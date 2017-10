Kurios: Rot auf der Bank - Penzberg verliert knapp

Aubings Koch macht den Unterschied

von Roland Halmel

Sie waren absolut gleichwertig und verbuchten sogar die Mehrzahl an Chancen – und das trotz über einer Halbzeit in Unterzahl. Die Fußballer des FC Penzberg zeigten im Schlager gegen den SV Aubing eine starke Vorstellung, die aber nicht belohnt wurde. Am Ende gab es eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage.

Den entscheidenden Treffer erzielte Aubings Torjäger Daniel Koch. „Das ist sehr bitter. Die Jungs haben sehr diszipliniert und gut gespielt, aber leider hat uns das Massel gefehlt“, so Interimscoach Sepp Siegert. Er war enttäuscht: Seine Mannschaft hatte mehrere Großchancen, darunter einen Elfmeter, ausgelassen. Die Gäste hingegen machten aus wenigen Möglichkeiten einen Treffer. „Sie haben halt einen Top-Torjäger“, merkte Siegert an.

Dieser wurde in der ersten Hälfte von der Penzberger Verteidigung jedoch komplett abgemeldet. In der flotten Partie dominierten auf beiden Seiten die Abwehrreihen das Geschehen, daher blieben Torchancen lange Zeit Mangelware. Nach einem abgefälschten Freistoß von Maximilian Kalus, der am Pfosten landete (25.), übernahmen die Hausherren dann zusehends das Kommando. Wenig später behinderte Aubings Verteidiger Alex Berg den zum Kopfball ansetzenden Sean Erten, woraufhin der sehr kleinlich pfeifende Unparteiische auf Elfmeter entschied. Die Chance zur Führung ließ Kalus, der überraschend als Rechtsaußen in die Startelf zurückkehrte, jedoch verstreichen. Er rutschte beim Anlauf weg, Keeper Florian Geck parierte den Strafstoß (31.). Wenig später leistete sich der bereits verwarnte Erten im Mittelfeld ein überflüssiges Foul, für das er mit der Ampelkarte bedacht wurde (37.). „Wenn man verwarnt ist, darf man da nicht so reingehen“, ärgerte sich Siegert. Trotz Unterzahl versteckte sich der FCP nicht. Eine Freistoßflanke von Tasso Fytanidis schoss Kalus knapp vorbei (45.).

Nach dem Wechsel scheiterten erneut Kalus (58.) und Berat Saiti (60.) an Geck. Davor war aber bereits Aubings Koch zu einer ersten gefährlichen Aktion aus dem Spiel heraus gekommen. Nach einem Ballverlust der Hausherren im Vorwärtsgang verwandelte Aubings Goalgetter dann aber eiskalt zum 1:0 (69.). Manuel Helmbrecht (79.) köpfte freistehend über das Penzberger Tor, dann war FC-Keeper Daniel Salcher gegen Quirin Hösch zur Stelle (87.). Ansonsten spielte sich das Geschehen aber fast nur noch vor dem Gästetor ab. Fazlican Verep köpfte den Ball nach einer Ecke knapp vorbei (82.), dann entschärfte Geck einen platzierten Freistoß von Hannes Huber (87.). Kurz darauf wollten die Penzberger Handspiel gesehen haben, woraufhin es auf der Bank laut wurde. Der bereits ausgewechselte Sepp Siegert jun. sah daraufhin Rot.

FC Penzberg – SV Aubing 0:1 (0:0)

FC Penzberg: Salcher – Wiedenhofer, Huber, B. Saiti (ab 65. Verep), Erten, Klaus, Wirtl, Graf (ab 80. Leiß), Hiry, Siegert (ab 76. Azizi), Fytanidis

SV Aubing: Geck – Berg (ab 58. Görlitz), J. Heigl, Pasternak, Danzer, Lokietz, M. Heigl (ab 87. Hösch), Haderecker, Helmbrecht, Benko (ab 63. Manessim), Koch

Tor: 0:1 (69.) Koch

Gelbe Karten: Penzberg: Fytanidis, B. Saiti – Aubing: Berg, Lokietz, Benko, M. Heigl Gelb-rote Karte: Penzberg: Erten (37.)

Rote Karte: Penzberg: Siegert (88.)

Schiedsrichter: Felix Wolf (TSV Dietramszell); Andreas Riederer, Kostantinos Papadopoulos

Zuschauer: 150

Quelle: fussball-vorort.de