„Wir sind alle Habacher“ – Trainer Markus Vogt verlängert beim ASV

Trainerteam verlängert

Von Christian Heinrich schließen

Der Kreisligist ASV Habach hat die Verlängerung mit dem gesamten Trainerteam bekannt gegeben. Trainer Markus Vogt erklärt diese Entscheidung.

Habach – Die Württembergische Versicherung in Habach ist nicht nur für ihre Klienten der Fels in der Brandung. Auch die Fußballer des ASV befinden sich bei ihr in den besten Händen. Während woanders in der Mittagspause nur der Kaffeeautomat auf Hochtouren läuft, wird in der Hauptstraße 12 an den Verein gedacht. Die Außendienstmitarbeiter Ulrich Feigl und Maximilian Feigl stehen den Kickern des Kreisligisten als Abteilungsleiter und dessen Stellvertreter voran. Und Agenturinhaber Markus Vogt ist der Trainer. „Wir haben kurze Wege“, sagt der Boss und Coach mit beschwingtem Unterton.

Nicht nur von Berufswegen hängt das Trio eng zusammen. Auch genetisch verbindet die Drei eine ganze Menge. Vogt ist der Neffe von Feigl senior und der Cousin von Feigl junior, die beide zueinander Vater und Sohn sind. Weil sowieso alles in der eigenen Familie und in der eigenen Firma bleibt, war auch die Vertragsverlängerung von Markus Vogt als Trainer des ASV keine Sache von endlosen Diskussionen und Verhandlungen.

Trainer Vogt bekennt sich zum SV: „Wir sind alle Habacher“

Nach Art der Versicherungsvertreter, die gerne nicht nur eine einzige Police abschließen, sondern meist einen ganzen Container der verschiedensten Angebote mit sich führen, wurden im Sammelpack noch die Kontrakte mit Co-Trainer Andreas Hoiß und Torwart-Trainer Sepp Zech sowie von Stefan Fuchs und Max Strasser, die für die zweite Mannschaft zuständig sind, für ein weiteres Jahr fortgeschrieben. „Wir sind alle Habacher“, stellte Vogt klar, dass man auch in Zukunft unter sich bleibt.

Der Gemeinschaftsgeist hat bereits im zweiten Jahr große Rendite für die Fußballer abgeworfen. Während der ersten Mannschaft in der vergangenen Saison auf der Zielgeraden zur Meisterschaft noch die Puste ausging, steht sie heuer drei Spieltage vor dem Saisonfinale auf Tabellenplatz eins der Aufstiegsrunde. Aber diese Referenzen genügten Vogt genauso wenig, um auch im dritten Jahr beim ASV an der Seitenlinie zu stehen, wie seine familiären und beruflichen Bande zur Abteilungsleitung. „Die Entscheidung kam nicht von uns“, weist der Coach daraufhin, dass es mindestens noch zwei Instanzen gab, die ein gewichtiges Wörtchen bei den Personalentscheidungen mitzureden hatten.

SV Habach: Mannschaft gab Zustimmung für weitere Zusammenarbeit

Gefragt wurde auch die Mannschaft, die einstimmig dafür plädierte, mit dem Trainerteam in die nächste Saison zu gehen. „Das war uns wichtig“, so Vogt. Noch größeren Einfluss auf seine Vertragsverlängerung hatte seine Frau Stefanie, die als Vertriebsassistentin seiner Agentur über den aktuellen Stand der Verhandlungen stets bestens informiert gewesen ist. „Meine Frau hat es erlaubt“, verriet der Trainer, wie die Machtverhältnisse in der Familie Vogt tatsächlich verteilt sind. Das uneingeschränkte Ja-Wort seiner besseren Hälfte war auch von Nöten, schließlich warten auf den Coach zu Hause noch drei Kinder, wenn er mal nicht seine Kicker über den Rasen scheucht oder als Platzwart der Tennis-Abteilung die Linien markiert und als Spartenchef die Belange der Eisstockschützen regelt.

Da im Hause Hoiß dieselbe Toleranz für die Leidenschaft des Altvorderen zu herrschen scheint wie bei den Vogts, kann sich das Habacher Trainerduo demnächst wieder gemeinsam in die Arbeit stürzen, die in der kommenden Saison entweder weiterhin in der Kreisliga oder in der Bezirksliga auf ihn wartet. „Es ist wichtig, dass wir beide weitermachen, sonst könnten wir das so nicht tun“, stellt Vogt klar, dass sich beide brauchen, um erfolgreich zu arbeiten. Schließlich verbindet ihn mit Hoiß so viel wie mit seinen Verwandten und Mitarbeitern im Betrieb. „Ich spreche mit ihm fast mehr als mit meiner Frau“, plaudert Vogt aus. Um da keinen voreiligen Verdacht zu schüren: Hoiß kommt weder aus der Versicherungsbranche noch aus der Sippe. Er ist der 2. Vorsitzende des ASV Habach. (Christian Heinrich)