Live-Ticker: Penzberg erwartet „enges Match“

FCP will gegen Unterpfaffenhofen erstaunliche Serie fortsetzen

Bis zum siebten Spieltag rangierte der FC Penzberg in der Abstiegszone. Danach setzte die Mannschaft von Trainer Thomas Dötsch jedoch zu einem Höhenflug an, der sie in der Vorwoche nach zehn Spielen in Folge ohne Niederlage bis auf Platz zwei beförderte.

Penzberg – Dabei löste der FCP den SC Unterpfaffenhofen-Germering als schärfsten Verfolger von Spitzenreiter Bad Heilbrunn ab, der der Konkurrenz inzwischen schon um neun Punkte enteilt ist. Am Samstag (15 Uhr) treffen nun die beiden Verfolger in Unterpfaffenhofen im direkten Duell aufeinander.

„Der SCU ist ein kompakter, guter Gegner, der vor allem über die Mannschaftsstärke kommt,“ sagt FCP-Coach Thomas Dötsch über die Hausherren, bei denen mit Victor Medeleanu ein sehr guter Bekannter von ihm als Trainer an der Seitenlinie steht. „Wir tauschen uns regelmäßig aus und wir schauen uns auch viele Spiele gemeinsam an“, erklärt Dötsch, wobei die Freundschaft am Samstag ruht. „Ich denke es wird ein enges Match“, meint der FCP-Coach nicht zuletzt aufgrund des Hinspiels, das sein Team nach einem 0:2-Rückstand noch in ein 2:2-Unentschieden verwandelte.

Zuletzt lief es für den SCU, der mit acht Spielen ohne Niederlage einen fulminanten Saisonstart hinlegte, aber nicht mehr so rund. Der Liganeuling kassierte in den jüngsten sechs Partien drei Niederlagen und verlor damit den Kontakt zu Bad Heilbrunn und zu Platz zwei. Personell wird sich bei Penzberg gegenüber der Aufstellung beim 2:0-Erfolg zuletzt bei Anadolu Bayern nicht viel ändern. Kilian Weiß (Studium) und Florian Kalus (beruflich verhindert) fehlen zwar. Ansonsten kann Dötsch jedoch auf sein Erfolgsteam der vergangenen Wochen bauen. „Unser Ziel ist es, den Abstand auf den FC Bayern der Liga, alias Bad Heilbrunn, zu verkürzen“, unterstreicht der der FCP-Coach. Er peilt einen weiteren Dreier sowie eine erneute Verlängerung des Höhenflugs an. rh

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 15 Uhr, Sportanlage Unterpfaffenhofen. FCP: Volz – Siegert, Wiedenhofer, Wirtl, Buchner, Huber, Fytanidis, Panholzer, Hiry, Erten, M.Kalus / Dörr, Krämer, Ojoye, Azizi, Vogel.