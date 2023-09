„Die mach ich mit 62 Jahren noch“: TSV Peißenberg und Co-Trainer Jungmann schimpfen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Die Altenstadter Tobias Graun (in Grün, links) und Kadircan Yapici bejubeln eines ihrer Tore gegen den TSV Peißenberg. © Rabuser

Der TSV Altenstadt setzte sich gegen den TSV Peißenberg knapp durch. Die Gemüter und Meinungen zur Partie sind bei den Mannschaften unterschiedlich.

Altenstadt – Es gibt Momente, da schlägt Emotion jedwede Besonnenheit. Kurz durften die Kicker des TSV Peißenberg durchschnaufen, dann prasselte es aus Hubert Jungmann heraus. Umgangssprachlich umschrieben könnte man sagen: Er machte seine Spieler rund. Richtig rund. „Manchmal muss es raus, sonst frisst es dich auf“, sagte der 62-Jährige Co-Trainer des Fußball-Kreisligisten beinahe entschuldigend.

Aus Peißenberger Sicht völlig verständlich. Viel tollpatschiger kann man die Ereignisse des zweiten Spielabschnitts nicht gegen sich verwenden. Die 1:2-Niederlage beim TSV Altenstadt ist in erster Linie selbst verschuldet.

Altenstadt-Trainer Hindelang sieht den Sieg seiner Mannschaft verdient

Doch da gibt es natürlich auch noch die Meinung des Siegerteams. Altenstadts Coach Daniel Hindelang wollte nichts wissen von einem glücklichen Sieg. Seine Elf habe im ersten Abschnitt rein gar nichts Diskussionswürdiges zugelassen, zudem „alles wegverteidigt“, was Peißenberg versuchte anzubieten. Eine valide Einschätzung.

Denn gleich mit dem ersten Angriff hätte es klingeln können. Simon Schmitt schickte Christoph Haussmann in die Tiefe, Yasin Akcakaya traf dessen Zuspiel nicht richtig, dadurch aber Aluminium. Kadircan Yapici hatte in einer ähnlichen Situation mehr Erfolg. Er gewann das Laufduell mit Eleftherios Caci und spitzelte den Ball an Keeper Adrian Erhart vorbei zum 1:0 über die Linie.

Die Gäste ließen derweil in ihren Bemühungen die Präzision vermissen. „Der letzte Pass ist nie angekommen“, kritisierte Jungmann. Insgesamt sei es „a fade Partie“ gewesen.

„Wir haben uns nach der Roten Karte selber rausgenommen.“

Nicht so im zweiten Abschnitt. Da rauschte die Eigendynamik mit Hochgeschwindigkeit in die Chronologie. Caci flog vom Platz, weil er Yapici von hinten den Ball stibitzen wollte, den quirligen Angreifer aber im Gesicht traf und zum Bluten brachte. Doch wie es so oft ist, wechselte das Momentum ausgerechnet zum Lager des vermeintlich Benachteiligten. „Wir haben uns nach der Roten Karte selber rausgenommen“, räumte Hindelang ein.

Die Gäste provozierten geschickt eine Reihe an Fouls, wodurch alsbald wieder numerische Parität herrschte. Altenstadts Stephan Peschke entschied sich binnen weniger Augenblicke zweimal für das taktische Foul, musste deswegen ebenfalls runter. Der folgende Freistoß wanderte vom Innenrist Philipp Solleders akkurat auf das blonde Haupthaar von Michael Stoßberger – 1:1.

Also drehte die Partie zu Gunsten der Peißenberger? Nein. Und das war der Auslöser für Jungmanns Schimpftirade. Die Abwehr seines Teams stand aus unerfindlichen Gründen offener als das berüchtigte Scheunentor. Erhart war extrem bemüht, den Gefahrenherd zu löschen, aber Yapici spitzelte ihm den Ball vor der Nase weg hinüber zu Tobias Graun, der ins verwaiste Tor traf. Hindelang erkannte bei seinen Protagonisten „den absoluten Willen nachzugehen“.

Und dennoch hätte Peißenberg genug Chancen auf den Ausgleich gehabt. Stoßberger kam jeweils nach Vorarbeit von Johannes Jungmann unbedrängt zum Abschluss. Zuerst schoss er Franz Demmler als letzte verbliebene Instanz an, Sekunden später haarscharf vorbei. Die Tore „mach ich mit 62 Jahren noch“, wetterte ein in Fahrt gekommener Hubert Jungmann. Mit-Trainer Stoßberger machte sie nicht. (Oliver Rabuser)

Statistik

TSV Altenstadt 2:1 TSV Peißenberg

Tore: 1:0 (8.) Yapici, 1:1 (65.) Stoßberger, 2:1 (77.) Graun. Gelbe Karten: Altenstadt 5, Peißenberg 1. Gelb-rote Karte: Altenstadt: Peschke (65.). Rote Karte: Peißenberg: Caci (57.). Schiedsrichter: Vince Heiligensetzer. Zuschauer: 100.