TSV Peißenberg: Letzte Chance auf direkte Rettung

Von: Christian Heinrich

Ramon Messner (links) vom TSV Peißenberg im Zweikampf mit Florian Adlwarth vom Lenggrieser SC. © Oliver Rabuser

Jetzt zählt es für den TSV Peißenberg: In der Kreisliga 1 erwartet das Team den Tabellennachbarn TSV Sauerlach. Es geht darum, die Relegation zu vermeiden.

Peißenberg – Über die Bedeutung des Heimspiels diesen Samstag gegen den TSV Sauerlach (14 Uhr) lässt Florian Heringer keinen Zweifel aufkommen. „Es ist unsere letzte Chance, ohne Relegation in der Liga zu bleiben“, stellt der Trainer des TSV Peißenberg klar. Gelingt dem Tabellenelften der Kreisliga 1 ein Sieg über den Zehnten, ist er bis auf einen Zähler an ihm dran.

Allerdings werden nach dieser Partie die Möglichkeiten rar, noch die Plätze zu tauschen. Die Peißenberger müssen am kommenden Wochenende zum Spitzenreiter nach Murnau und am letzten Spieltag zum SV Miesbach, der aller Sorgen ledig ist. Sauerlach bieten sich noch drei Gelegenheiten, um zu Punkten zu kommen. Gegen Aufstiegsaspirant Habach, beim SV Polling und in Ohlstadt. „Wir gehen ohne großen Druck in das Spiel“, betont Heringer, dass nicht seine Mannschaft, sondern der TSV Sauerlach etwas zu verlieren habe. „Wenn wir es schaffen, ist es super. Wenn nicht, sind wir auf die Relegation eingestellt“, so der Coach.

Das Hinspiel in Sauerlach gewannen die Peißenberger nach turbulentem Verlauf mit 4:3, Dreimal mussten sie in Führung gehen, bis der Sieg endlich in trockenen Tüchern war. Mit einem ähnlichen Kampf rechnet Heringer auch diesmal. Dabei kann er fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Es fehlen Michael Gladiator (Zehenoperation) und Johannes Jungmann (erkrankt). „Ich denke, dass jeder motiviert ist“, gibt sich Heringer optimistisch.