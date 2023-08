Landkreisderby zwischen ASV Habach und SV Raisting als Familienduell

Von: Andreas Mayr

Der skeptische Blick ist unangebracht: Für Johannes Franz und seine Raistinger läuft’s bislang blendend. © ANDREAS MAYR

Ob das jetzt schon als Familienduell durchgeht, müssen die Beteiligten selbst entscheiden, die Familie Franz und die Familie Radiske.

Habach/Raisting – Die Fakten sehen so aus: An diesem Samstag (15 Uhr) trifft Christian Radiske mit dem ASV Habach auf Johannes Franz vom SV Raisting – und damit auf seinen „Schwager in spe“, wie Franz scherzt. Radiske ist liiert mit dessen Schwester Theresa, selbst eine ausgezeichnete Fußballerin mit Vergangenheit in der Jugend des FC Bayern München. „Die muss fast neutral sein“, sagt Christian Radiske. Partner gegen Bruder – für wen soll man sich da auch entscheiden?

Bisher hat es ja kaum Möglichkeit zur Konfrontation gegeben. Habach spielt immer samstags daheim und dazu in den vergangenen Jahren in der Kreisliga. Raisting dagegen ist in den vergangenen 30 Jahren das Aushängeschild der Region mit traditionellen Heimspielen am Sonntag. Nun duellieren sich die beiden Klubs erstmalig in der Bezirksliga und damit auch zwei große wie besondere Fußballfamilien der Gegend.

Fußballspielende Drillinge

Bei beiden, bei den Radiskes wie den Franzens, gibt’s Drillinge, die auch noch alle Fußball spielen. Wobei Johannes Franz das älteste Kind der Familie ist und die Drillinge (zwei Schwestern, ein Bruder) quasi in den Fußball mit hineinzog. „Die sind durch mich damit aufgewachsen. Ich hab sie schon animiert, im Garten zu spielen. Ich wollte da schon immer irgendwelche Gegner haben“, witzelt der Coach des SVR. Zahllose Tage verbrachten sie mit der Mama am Fußballplatz. Die einzige der Familie, die nicht selbst gekickt hat, die aber ihren Kindern alles ermöglichte. Hannes Franz ging mit zehn Jahren zu den Münchner Löwen, Schwester Theresa später zum FC Bayern.

In Habach bei Familie Radiske lief das genauso, nur dass da die Drillinge männlich sind und sich gegenseitig anstachelten. „Fußball ist das Thema bei uns daheim“, sagt Christian Radiske. Seine außergewöhnliche Familiengeschichte führte ihn schließlich zur Familie Franz nach Peißenberg. Vor zwei Jahren recherchierte der ASV-Verteidiger, wo’s denn noch Drillinge im Kreis gibt. Er hörte von den Dreien aus Peißenberg, kontaktierte die Schwester, bekam eine Einladung – und ja, den Rest kann man sich selbst zusammenreimen. Den Schwager in spe traf er –wie passend – zum ersten Mal am Fußballplatz, und zwar in Murnau, wo Franz auf Spähtour war. Bei Familientreffen dreht sich also auch alles um den Fußball. „90 Prozent der Gesprächsthemen“, schätzt Hannes Franz. Wie sollte es anders sein?

Mit Habach obenauf: Auch Christian Radiske (im weißen Trikot) und der ASV haben einen guten Start hingelegt. © Andreas Mayr

Für wen das ganze Wissen über den anderen nun ein Vorteil für Samstag ist, lässt sich nicht sagen. Der Respekt der beiden füreinander übersteigt normale Zustände. Die Raistinger habe er allgemein als „netten Haufen“ kennengelernt, lobt Christian Radiske. Bei der Habacher Beach-Party vor zwei Wochen kam extra ein Trupp rüber, man unterhielt sich lange. Trainer Franz beschreibt er als sehr ehrgeizigen Typen, aber auch als Familienmensch. „Wir kommen super aus.“

Johannes Franz wiederum erkennt einige Parallelen zwischen beiden Seiten: „Wir sind Typen, die sich nicht selbst in den Vordergrund stellen. Wir prahlen nicht. Wir stapeln eher tief, als auf große Klappe zu machen.“ Das gilt für die beiden im Speziellen – und für die Klubs im Allgemeinen. Obwohl die Vereine Jahrzehnte praktisch eine Fußballgalaxie voneinander entfernt antraten, ähneln sie sich. „Vom Vereinsleben und der Geschlossenheit nehmen wir uns nicht viel“, erkennt Franz. „Habach ist nur noch mehr der klassische Dorfverein.“

Es werden viele Zuschauer erwartet

Und der wird für Samstag kräftig mobilisieren. Wie viele hundert Zuschauer kommen, lässt sich kaum abschätzen. Aber es kommt ja nicht nur ein Landkreisrivale und das Aushängeschild des Fußballkreises, sondern auch der aktuelle Tabellenführer, ungeschlagen noch dazu. „Solche Spiele werden immer was Besonderes bleiben. Ich mag nicht, dass das normal wird“, sagt Christian Radiske. Früher litten die Habacher an Nervosität, weil das ja so selten vorkommt. Mittlerweile haben sie sich weiterentwickelt. „Man genießt das einfach auch.“

Bei den Raistingern richtete sich ein beträchtlicher Teil der Vorbereitung auf die äußeren Umstände. „Es ging darum, die jungen Spieler vorzubereiten. Die haben das in so einer Form nicht erlebt, haben bisher vor maximal 150 Zuschauern gespielt.“ Oft lasse man sich von so einer Kulisse aus dem Konzept bringen. Das kann der SVR gar nicht gebrauchen, wo Habach nach der 0:4-Pleite in Wolfratshausen doch extra angefixt aufs Feld treten wird. „Viel mehr Motivation geht nicht“, sagt Johannes Franz, auch bezogen auf sein Team. „Als Spitzenreiter nach Habach zu fahren, ist für uns unheimlich geil.“