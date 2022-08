Last-Minute-Ausgleich - Sautter rettet SV Wielenbach einen Punkt in Penzberg

Von: Oliver Rabuser

Da lief noch alles Plan für den ESV: Bastian Schweiger (im weißen Trikot) befördert den Ball am Wielenbachs Torhüter Matthias Bauer vorbei zur Führung für sein Team. Foto: or © or

Bitter für den ESV Penzberg. Die Hausherren gaben gegen den SV Wielenbach und Torschütze Patrick Sautter in der 90. Minute die Führung noch aus der Hand.

Penzberg/Wielenbach – Am Ende standen die Spieler des ESV Penzberg ziemlich bedröppelt im Nieselregen. Wie getroffen vom Blitz, der bei ihnen in Form eines Gegentreffers zum 1:1 (0:0)-Endstand in letzter Sekunde eingeschlagen hatte. War das Glück in der Woche zuvor gegen Dießen noch auf Seiten der Eisenbahner, folgte diesmal der SV Wielenbach der Einladung zum Ausgleichstor nur zu gern.

Das Unentschieden in diesem Landkreisduell der Kreisklasse 5 ist kein ungerechtes Ergebnis. Nur hätten es die Hausherren relativ problemlos umgehen können. „Wir hatten die größeren Möglichkeiten, aber das 1:1 ist irgendwo leistungsgerecht“, bilanzierte ESV-Coach Klaus Fahrner.

Vor allem in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Ein Fangfehler von Wielenbachs Keeper Matthias Bauer bescherte sowohl Georg Brock als auch Bastian Schweiger allerbeste Einschussgelegenheit aus kurzer Distanz. Es war zum Haareraufen, in erster Linie aber hatte es knallharte Konsequenzen. Wielenbach bekam nahe der Mittellinie einen letzten Freistoß zugesprochen. Der Ball segelte weit hinein an den Fünfmeterraum, wo Routinier Manuel Schöpf zur Stelle und Patrick Sautter als Letzter am Ball war – und schon stand es 1:1. „Wir lassen den Ball zu weit reinfallen“, monierte Fahrner, der das Unheil längst befürchtet hatte. „Die letzte Viertelstunde haben wir um das 1:1 gebettelt“, beobachtete der ESV-Coach ein bisweilen fahrlässiges Abwehrverhalten seiner Mannen. Vor allem die Dreier-Abwehrkette habe sich „nicht immer richtig verhalten“. Fahrner verwies zwar auf eine Reihe fehlender Stammkräfte und die Tatsache, jede Woche eine „neue Mannschaft zusammenwürfeln“ zu müssen. Er verschwieg aber nicht, dass es seine Elf nicht verstanden habe, mit der Führung im Rücken selbstbewusster zu agieren. „Das Gefühl, dass uns die Wielenbacher irgendwann einen einschenken, war schon da.“

Prinzipiell war Fahrner mit dem Bestreben seines Teams, vornehmlich spielerische Lösungen zu finden, absolut einverstanden. So kam es auch zu den Chancen für Brock (ganz knapp vorbei) und Ogün Michael Atug (Lattenschuss. Nicht zu vergessen das Führungstor der Penzbeger durch Schweigers Kopfball nach Vorarbeit von Lukas Wagner. Defensiv dagegen passte es weniger. „Beim Gegenpressing haben wir Enzi, Sautter und Ücker nicht unter Kontrolle gebracht“, bemängelte Fahrner.

Kevin Enzi traf man nach Schlusspfiff verständlicherweise gut gelaunt an. „Solange es eng ist, glaubt man immer dran“, sagte der SVW-Spielertrainer. Auch Enzi sah die besseren Gelegenheiten auf Seiten der Gastgeber. Er ergänzte aber, dass seine Offensive „vor dem Tor inkonsequent“ gewesen sei. Plan sei es gewesen, klare Abschlüsse zu suchen. „Aber wir werden geblockt oder schießen daneben.“ Trotz der vielen Ausfälle auf beiden Seiten sprach der Wielenbacher von einem „attraktiven Spiel“, in dem seine Mannen das Fehlen mehrerer Leistungsträger gerade so kompensieren konnte. „Andere Vereine können das leichter auffangen“, sagte Enzi. Der SV Wielenbach kann allerdings bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit um ein positives Ergebnis kämpfen. (Oliver Rabuser)

Tore: 1:0 (48.) Schweiger, 1:1 (90.) Sautter. Gelbe Karten: Penzberg 2, Wielenbach 1. Schiedsrichter: Tobias Wilka. Zuschauer: 70.