„Wer das erste Tor geschossen hätte, hätte gewonnen“ - Nullnummer in Münsing

Von: Christian Heinrich

Hatte gute Chancen: Pollings Philipp Seligmann (hier ein Archivfoto). Foto: Halmel © Halmel

Der These von Ralf Zahn mochte keiner so recht widersprechen. „Wer das erste Tor geschossen hätte, hätte das Spiel gewonnen“, war der Trainer des SV Münsing am Ende überzeugt.

Polling – Dieser Sicht der Dinge schloss sich Hansi Huber ohne Umschweife an. Der Coach des SV Polling verbuchte das 0:0-Unentschieden am Starnberger See als echtes Erfolgserlebnis. „Wir sind zufrieden mit dem einen Punkt.“ Da es nun schon vier Zähler sind, die seine Elf in der Abstiegsrunde gesammelt hat, wächst die Zuversicht, auch in dieser Saison die Zugehörigkeit in der Kreisliga zu sichern. Zumal es auch signifikante Fortschritte zu verzeichnen gab. In der Vorrunde unterlag der SVP in Münsing noch mit 1:2. Dass keine der beiden Parteien trotz emsigen Bemühens einen Treffer erzielte, war auch Stefan Legelli geschuldet, der in der zweiten Halbzeit Augenmaß behielt.

Bei einer undurchsichtigen Situation im Pollinger Strafraum blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Zwar forderten die Platzherren vehement Elfmeter und auch ihre Gäste wagten es nicht zu widersprechen, doch das Fingerspitzengefühl des Unparteiischen wehrte sich dagegen, eine bis dato ausgeglichene Begegnung womöglich mit einem Urteil zu entscheiden, das nicht absolut eindeutig gewesen wäre. „Da hatte der Schiri ein besseres Auge gehabt als wir“, stellte Huber so erleichtert wie salomonisch fest. „Da hatten wir Glück.“

Hansi Huber zufrieden: „Es war echt ein gutes Stück Arbeit von allen“

Da sich der Unparteiische eines konsequenten Einwirkens auf das Resultat hartnäckig verweigerte, hing es letztlich an den Kickern selbst, das Ergebnis zu beeinflussen. Auf dem tiefen Boden fiel das jedoch allen Beteiligten nicht leicht. Der SV Münsing zeigte sich vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Vor allem in der zweiten Hälfte verging Huber bei einer wahren Eckenflut der Gastgeber Hören und Sehen. Selbst Keeper Mathias Schuster war einmal nicht im Bilde, klärte aber dann bravourös. Doch sein Ensemble kam ebenso ungeschoren davon wie die Münsinger. Die durften in der ersten Hälfte drei Kreuzzeichen machen, als Philipp Seligmann in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig traf und so freistehend vor dem leeren Kasten die Führung versiebte.

Nach dem Seitenwechsel klingelten den Münsingern dann die Ohren, als zunächst Marcel Mayr das Gestänge anvisierte, der Ball auch dahin flog und die Situation danach in allerhöchster Not auf der Linie geklärt wurde. Und dann schepperte es wieder, als Seligmann am gegnerischen Pfosten scheiterte. Hadern wollte Huber nicht. Seine Mannschaft hatte sich gut verkauft, obwohl sie nicht in Bestbesetzung angetreten war. Manche Kicker fehlten wegen Erkrankung oder weil sie verletzt waren. So mussten auf der Bank noch zwei angeschlagene Spieler Platz nehmen, um für den Eventualfall als Alternativen zur Verfügung zu stehen. „Es war echt ein gutes Stück Arbeit von allen“, lobte der Coach seine tapferen Spieler, die in der Abstiegsrunde keinen Millimeter nachlassen. Nur mit einem Bonuspunkt bestückt waren die Pollinger gestartet. Diesen Nachteil haben sie inzwischen wett gemacht und sich im Mittelfeld der Sechser-Gruppe etabliert. „Man muss schauen, dass man jeden Punkt mitnimmt“, so Hubers These nach der zweiten Runde von nur zehn Spieltagen. Auch dieser Meinung wollte niemand widersprechen. (Christian Heinrich)

SV Münsing-A. 0:0 SV Polling

Tore: keine. Gelbe Karten: Münsing 2, Polling 2. Schiedsrichter: Stefan Legelli. Zuschauer: 120.