Habach gewinnt gegen Peißenberg auch Duell Nummer vier

Von: Oliver Rabuser

Den Gegner erneut ausgedribbelt: Die Habacher (in blauen Trikots, hier Maximilian Nebl am Ball) setzten sich gegen die Peißenberger (hier Eleftherios Caci bei der Grätsche) wie schon in den drei Duellen zuvor durch. © oliver rabuser

Endlich mal ist dem TSV Peißenberg gegen den ASV Habach ein Treffer gelungen. Doch das reichte im Kreisliga-Duell gegen den Rivalen bei Weitem nicht.

Habach/Peißenberg – Mit dem ersten Treffer nach drei erfolglosen Anläufen gegen den Angstgegner erreichte der TSV Peißenberg wenigstens ein kleines Etappenziel. In Summe aber war die Elf von Michael Stoßberger beim ASV Habach nicht ausreichend präpariert, um auch im dritten Saisonspiel zu punkten. Am Ende verließen die Habacher – wie schon in den drei Kreisliga-Duellen zuvor – als Gewinner den Platz. Diesmal hatte der ASV mit 3:1 (3:0) die Nase vorn.

Vor allem im ersten Spielabschnitt zeigten die Schützlinge von Trainer Markus Vogt den Gästen immer wieder ihre Schwächen auf. Einziges Aha-Erlebnis war der Anschlusstreffer der Peißenberger zum 1:3 Mitte der zweiten Hälfte. Geht ja doch, dachten sich die TSV-Kicker, als Ramon Messner eine Hereingabe von Phillip Solleder in die Maschen drückte. Endlich getroffen, vor allem aber endlich gegen Habach getroffen nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer.

Doch sah es danach lange Zeit nicht aus. Peißenberg fand kein Mittel gegen die wesentlich aggressiveren und spielstärkeren Gastgeber. Habach kontrollierte das Geschehen, ohne auf nennenswerten Widerstand zu treffen. Daher hatten die Hausherren die Begegnung bereits zum Seitenwechsel für sich entschieden. „Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten haben wir es überragend gemacht“, lobte ASV-Coach Vogt. Sein Peißenberger Trainerkollege Stoßberger indes monierte, dass seine Eleven „alles vergessen haben, was besprochen war“. Der Verweis auf fünf Spieler mit Geburtsjahr 2003 ist erlaubt. Dennoch deckte sich wenig mit dem, was sich Stoßberger und sein Co-Trainer Hubert Jungmann vorgestellt hatten. „Wir wollten in die Zweikämpfe gehen und mitspielen, weil wir das Zeug dazu haben“, so Stoßberger. „Aber nach dem ersten Fehlpass sind die Köpfe nach unten gegangen.“

Ein erstes Ausrufezeichen der Habacher kam von Benedikt Buchner, als der den Ball nach einer Hereingabe von Maximilian Nebl knapp vorbei beförderte. Nebls individuelle Klasse war dann die Basis des Führungstreffers. Michael Baumgartner legte den Ball zum rechten Zeitpunkt auf Nebl, der in vollem die Konfrontation mit Peißenbergs Innenverteidigung zu seinen Gunsten entschied, ehe er aus leicht spitzem Winkel TSV-Torhüter Adrian Erhart überwand (19.). Sechs Minuten später ließ Felix Habersetzer das 2:0 folgen. Buchner und Baumgartner gingen zum Ball, einer legte ab und initiierte somit eine Steilvorlage, die Habersetzer mit einem Linksschuss veredelte. Beim 3:0 war der Winkel für Habersetzer zwar um einiges ungünstiger als beim Treffer zuvor, dennoch fand Habersetzer Schuss den Weg in die lange Torecke (38.).

Im zweiten Abschnitt ging dem ASV sukzessive seine Dominanz verlustig. „Das Verwalten muss offensiver passieren“, betonte Vogt. „Als Spitzenmannschaft musst du den Vorsprung konsequenter und souveräner runterspielen.“ Der TSV verstärkte mit zwei Wechseln die Offensive. Nach Messners Anschlusstor (64.) war dann tatsächlich noch mehr möglich. „Man hat die Reaktion gesehen“, strich Stoßberger heraus. Doch setzte Johannes Jungmann den Ball nach Fehlpass von Feigl knapp am rechten Torpfosten vorbei. Und bei den Möglichkeiten von Stoßberger, Philipp Solleder und Messner zu Beginn der Nachspielzeit ließ ASV-Keeper Tobias Radiske keinerlei Wackler erkennen, Auf der anderen Seite verpasste Matthias Leiß mit einem Kopfball-Wischer ein höheres Ergebnis für den neuen Spitzenreiter.

Statistik:

ASV Habach 3

TSV Peißenberg 1

Tore: 1:0 (19.) Nebl, 2:0 (25.) F. Habersetzer, 3:0 (38.) F. Habersetzer, 3:1 (64.) Messner. Gelbe Karten: Habach 1, Peißenberg 3. Schiedsrichter: Paul Thiel. Zuschauer: 50.