„Diesmal ist Habach fällig“ - In der Kreisliga 2 geht es um den Aufstieg

Nur noch vier Wochen sind es bis zur Winterpause. Eine Vorentscheidung um Platz eins könnte es jedoch im Spitzenspiel zwischen dem TSV Peißenberg und dem ASV Habach geben. Für Schlusslicht SV Polling gilt es indessen im Heimspiel gegen Ohlstadt, Selbstvertrauen für die Abstiegsrunde zu sammeln.

TSV Peißenberg – ASV Habach

Ein freies Wochenende gönnte der Spielplan zuletzt dem ASV Habach. Das war für den ein oder anderen Spieler auch gar nicht schlecht, um die ein oder andere kleinere Blessur auszukurieren. „Wir haben auch gut trainiert“, berichtet ASV-Trainer Markus Vogt vor dem Spitzenspiel an diesem Samstag beim Tabellenführer TSV Peißenberg (14 Uhr). Trotz der guten Trainingseindrücke gehen die Habacher mit Sorgen ins Landkreisduell gehen. Torjäger Maximilian Nebl ist verletzt, Spielmacher Maximilian Feigl nach der roten Karte gegen Münsing gesperrt und Philipp Puchner angeschlagen. „Im Gesamtpaket sind wir damit nicht Favorit, sondern eher der Underdog“, räumt Vogt ein, dass sich die Ausgangslage im Vergleich zum Hinspiel, das sein Team 3:1 gewann, verändert hat.

Peißenbergs Spielertrainer Michael Stoßberger nimmt diese neue Rolle auch an. „Habach kommt zu uns als Außenseiter und kann sich warm anziehen“, schickt Stoßberger eine Kampfansage in Richtung Habach. Seit dem Aufstieg in die Kreisliga hat der TSV alle vier Duelle gegen Habach – meist deutlich – verloren. „Die Jungs sind heiß, das zu ändern. Diesmal ist Habach fällig“, verkündet Stoßberger, der im Vergleich zu den Gästen personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich bei Hannes Kunterweit gibt es ein Fragezeichen, ansonsten hat Stoßberger eine voll besetzte Bank. Auch Stammkeeper Adrian Erhart steht wieder zur Verfügung.

„Wir sind fast sicher in der Aufstiegsrunde, während der ASV noch zittern muss. Der Druck bei den Habachern ist also wesentlich größer“, so Stoßberger, dessen Ansicht nach seine Mannschaft recht entspannt in die Partie gehen kann. „Wir müssen schon nach hinten schauen“, räumt ASV-Coach Vogt ein – auch wenn eine Niederlage nicht wirklich dramatische Folgen hätte. Trotz der Personalprobleme wird er aber an der taktischen Ausrichtung nur wenig ändern. „Wir werden uns nicht hinten reinstellen, das ist nicht unser Stil“, so Vogt. „Wir werden dem ASV den Kampf aufdrücken und ihn von Beginn an unter Druck setzen“, verspricht Stoßberger den Fans ein heißes Duell.

SV Polling – SV Ohlstadt

Ähnlich wie die Habacher hat auch der SV Polling derzeit mit Ausfällen zu kämpfen. Es sind aber weniger Verletzungen, die den Kader ausdünnen, vielmehr geht beim SVP die Erkältung um. „Sechs Mann haben unter der Woche erkrankt gefehlt“, berichtet Coach Michael Schöttl vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Ohlstadt (14 Uhr). Er hofft allerdings, dass sich gegen den Tabellendritten bis zum Anpfiff noch der eine oder andere Spieler zurückmeldet. Sein Bruder Philip ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Eben diesen tritt Max Hensel an und steht damit nicht zur Verfügung. Wegen Verletzung fehlen beim SVP Lukas Schimpl und Torhüter Mathias Schuster. Der SVP-Stammkeeper hat nach seinem Achillessehnenriss inzwischen das Training aufgenommen. „Gegen Ohlstadt müssen wir vor allem körperlich dagegenhalten“, fordert Schöttl. Er benötigt unbedingt ein fittes und kampfbereites Team, um die Werdenfelser auszubremsen. „Das ist uns im Hinspiel nicht geglückt, da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, erinnert sich der SVP-Coach nur ungern an die 1:5-Pleite in Ohlstadt. „Da wurden wir von der sibirischen Eisenbahn überrollt“, berichtet Schöttl mit Grausen. Er hofft, dass der Ohlstadter Zug in Polling nicht so ins Rollen kommt wie im ersten Duell. „Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offenhalten“, lautet das vorrangige Ziel von Schöttl. Und wenn das klappt, sieht er sein Team nicht chancenlos. „Das Unentschieden in Pöcking hat uns schon einen Schub gegeben. An diese gute Leistung wollen wir anknüpfen“, so Pollings Trainer. ROLAND HALMEL