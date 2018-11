Live-Ticker: Raisting sieht sich als „krasser Außenseiter“ in Penzberg

Beide Trainer loben den Gegner

von Roland Halmel schließen

Im Hinspiel setzte sich der SV Raisting gegen den FC Penzberg durch. Vor dem Rückspiel an diesem Samstag sehen sich die Raistinger aber in der Außenseiterrolle. Die Penzberger, die nach der Niederlage gegen den SVR eine Siegesserie starteten, wollen Platz zwei verteidigen.

Penzberg/Raisting – Beim FC Penzberg verlief der Saisonstart in der Bezirksliga Süd bekanntlich nicht gerade berauschend. Fünf Spiele brauchte die Elf von Trainer Thomas Dötsch, ehe sie in Schwung kam. Nach der 1:3-Niederlage beim SV Raisting ging es bei den Penzbergern deutlich bergauf. Von den folgenden 13 Partien verloren sie nur eine einzige.

Doch auch bei den Raistingern läutete das Landkreisderby die Trendwende ein. Nach dem Sieg gegen die Penzberger folgten beim Landesliga-Absteiger sieben weitere Erfolge. Dadurch hat sich der SVR in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Der zweite Platz, den aktuell der FCP belegt, ist nur fünf Punkte entfernt. Zudem haben die Raistinger eine Partie weniger ausgetragen als der landkreiskonkurrent.

Diesen Samstag stehen sich nun die beiden Landkreisvertreter in Penzberg am letzten Spieltag dieses Jahres erneut gegenüber. „Da sind wir krasser Außenseiter“, sagt Johannes Franz. Der Raistinger Trainer, der die Penzberger vergangene Woche bei deren 4:3-Heimsieg gegen den Herakles SV beobachtete, hält den Ball dabei flach. „Dass sie da ein 0:2 gedreht haben, spricht für eine starke Mentalität. Und den Kader des FCP kann man mit unserem gar nicht vergleichen, das ist ein Klassenunterschied“, lobt Franz den Landkreiskonkurrenten.

Die Penzberger zeigen trotz dieses Lobs großen Respekt vor den Raistingern. „Sie sind sehr kampfstark und spielen körperbetont. Die zweitbeste Abwehr der Liga muss man erst einmal überwinden“, sagt Penzbergs Trainer Thomas Dötsch. Dennoch ist er überzeugt, dass seinem Team die Wiedergutmachung für die Niederlage im Hinspiel gelingt. „Die Punkte bleiben bei uns, wir wollen Platz zwei über den Winter behalten“, stellt Dötsch klar.

„Wir können in dem Spiel eigentlich nur positiv überraschen“, sieht Franz keinen Druck für seine Elf. Dennoch peilt er mindestens ein Remis an. Damit hätte er sein Ziel, mit 30 Zählern in die Winterpause zu gehen, erreicht. „32 wären aber besser“, sagt Franz mit einem Grinsen. Bei einem Sieg wäre es bei der für den Abend geplanten Kabinenparty in Raisting auch angenehmer zu feiern. Die Personallage spricht jedoch nicht für den SVR, die nach dem spielfreien Wochenende einige Ausfälle zu beklagen haben. Neben Mathias Sedlmaier (Ausland) fehlen Viktor Neveling (krank) und Florian Schmid (verletzt). Die Penzberger sind dagegen bis auf Sean Erten (Leistenprobleme) komplett. Torhüter Sandro Volz ist wieder einsatzbereit..

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 14.30 Uhr, Nonnenwaldstadion an der Karl-Wald-Straße in Penzberg

FC Penzberg: Volz – Siegert, Wiedenhofer, Ojoye, Buchner, Huber, Fytanidis, Azizi, Panholzer, Hiry, M. Kalus/Krämer, Wirtl, Neziri, Steckermeier (TW)

SV Raisting: Schaidhauf – Sev. Kölbl, Sigl, Breitenmoser, Obert, Stöckl, Greinwald, Heichele, Enzi, Beausencourt, Schuster/Hoy, Greis, Ahn, Simon Kölbl (TW)