur knapp drüber (50.). Zwei FC-Großchancen (52., 82.), jeweils nach Angriffen über außen und Pässen in die Mitte, blieben ebenfalls ungenutzt. Dießen sorgte mit Standardsituationen immer wieder für Gefahr, die Gastgeber verteidigten allerdings konsequent.

Bei einem FC-Freistoß von der Strafraumgrenze zeigte MTV-Torwart Heinrich neuerlich sein Können. Den Schuss von Florian Müller lenkte er gekonnt um den Pfosten. Kurz darauf war Schluss – der Jubel bei den Platzherren entsprechend. Mit zwei Siegen aus zwei Partien sind die Wildsteiger/Rottenbucher Tabellenerster. (MICHAEL TRAINER)

Statistik

FC Wildsteig/Rottenbuch 1:0 MTV Dießen

Tor: 1:0 (15.) Zeller.



Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 2, Dießen 3

Schiedsrichter: Tobias Hennig

Zuschauer: 100