Live-Ticker: Der Dino Antdorf kämpft in der Relegation ums Überleben

So wäre es den Antdorfern am liebsten: Die ASV-Kicker (hier von links Markus Winkler, Deniz Coban und Manuel Diemb) wollen nach den beiden Duellen gegen den Kreisklassisten Helfendorf den Klassenerhalt bejubeln.

von Roland Halmel schließen

Der ASV Antdorf zählt in der Kreisliga mittlerweile zum Inventar. Nach mehr als zwei Jahrzehnten droht jedoch der Abstieg. Vor der entscheidenden Relegation gegen den SV Helfendorf – das Hinspiel steigt heute in Antdorf – plagen den ASV jedoch erhebliche Personalsorgen.

Keine Mannschaft spielt länger in der Kreisliga als der ASV Antdorf. In der kommenden Saison wären es 25 Jahre am Stück. Ob der Kreisliga-Methusalem dieses Jubiläum feiern kann, hängt aber am seidenen Faden. In der Relegation trifft die Mannschaft von Trainer Jürgen Staiger auf den SV Helfendorf, den Vizemeister der Kreisklasse 2. „Helfendorf kann, wir müssen“, umreißt Staiger die Ausgangslage vor dem ersten Vergleich am heutigen Donnerstag (19 Uhr) auf dem Sportplatz in Antdorf. Das heißt: Der Druck ist auf Seiten des ASV wesentlich höher als bei den Helfendorfern, die für die Antdorfer ein völlig unbeschriebenes Blatt sind. Beide Mannschaften standen sich noch nie gegenüber.

Antdorfs Co-Trainer Max Wagner hat deshalb versucht, sich ein Bild von der Mannschaft aus dem Ayinger Ortsteil Großhelfendorf zu machen, die praktisch die östliche Grenze des Fußballkreises „Zugspitze“ markiert. „Eine sehr erfahrenen Truppe ohne herausragenden Torjäger“, hat Wagner über den Gegner, der vor der Saison noch als Abstiegskandidat gehandelt wurde, in Erfahrung gebracht. Mit vielen knappen Siegen, etwas Glück und einer Serie von neun Spielen ohne Niederlage im Saisonendspurt sicherte sich der SVH letztlich aber den zweiten Platz.

Die Antdorfer sammelten dagegen in den vergangenen Spielen statt Selbstvertrauen vor allem Gegentore. Nicht weniger als 28 Mal schlug es in den jüngsten fünf Partien im ASV-Kasten ein. „Erstes Ziel ist es, die Torflut einzudämmen“, lautet deshalb Staigers Forderung. In der Relegation gilt der Europacup-Modus. Bei Torgleichheit setzt sich am Ende derjenige durch, der auswärts mehr Tore erzielt hat. Im heutigen Heimspiel heißt deshalb die Devise für den ASV: Die Null muss stehen.

Wie die Taktik genau aussieht, mit der die Antdorfer die Gäste ausbremsen wollen, die noch nie in der Kreisliga gespielt haben, will Staiger nicht verraten. „Das hängt auch davon ab, wer letztlich spielen kann“, sagt der ASV-Coach, der einige angeschlagene Spieler wie Florian Himmelstoß und Florian Kalus hat. Sicher ist bereits, dass zahlreiche erfahrene Kräfte wie Aleks Simic und Michael Oberpriller, die beide beruflich verhindert sind, sowie der verletzte Max Panholzer, fehlen werden. Hinzu kommt eine Handvoll Langzeitverletzter. Deshalb will Staiger aber nicht die Flinte ins Korn werfen. „Wir werden alles mobilisieren, was laufen kann“, berichtete der ASV-Coach. Zur Sicherheit haben die Antdorfer Urgestein Stefan Streicher (44) reaktiviert. „Und dann muss jeder an die Grenzen gehen. In diesemSpiel zählen nur der Wille und keine Ausreden“, so Staiger, der seine Mannen an der Ehre packt. Schließlich soll es für den Dino mit dem Kreisliga-Jubiläum klappen.