Zeitstrafe wird TSV Peißenberg gegen ASV Habach zum Verhängnis

Von: Roland Halmel

Teilen

Akrobatisch: Felix Habersetzer (links) versucht in dieser Szene sein Glück mit einem Seitfallzieher. Der Schuss des habachers wird von den Peißenbergern jedoch abgeblockt. Foto: halmel © Roland Halmel

Der TSV Peißenberg wartet in der Kreisliga-Aufstiegsrunde weiter auf den ersten Sieg. Im Landkreisderby gegen den ASV Habach ging das Team um Spielertrainer Michael Stoßberger leer aus.

Peißenberg/Habach – Auf eigenem Platz kassierten die Peißenberger eine 1:3 (0:1)-Niederlage, wodurch sie in der Tabelle auf Platz drei abrutschten. Die siegreichen Habacher verbesserten sich indessen auf Rang zwei und sind jetzt schärfster Verfolger von Spitzenreiter Miesbach.

„Unser Sieg war verdient, wir waren die bessere Mannschaft“, urteilte der zufriedene ASV-Coach Markus Vogt nach der phasenweise sehr zerfahrenen Partie. Schlecht gelaunt war dagegen TSV-Co-Trainer Hubert Jungmann sen. „Wir hatten heute nicht die Mittel, den ASV zu knacken“, sagte der sichtlich verärgerte Jungmann nach den intensiven 90 Minuten. „Ein Unentschieden wäre mit etwas Glück aber möglich gewesen,“ ergänzte Jungmann, der mit Einsatz und dem läuferischen Aufwand seiner Mannen durchaus einverstanden war. „Das war durchaus positiv“, urteilte er.

Die Hausherren kamen in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel. Gegen die souveräne ASV-Abwehr machte die Peißenberger Offensive überhaupt keinen Stich. Die gefährlichen Aktionen bis zur Pause spielten sich ausschließlich im TSV-Strafraum ab. Der Schuss von Maximilian Nebl wurde geblockt (2.) . Bei der zweiten brenzligen Aktion im Strafraum zeigte die Unparteiische auf den Punkt. Gabriel Rawitz hatte Michael Baumgartner zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Martin Leiß sicher zum 1:0 (10.). Gute zehn Minuten später setzte der Habacher Anhang erneut zum Jubeln an, als Felix Habersetzer einen Freistoß an die Unterkante der Latte setzte (21.). Von dort prallte der Ball nach unten. Die Frage: War der Ball vor oder hinter der Linie? Die Unparteiische entschied, kein Tor zu geben. „Kein Vorwurf, das kann die Schiedsrichterin nicht erkennen“, urteilte ASV-Fußballerchef Uli Feigl nach der Begutachtung eines Fotos, auf dem zu erkennen war, dass der Ball hinter der Linie war. Davon ließen sich die Habacher aber nicht beirren. Sie kontrollierten weiter das Geschehen. Ein Tor wollte aber nicht fallen, weil Nebl nach einem Konter freistehend nur den Pfosten traf (39.).

Gleich nach dem Wechsel ließ Nebl eine weitere Großchance aus (47.), wobei Vorbereiter Felix Habersetzer jedoch klar im Abseits stand. Danach wurden die Peißenberger immer stärker. Hannes Kunterweit traf nach einem schlecht abgewehrten Freistoß die Latte (49.) und der Schuss des eingewechselten Thomas Völkle streifte den Außenpfosten (57.). Mitten in die Drangperiode des TSV schlugen die Habacher nach einem Freistoß zu. Leiß stand goldrichtig – 2:0 (62.) Im direkten Gegenzug brachte Joker Caner Demirci die Hausherren mit einem schönen Schlenzer aber sofort auf 1:2 heran (65.). Nebl hatte danach das dritte Gästetor auf dem Fuß. Er hatte bereits TSV-Keeper Adrian Erhart umspielt, ehe Eleftherios Caci den Ball noch von der Linie kratzte (68.). Caci leistete seinem Team danach aber einen Bärendienst, als er sich eine unnötige Zehn-Minuten-Strafe einhandelte (73.). Die Überzahl bestrafte der ASV umgehend. Nach zwei sehenswerten Doppelpässen beendete Nebl mit dem 3:1 seine Torflaute (78.). In der Schlussphase packten die Peißenberger die Brechstange aus. Stoßberger, der sich – obwohl nicht wirklich fit – nach einer Stunde eingewechselt hatte, vergab noch zwei Möglichkeiten (80., 84.), dann war die TSV-Niederlage besiegelt.

Statistik

TSV Peißenberg 1 – ASV Habach 3

Tore: 0:1 (9.) Leiß (Elfmeter), 0:2 (62.) Leiß, 1:2 (65.) Demirci, 1:3 (76.) Nebl. Gelbe Karten: Peißenberg 4, Habach 4. Zeitstrafe: Peißenberg: Caci (72.). Schiedsrichter: Ariane Fichtl. Zuschauer: 250.