Live-Ticker: Penzberg will im Topspiel Platz zwei verteidigen

Und jetzt wieder den Vorwärtsgang einlegen: Nach der Pleite gegen Neuperlach wollen die Penzberger (in grünen Trikots, hier Samir Azizi im Spiel gegen Bad Heilbrunn) in die Erfolgsspur zurückkehren.

Gegen Herakles Pleite vergessen machen

von Roland Halmel schließen

„Verlieren“ ist für den FC Penzberg zu einem Fremdwort geworden. Nach dem 0:4 in Neuperlach gehört es aber wieder ins Vokabular des Bezirksligisten. Im Heimspiel gegen den Herakles SV München wollen die Penzberger den Rückschlag vergessen machen.

Penzberg – Nicht gut meint es der Spielplan im Jahresendspurt für den FC Penzberg. Die Mannschaft von Coach Thomas Dötsch bekommt bis zur Winterpause ausschließlich Gegner aus der oberen Tabellenhälfte vorgesetzt, während Spitzenreiter Bad Heilbrunn der Papierform nach gut lösbare Aufgaben gegen Teams aus der Abstiegszone vor sich hat. Wenn es schlecht läuft könnte der FCP bis zum Jahreswechsel bereits 15 Punkte Rückstand auf den Ligaprimus haben.

Offiziell ist der Titelgewinn auch gar nicht das Ziel der Penzberger. Für sie gilt es vordringlich, die 0:4-Niederlage vergangene Woche in Neuperlach – es war die erste seit Mitte August – aus den Kleidern zu schütteln und im Heimspiel diesen Samstag gegen Herakles SV München wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Eine sehr gute Mannschaft“, so die Einschätzung von Dötsch. Er hat großen Respekt vor dem Tabellensechsten, der nur zwei Punkte Rückstand auf die Penzberger aufweist.

Die Gefahr, den zweiten Platz zu verlieren, besteht aber auch schon bei einem Unentschieden. Das Verfolgerfeld ist dicht gedrängt, reicht hinunter bis Rang acht. Dötsch ist aber überzeugt, dass seine Truppe den Rückschlag in Neuperlach gut weggesteckt hat und auch gegen Herakles gewinnen kann. „Wir müssen uns vor keinem verstecken.“ Im Hinspiel gab es keinen Sieger (2:2). Damals sicherte Roberto Fuschillo den Griechen mit einem Traumtor kurz vor Schluss den Punkt. Sein Einsatz ist aber fraglich. Ungeachtet dessen müssen die Penzberger vor dem gefährlichen Sturmduo der Münchner mit Paul Bejan und Iulian Stancu – beide zusammen haben schon 21 Tore erzielt – auf der Hut sein.

In seinem eigenen Kader muss Dötsch gegenüber der Vorwoche keine Änderungen vornehmen Etwas anders sieht es dann einen Tag später aus, wenn das FCP-Futsal-Team beim BSK Futsal Allgäu in Neugablonz (15 Uhr) antritt. Die Besetzung der Mannschaft, die mit einem 21:3-Erfolg gegen Neuried II fulminant in die Bayernliga gestartet ist, wird sich erst kurzfristig ergeben. Sicher ist eines: Die Allgäuer, die mit zwei deutlichen Siegen ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen sind, haben mit Dötsch noch eine Rechnung offen. Vor fast vier Jahren gewann er als Coach des des FC Deisenhofen gegen die Neugablonzer das Finale der bayerischen Meisterschaft mit 6:5 nach Verlängerung. Mit Hannes Huber stand damals auch ein aktueller Spieler der Penzberger im Deisenhofener Team.

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr, Nonnenwaldstadion an der Karl-Wald-Straße in Penzberg

FC Penzberg: Steckermeier – Siegert, Wiedenhofer, Ojoye, Buchner, Huber, Fytanidis, Panholzer, Hiry, Erten, M. Kalus/Krämer, Wirtl, Azizi, Neziri, Salcher (TW)